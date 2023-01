The Last of Us Concept Art zum Multiplayer-Spiel

Neil Druckmann von Naughty Dogs blickt in einem neuen Beitrag auf das zurückliegende Jahr für The Last of Us zurück. Für das Entwicklerstudio gab es einigen Grund zum Feiern. Bis Dezember 2022 wurden die Spiele der The Last of Us-Franchise weltweit mehr als 37 Millionen Mal verkauft. Mit der Veröffentlichung der PC-Version am 03. März dürfte diese Zahl weiter in die Höhe klettern.

Im Juni steht das 10-jährige Jubiläum von The Last of Us bevor. Auf dem Weg dorthin soll es einige lustige Überraschungen geben. Im Laufe des Jahres werden zudem mehr Details zum Multiplayer-Spiel präsentiert werden, welches sich derzeit in Entwicklung befindet. Mit dem Beitrag wurde ein neues Concept Art veröffentlicht:

Bereits am 15. Januar (16. Januar in Deutschland) beginnt die Ausstrahlung der The Last of Us TV-Adaption die via HBO und HBO Max zu sehen sein wird. HBO Max ist seit Dezember auch in Europa verfügbar, allerdings nicht in Deutschland. HBO-Produktionen sind in Deutschland über Sky abrufbar. Dort kann die The Last of Us Serie ab 16. Januar geschaut werden.

Quelle: naughtydog.com; abgerufen am 04. Januar 2022, 18:36 Uhr

Bildquelle: Naughty Dog