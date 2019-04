Es ist Donnerstag und damit Zeit für einen neuen #Forzathon. In dieser Woche dreht sich alles um den McLaren F1. Für den Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 14 – Der größte aller Zeiten? habe ich mich hinter das virtuelle Lenkrad geschwungen und die Aufgaben absolviert.

Kapitel 1 – Technologisches Meisterstück

Für den aktuellen Weekly #Forzathon ist der 1993 McLaren F1 gefragt. Falls euch der fehlt, müsst ihr tief in die virtuelle Geldbörse greifen. Das Fahrzeug kostet 2.000.000 Credits. Habt ihr #Forzathon-Punkte, könnt ihr das Fahrzeug via #Forzathon Shop holen. Wenn nicht könnt ihr euch die nötigen Punkte via #Forzahon LIVE holen. Beim Tuning solltet ihr auf gute Beschleunigung achten. Designs und Tunings habe ich hier gelistet.

Ungefährer Zeitaufwand: zwei Minuten, ohne Anfahrtszeit und Tuning

Kapitel 2 – Kühn und kompromisslos

Mit dem McLaren sollt ihr 2 Straßenstrecken-Veranstaltungen gewinnen. Gemeint sind damit zwei Rennen der Straßen-Rennserie, die in die Kategorie Rundstrecke fallen. Das Rennen „Horizon-Festival, Rundstrecke“ direkt beim Festivalgelände eignet sich sehr gut, weil es kurz ist. Um zusätzlich Zeit zu sparen, habe ich eine Blaupause über 2 Runden erstellt. Eine Runde kann bei so kurzen Strecken knapp werden. Habt ihr Probleme bei den Überholvorgängen, reicht die Zeit eventuell nicht.

Ungefährer Zeitaufwand: zehn Minuten (ohne Anfahrt)

Kapitel 3 – Technik in Perfektion

Weiter geht es mit 15 ultimativen Geschwindigkeitsfähigkeiten. Dafür müsst ihr so richtig Gas geben und etwa 330 km/h erreichen. Die Autobahn eignet sich als Spot sehr gut. Fahrt diese rauf und runter, bis ihr die Fähigkeit bekommt und versucht das Tempo zu halten, um Zeit zu sparen. Eine gute Beschleunigung macht sich hier bemerkbar.

Ungefährer Zeitaufwand: fünf Minuten (ohne Anfahrt)

Kapitel 4 – Ikone des Sieges

Zum Abschluss sollt ihr das Rennen „Der Marathon“ gewinnen, welches unter Straßenszene fällt. Rennen der Straßenszene-Serie lassen keine Blaupausen zu. Ihr müsst also tatsächlich das Rennen fahren.

Ungefährer Zeitaufwand: zehn Minuten (ohne Anfahrt)

Ungefährer Zeitaufwand gesamt: 27 Minuten (ohne Anfahrt und Tuning)

Eure Belohnung: 100 #Forzathon-Punkte (200 Punkte für Besitzer der Lake Lodge Immobilie)

Ihr möchtet zusätzliche #Forzathon-Punkte verdienen? Vergesst nicht, einen Blick auf die aktuellen Tagesherausforderungen und in den Forzathon #LIVE zu werfen.

Ihr dürft euch darüber hinaus im Winter über weitere Aktivitäten freuen.

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 4