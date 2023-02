PlayStation Plus Line-up für Februar 2023 angekündigt, Update zur Collection

Sony hat die PlayStation Plus Spiele für Februar 2023 angekündigt. Der Monat ist zwar bereits angebrochen, wie gewohnt gibt es die Plus-Spiele jedoch erst ab dem ersten Dienstag des Monats. Dieser fällt auf den 07. Februar.

Die folgenden monatlichen Spiele erwarten euch:

Evil Dead: The Game; PS4, PS5

OlliOlliWorld; PS4, PS5

Destiny 2: Jenseits des Lichts; PS4, PS5

Mafia: The Definitive Edition; PS4

Bis zum 06. Februar habt ihr noch Gelegenheit, die Januar-Spiele der Bibliothek hinzuzufügen. Konkret sind dies Star Wars Jedi: Fallen Order, Fallout 76 und Axiom Verge 2.

Neuigkeiten gibt es auch zur PlayStation Plus-Collection. Die Collection gibt es seit 2020 als Vorteil für die PlayStation 5. Sie umfasst eine Reihe von Spielen, die der Sammlung hinzugefügt und gespielt werden können. Angeboten wird sie nur noch bis zm 09. Mai 2023. Habt ihr Interesse an Titeln der PlayStation Plus-Collection und diese noch nicht eurer Sammlung hinzugefügt, solltet ihr dies bis zum genannten Stichtag nachholen. Nutzen könnt ihr die Games in diesem Fall auch darüber hinaus mit einer Plus-Mitgliedschaft. Die Collection umfasst 18 Spiele. Darunter Monster Hunter: World, Days Gone, Detroit: Become Human, Persona 5 und God of War.

Quelle: PlayStation Pressemitteilung vom 01. Februar 2023

Bildquelle: feelegant UG für totallygamergirl