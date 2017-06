Xbox Scorpio wird zu Xbox One X, technische Daten

Die diesjährige E3 Pressekonferenz wurde selbstverständlich mit der Xbox Scorpio eröffnet, die nun Xbox One X heißt. Die 4K-fähige Konsole ist ab dem 7. November erhältlich – weltweit. Die Konsole verfügt über 6 Teraflops Grafikleistung mit 1.172 Ghz, 326 GB/s Speicherbandbreite und 12 Gigabyte GDDR5 Speicher. Ebenfalls an Bord: ein 4K UHD BluRay-Player, Dolby Atmos und 16x Anisotrope Filterung und SuperSampling für bereits vorhandene Spiele. Dank Liquid-cooled Vapor Chamber Kühlung ist die Xbox One X sogar kleiner, als die Xbox One S.

Quelle: Microsoft Pressekonferenz