Forza Horizon 4 Festival Spielliste KW 31 2019 – Aufgaben, Belohnungen und Voraussetzungen

Die Forza Horizon 4 Festival Spielliste belohnt euch im Sommer mit einem 2014 Jeep Grand Cherokee SRT (50 Prozent) und einem 1967 Mercedes-Benz 280 SL (80 Prozent). Den aktuellen #Forzathon Guide findet ihr hier.

Die Prüfung – Platz da für den Mazda

Veranstaltung: Dirt-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 22,3 Kilometer, im Rennen gegen Drivatare (unschlagbar) den 1. Platz erreichen

Dirt-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 22,3 Kilometer, im Rennen gegen Drivatare (unschlagbar) den 1. Platz erreichen Vorgaben: B700, Mazda, setzt online voraus

B700, Mazda, setzt online voraus Belohnungen: „Trial“- Lederjacke

Sommerspiele

Veranstaltung: Meisterschaft bestehend aus 5 Spielplatz-Partien, mit dem Team den 1. Platz erreichen

Meisterschaft bestehend aus 5 Spielplatz-Partien, mit dem Team den 1. Platz erreichen Vorgaben: B700, Fahrzeug der Gruppe Retro-Rallye, setzt online voraus

B700, Fahrzeug der Gruppe Retro-Rallye, setzt online voraus Belohnungen: Blaue Pilotenbrille

Schwalbensprung

Veranstaltung: Gefahrenschild Schwalbensprung

Gefahrenschild Schwalbensprung Vorgaben: 300 Meter

300 Meter Belohnungen: Super-Wheelspin

Northbridge

Veranstaltung: Blitzer Northbridge

Blitzer Northbridge Vorgaben: 289,7 km/h

289,7 km/h Belohnungen: Super-Wheelspin

Sudmoss

Veranstaltung: Blitzerzone Sudmoss

Blitzerzone Sudmoss Vorgaben: 241,4 km/h

241,4 km/h Belohnungen: Super-Wheelspin

Rennjahrzehnt – 50er

Veranstaltung: Querfeldein-Serie, 3 Veranstaltungen, 19,6 Kilometer, im Rennen gegen Drivatare (sehr erfahren) den 1. Platz erreichen

Querfeldein-Serie, 3 Veranstaltungen, 19,6 Kilometer, im Rennen gegen Drivatare (sehr erfahren) den 1. Platz erreichen Vorgaben: D500, Fahrzeuge aus den 50er Jahren

D500, Fahrzeuge aus den 50er Jahren Belohnungen: Plymouth Fury (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Waldgeschehen

Veranstaltung: Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 25,6 Kilometer, erreiche am Ende der Meisterschaft den 1. Platz

Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 25,6 Kilometer, erreiche am Ende der Meisterschaft den 1. Platz Vorgaben: S1900, Fahrzeug der Gruppe Moderne Supersportwagen

S1900, Fahrzeug der Gruppe Moderne Supersportwagen Belohnungen: Blätter-Bomberjacke (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Pendler-Cup

Veranstaltung: Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 19,8 Kilometer, erreiche im Rennen gegen Drivatare (sehr erfahren) den 1. Platz

Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 19,8 Kilometer, erreiche im Rennen gegen Drivatare (sehr erfahren) den 1. Platz Vorgaben: A800, Fahrzeug der Gruppe Vans und Pick-Ups

A800, Fahrzeug der Gruppe Vans und Pick-Ups Belohnung: Schnellchat-Phrase „Ich bin spät dran“ (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Monatsrivalen

Veranstaltung: Broadway, Dorf – Rundstrecke, 2,2 Kilometer

Broadway, Dorf – Rundstrecke, 2,2 Kilometer Vorgaben: 2019 Aston Martin DBS Superleggera, saubere Runde fahren

2019 Aston Martin DBS Superleggera, saubere Runde fahren Belohnungen: Credits und Einfluss

Online-Abenteuer Serie 12

Veranstaltung: Online-Abenteuer Serie 12 (gewertetes Abenteuer)

Online-Abenteuer Serie 12 (gewertetes Abenteuer) Vorgaben: Qualifikation einmalig nötig, setzt online voraus

Qualifikation einmalig nötig, setzt online voraus Belohnungen: je nach erreichter Liga Fahrzeuge, Credits, Wheelspins, Kleidung, Schnellchat-Phrasen

Sämtliche Belohnungen bei den Meisterschaften orientieren sich am Solospiel. Die Voraussetzungen für die Belohnungen sind bei Koop und PvP andere. Die Belohnungen als solche bleiben identisch. Monatsrivale und Online-Abenteuer müssen während der Serie (besteht aus 4 Saisons und läuft vier Wochen) einmalig abgeschlossen werden, um Punkte für die Forza Horizon 4 Festival-Spielliste zu geben. In welcher Saison spielt keine Rolle. Es kann auch in der vierten und letzten Saison passieren. Ohne die Möglichkeit online zu spielen – setzt auf der Xbox One (X) eine kostenpflichtige Xbox LIVE Goldmitgliedschaft voraus – sind 100 Prozent nicht möglich.

Ihr könnt die Aufgaben direkt aufsuchen, indem ihr die Festival-Spielliste öffnet, die entsprechende Kachel auswählt und euch zu der jeweiligen Veranstaltung bringen lasst. Alternativ findet ihr sie einfach, wenn ihr die Weltkarte öffnet, zunächst sämtliche Filter deaktiviert und dann nur die zwei saisonalen Filter einschaltet.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 4