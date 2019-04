My Time At Portia Update für die nächsten Monate angekündigt

Die Entwickler von My Time At Portia arbeiten an einem neuen Update, welches in den nächsten Monaten verfügbar sein soll. Mit dem Update soll das Spiel um neuen Content erweitert werden. Geplant ist unter anderem eine neue Sidequest für Petra. In dieser Quest könnt ihr ihr Herz gewinnen, indem ihr nach Wissen sucht, von dem sie immer geträumt hat.

Ein neues Kleidungsset soll ebenfalls mit dem kommenden My Time At Portia Update den Weg ins Spiel finden. Das „The Monkey King“ Kostüm könnt ihr mit einer neuen Waffe ergänzen – dem Jingu Bang. Die Konzeptzeichnung unten zeigt das neue Kostüm und die magische Stabwaffe.

Auf der Suche nach ein paar Tipps zum Spiel? Hier findet ihr meine Einsteigertipps.

Quelle: Steam

Bildquelle: Pathea Games