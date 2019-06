Forza Horizon 4 Mai Creative Community Challenge: Gewonnen hat …

Nach reichlich Überlegung und einigen Diskussionen hat sich die Jury auf ein Gewinnerbild geeinigt. Unsere Wahl ist auf die dritte Aufnahme von kuroyi gefallen. Warum ausgerechnet dieses Motiv? Es erinnert an die 60er Jahre und den damit verbundenen Rockabilly Style. Die älteren Semester unter uns erinnern sich womöglich noch an James Dean, Lollipop und Eis am Stiel. Letzterem steht übrigens ein Comeback bevor.

Wir danken allen Teilnehmern für die zahlreichen tollen Einsendungen. Es war nicht einfach, aus den vielen gelungenen Motiven einen Favoriten herauszupicken. Hier könnt ihr noch einmal einen Blick auf die Screenshots der Community werfen.

Zum Abschluss noch ein Hinweis zur Juni Challenge. Da der Monat bereits zur Hälfte rum ist und ich krankheitsbedingt nur sehr wenig arbeiten kann, haben wir innerhalb des Orga-Teams entschieden, diesen Monat auf die kreative Challenge zu verzichten. Viele von euch haben sich bereits darauf gefreut, daher bitte ich darum, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. In den nächsten Tagen und Wochen möchte ich mich darauf konzentrieren, offene Lücken zu schließen und vollständig gesund zu werden. Die Creative Challenge kehrt aus diesem Grund erst im Juli zurück.

Bildquelle: Eigener Screenshot aus Forza Horizon 4 (Beitragsbild), Screenshot von kuroyi