Chained Echoes – Der Anfang, nicht das Ende

Beginn des Spiels

Euer Abenteuer beginnt im Bett. Eure Mutter weckt euch. Anschließend könnt ihr einen Blick auf die Steuerung werfen.

Der Anfang, nicht das Ende

Verlasse das Haus.

Geht in Richtung Treppe. Die Szenerie wechselt und ihr befindet euch auf einem Luftschiff, der Sternenritt.

Sprich mit dem Kommandanten auf der Brücke.

Öffnet die Truhe unter euch. (Snack) Lauft nach rechts und öffnet die Tür, nehmt das Geld an der blau leuchtenden Stelle auf. (25a)

Sprecht den Söldner an, der vor einem Balken steht. Antwortet ihm mit „Ich würde weglaufen, um ehrlich zu sein…“ Wählt ihr diese Option, trefft ihr ihn bei späterer Gelegenheit wieder und er gibt euch Items. Andernfalls trefft ihr ihn zwar auch wieder, aber er hat es nicht geschafft und ihr erhaltet nichts.

Nehmt die Treppe nach unten und lauft nach links durch. Sprecht den Techniker an. Als Dankeschön erhaltet ihr einen Gegenstand. (Süßigkeiten) Lauft links weiter zur Truhe. (Engelsflügel)

Geht wieder nach oben und nehmt nun die Treppe, die hoch führt. Sprecht den NPC bei dem Dynamit an und wählt „Vielleicht hast du recht. Ich bin kein Experte.“ Dies wird euch in einem späteren Bosskampf helfen. Lauft durch nach links, bis ein Dialog beginnt.

Zerstöre den Opus-Stein.

Ihr solltet ab hier alle eingeblendeten Erklärungen zu Funktionen, Grundlagen und Co. nicht eilig wegklicken, sondern beachten. Ihr könnt diese im Spiel leider nicht nachschlagen. Ihr werdet allerdings all diese Infokästen aus dem Spiel in der Guidereihe in Form von Screenshots finden. Einzig die Steuerung lässt sich im Spiel aufrufen.

Es folgt ein weiterer Szenenwechsel und ihr befindet euch in einer Himmelsrüstung. Kilian begleitet euch. Die Gegner, zwei einzeln angreifende Himmelsrüstungen aus Taryn, könnt ihr mit je 3 x Durchbohrer oder Giftsalve und 2 x Durchbohrer besiegen.

Nachdem ihr abgestürzt seid, lauft ihr über den Strand nach oben und biegt dann nach links ab. Klettert die Felswand neben der Truhe hoch. Öffnet die Truhe. (100a)

Lauft nach links und bekämpft die Soldaten. Die Taktik ist hier noch egal. Ihre Schwäche ist Feuer, das habt ihr nicht zur Verfügung. Also nutzt ihr, was ihr habt.

Lauft weiter nach links und springt über den Abgrund. Folgt dem Weg und klettert die Felswand nach unten. Hinter dem Zelt geht ihr nach oben und öffnet die Truhe. (Süßigkeiten)

Geht zurück und nehmt nun den Weg nach oben. Dort greift euch ein Kommandant an. Auch hier ist die Taktik euch überlassen, der Kampf ist einfach.

Geht durch die Tür und betretet das Gebäude. Lauft zunächst in den offenen Raum vor euch und öffnet die Kiste. (Snack)

Nehmt die Treppe hoch und geht durch den Durchgang links. Lauft über die Mauer und betretet das Gebäude auf der anderen Seite wieder. Verlasst den Raum durch den Durchgang auf der anderen Seite und bekämpft den Kommandant.

Lauft nach links zunächst an der Tür vorbei und öffnet oben die Truhe. (Snack) Geht zurück und nehmt nun die Tür.

Nehmt die Treppen und folgt dem Gang. Ihr kommt zu einem Verbündeten. Habt ihr auf dem Schiff entsprechend geantwortet, erhaltet ihr einige Gegenstände. (Engelsflügel, Süßigkeiten, 2 x Snack)

Verlasst das Gebäude durch den Durchgang unten. Es folgt eine Zwischensequenz. Im folgenden Kampf lernt ihr das Overdrive System des Spiels kennen. Nutzt dieses im Kampf und achtet auf die Leiste. Erreicht den grünen Bereich mit dem Cursor und versucht in diesem zu bleiben. Ihr seht vor jeder Aktion, wie sich diese auf die Leiste auswirkt. Mit Abwehr lässt sie sich bei Bedarf senken. Auch der Einsatz von Fähigkeiten des passenden Talenttyps lässt sich der Cursor nach links verschieben.

Marlock kann mit Motivierende Worte die Truppe stärken und mit Feuerexplosion einem Ziel empfindlichen Schaden zufügen. Kilyan kann mit Weitschwung alle Gegner treffen und bei Bedarf mit Heilende Hand ein Truppenmitglied heilen. Glenn kann mit Rüstungsbrecher die Abwehr eines Ziels senken und mit Kreuzhieb ein Ziel mehrfach treffen. Hyne kann mit Giftschlag ein Ziel vergiften und mit Wasserkerker allen Zielen Wasserschaden zufügen. Stärkt eure Truppe mit Marlock und setzt auf die Flächenangriffe Wasserkerker und Weitschwung. Den Rest füllt ihr mit Kreuzhieb und Feuerexplosion.

Es folgt nach einer kurzen Sequenz direkt der nächste Kampf.

Wywian

Achtet auf die Overdrive-Leiste. Glenn kann mit Rüstungsbrecher zunächst die Verteidigung vom Boss schwächen. Kilyan kann bei Bedarf mit Helfende Hand ein Truppenmitglied heilen. Marlock kann die Truppe mit Motivierende Worte stärken. Seine Feuerexplosion macht viel Schaden an Wywian. Hyne kann mit Giftschlag Schaden über Zeit machen. Wasserkerker ist nicht sehr effektiv, es bieten sich daher normale Angriffe an. Dieses Vorgehen kann helfen, die Overdrive-Leiste nicht ins Overheat zu bringen. Mit den anderen Charakteren nutzt ihr Aktionstalente. Achtet im Kampf unbedingt auf den Talenttyp, um Overdrive zu halten. Unter Umständen kommt ihr in eine Situation, in der Wasserkerker den Cursor zu euren Gunsten verschiebt. Im Zweifelsfall geht die Overdrive-Leiste über die Effizienz einer einzelnen Aktion!

Wywian kann mit Abwehrhaltung die eigene Verteidigung stärken, mit normalen Angriffen ein Ziel angreifen. Der stärkste Angriff ist Ultimate-Angriff. Damit greift der Boss ein Ziel an und macht erheblichen Schaden. Er hat zudem einen Feuerangriff, der der Gruppe moderaten Schaden zufügt.

Habt ihr auf der Sternenritt beim NPC mit dem Dynamit richtig geantwortet, hilft er euch im Verlauf des Kampfes. In diesem Fall kommt es zu einer Unterbrechung und er taucht mit Dynamit auf. Das Dynamit müsst ihr mit einem Angriff zur Explosion bringen. Ein einfacher Angriff genügt, verschwendet hier keine TP. Das Dynamit fügt 200 Schaden zu.

Die folgende Sequenz schließt die Einführung ab.

