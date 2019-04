Doraemon Story of Seasons erscheint im Herbst bei uns

Doraemon Story of Seasons kommt in den Westen. Das Spiel wird im Herbst in Europa und Nordamerika für PC (Steam) und Nintendo Switch erscheinen. Während das Spiel in Nordamerika lediglich digital erscheinen wird, dürfen wir uns in Europa auch über eine Retail-Fassung freuen.

Doraemon Story of Seasons ist ein Spiel, welches die beiden Marken Story of Seasons und Doraemon verbindet. Die Entwickler beschreiben das Game als Story of Seasons mit einem Twist. Story of Seasons ist ein Farmspiel, im Stil von Harvest Moon und Stardew Valley. Im kommenden Ableger werden beliebte Charaktere der Doraemon-Franchise in die Stadt kommen. Ihr schlüpft dabei in die Rolle von Noby. Ein durchschnittlicher Junge, mit einem Herz aus Gold. Noby soll eine zerstörte Farm wieder mit Leben füllen. Darüber hinaus gilt es, Bande zu den Dorfbewohnern zu schmieden. Im Spiel stehen euch die Gadgets von Doraemon zur Verfügung, die die Farmarbeit erleichtern.

Quelle: Bandai Namco Pressemitteilung

Bildquelle: Bandai Namco