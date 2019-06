Der aktuelle Weekly #Forzathon dreht sich um Moderne Sportwagen und bietet erfreulicherweise Abwechslung. Für den Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 26 – Großer Preis habe ich die vier Kapitel abgeschlossen.

Kapitel 1 – Gönn dir was

Für den neuen #Forzathon benötigt ihr ein Fahrzeug der Wagengruppe „Moderne Sportwagen“. Viele dieser Fahrzeuge scheitern allerdings an Kapitel 2. Eine Option ist der 2012 Lotus Exige S mit einem S2 Tuning. Ich habe dafür „Sprng Speed Trap“ von „Cheesy Gordita7“ verwendet. Den 2019 Porsche Carrera S könnt ihr ebenfalls verwenden. Dieser lässt sich sogar auf X999 tunen. Dieser ist Teil vom Car Pass.

Ungefährer Zeitaufwand: zwei Minuten, ohne Anfahrtszeit und Tuning

Kapitel 2 – Der Wind in deinen Segeln

Für Kapitel 2 müsst ihr 3 Sterne beim Blitzer „Moorhead-Windfarm“ holen. Dafür sind 386,2 km/h erforderlich. Ohne gutes Tuning nicht möglich. Zudem sind die meisten Fahrzeuge der Wagengruppe ungeeignet.

Es empfiehlt sich, vom Westen anzufahren. Die Route ist sehr gerade und hat ein leichtes Gefälle. Beides erleichtert das Kapitel deutlich. Für möglichst wenig Verkehr solltet ihr online fahren. Im Zweifelsfall könnt ihr mit der Rückspulfunktion korrigieren. Die beiden genannten Fahrzeuge lassen allerdings genug Spielraum, für ein paar Unsauberkeiten.

Ungefährer Zeitaufwand: 5 Minuten (ohne Anfahrt)

Kapitel 3 – Kannst du zaubern?

Weiter geht es mit einer Überholen in der Luft Fähigkeit. Dafür müsst ihr ein Rennen fahren, da nur dort Überholen möglich ist. Besonders gut eignen sich Querfeldeinrennen. Ein Favorit von mir für diese Fähigkeit ist das Rennen „Burg, Querfeldeinrundstrecke“ im Südosten der Karte, in der Nähe der Burg. „Der Titan“ bietet auch gleich zu Beginn reichlich Sprungmöglichkeiten.

Es bietet sich an, für das Rennen das Tuning vom Fahrzeug zu ändern, wenn ihr nicht gerne S2 fahrt. Zwingend nötig ist es nicht. Ich persönlich mag die Kombination aus dem genannten Tuning und Querfeldein nicht.

Überholen in der Luft verlangt, dass ihr Sprung und Überholen kombiniert. In der Regel bekommt ihr die Fähigkeit während Querfeldeinrennen ohne besondere Vorbereitung. Wenn nicht, solltet ihr euch hinter einem Fahrzeug in Position bringen und auf eine passende Gelegenheit warten. Sofern ihr die Strecke nicht kennt, könnt ihr auch mit der Rückspulfunktion nachhelfen und so verpatzte Möglichkeiten ausnutzen.

Ungefährer Zeitaufwand: 5 Minuten (ohne Anfahrt)

Kapitel 4 – Pass fürs Fahrerlager

Zum Abschluss gilt es, zwei Mal bei Rennen der „Straßen-Rennserie“ einen Podiumsplatz zu holen. Zeit könnt ihr hier entweder mit kurzen Strecken wie „Moorhead-Windfarm, Rundstrecke“ sparen, oder indem ihr eine Blaupause verwendet, die sehr kurze Sprintrennen anbieten. Solche werden zum Beispiel beim Goliath angeboten. Ein Mittelweg ist eine kurze Strecke, bei der ihr euch eine Blaupause über eine Runde erstellt.

Ungefährer Zeitaufwand: 10 Minuten (ohne Anfahrt)

Ungefährer Zeitaufwand gesamt: 22 Minuten (ohne Anfahrt und Tuning)

Eure Belohnung: 100 #Forzathon-Punkte (200 Punkte für Besitzer der Lake Lodge Immobilie)

Ihr möchtet zusätzliche #Forzathon-Punkte verdienen? Vergesst nicht, einen Blick auf die aktuellen Tagesherausforderungen und in den Forzathon #LIVE zu werfen.

Ihr dürft euch darüber hinaus im Frühling über weitere Aktivitäten freuen.

Wenn ihr Lust auf andere Herausforderungen habt, könnt ihr an der totallygamergirl Community Challenge teilnehmen.