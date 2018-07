Forza Horizon 4: Der Winter im Fokus

Gestern Abend gab es einen weiteren Forza Horizon 4 Livestream. Nach Sommer und Herbst folgte nun ein Blick auf den Winter. Optisch erkennt ihr den sofort, da der Winter Schnee mit sich bringt. Der See friert zu, weshalb ihr mit eurem Auto über das zugefrorene Gewässer fahren könnt. Mit der kalten Jahreszeit kommt auch eine neue Herausforderung, da sich Fahrzeuge auf Schnee und Eis nicht ganz so gut fahren lassen. Glücklicherweise gibt es Winterreifen, wie uns im Verlaufe des Streams ein Blick in die Menüs verraten hat.

Ein sehr interessanter Teil des neuesten Forza Horizon 4 Livestreams ist der Punkt „Car Mastery“. Fähigkeitspunkte gehören schon länger zu Forza Horizon. Im vierten Ableger könnt ihr allerdings auch Punkte für ein spezifisches Fahrzeug vergeben. So ist im Livestream zum Beispiel die Fähigkeit „Weekend Toy“ zu sehen. Schaltet der Spieler diese mit einem Punkt frei, erhält er 2.000 Einfluss für die Fahrzeugsammlung. „Head-Turner“ gibt nach abgeschlossenen Events fünf Prozent mehr Einfluss und „Wombo Combo“ erhöht eure Punkte für Skillkombos um 5 Prozent.

Besonders gut dürfte vielen „Extra Life“ gefallen. Habt ihr euch schon einmal über eine abgerissene Kombo geärgert, weil ihr einen blöden Fehler gemacht habt? Mit dem Skill reißt eine Kette erst nach einer zweiten Kollision. Die praktische Fähigkeit kostet allerdings auch 25 Punkte. Einige Skills können wohl auch mehrfach gekauft werden und bieten begrenzte Boni – zum Beispiel für die nächsten zehn Rennen einer Art. Jedes Fahrzeug im Spiel hat einen Skillbaum. Die Skillbäume der Fahrzeuge unterscheiden sich voneinander. Autos könnt ihr auch mit freigeschalteten Skills im Auktionshaus verkaufen.

Der #Forzathon war ebenfalls wieder zu sehen. Dieses Mal haben uns die Entwickler einige Aufgaben gezeigt. Für eine wöchentliche Aufgabe gibt es 100 #Forzathon Points. Dafür soll der Spieler ein Auto der Gruppe Vintage Racer besitzen und fahren. Eine andere Aufgabe verlangt zwei Showoff Skills. Drei tägliche Aufgaben sind ebenfalls zu sehen, für die es jeweils zehn Punkte gibt. Dafür müssen fünf ultimative Sprünge gemacht werden, 15 großartige Fast Treffer und 6 ultimative Fähigkeitsketten. Für den Abschluss von 7 täglichen und einer wöchentlichen Aufgabe gibt es 30 Punkte Bonus.

Wofür wir die Punkte ausgeben dürfen, hat uns der Livestream ebenfalls gezeigt. Bedenkt allerdings, dass das Angebot regelmäßig wechselt und dies nur ein Auszug ist. Der teuerste Posten liegt bei 300 #Forzathon Points und ist eine 1974 Ford Capri RS3100 Forza Edition. Ein einfaches Auto gibt es schon für 15 Punkte – nämlich den 2002 Nissan Skyline GT-R V-Spec II. Für 30 Punkte gibt es eine legendäre Sea of Thieves Hupe und für 20 Gummistiefel mit Blumendruck. Einen Super Wheelspin könnt ihr euch für 50 Punkte holen, während ihr für 10 einen einfachen Wheelspin erhaltet.

Im Livestream wurde natürlich noch mehr gezeigt. Neugierig? Unten könnt ihr eine Aufzeichnung ansehen.

Quelle: Turn10 YouTube Livestream

Bildquelle: Turn10