PlayStation Plus: Monatliche Spiele für Januar 2023 angekündigt

Sony hat die monatlichen PlayStation Plus-Spiele für Januar 2023 angekündigt. Diese werden ab dem 03. Januar 2023 verfügbar sein. Freuen dürft ihr euch auf die folgenden Games:

Star Wars Jedi: Fallen Order; PlayStation 4, PlayStation 5

Fallout 76; PlayStation 4

Axiom Verge 2; PlayStation 4, PlayStation 5

Für die monatlichen PlayStation Plus Spiele ist ein PlayStation Plus Essential Abo nötig. In den Tarifen Extra und Premium sind diese ebenfalls enthalten.

Bis zum 02. Januar habt ihr noch die Möglichkeit, die Dezember-Spiele eurer Bibliothek hinzuzufügen. Das Dezember Line-up umfasst Divine Knockout: Founder’s Edition, Mass Effect Legendary Edition und Biomutant.

Quelle: PlayStation Pressemitteilung vom 28. Dezember 2022

Bildquelle: Electronic Arts