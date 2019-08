Story of Seasons: Friends of Mineral Town – Zweiter Trailer

Marvelous hat einen zweiten Trailer zu Story of Seasons: Friends of Mineral Town veröffentlicht. Das Video stellt unter anderem zwei Heiratskandidaten aus dem Spiel vor: Jennifer und Brandon. Jennifer ist ein Mädchen aus der Stadt, welches sich auf einer Reise ohne Ziel befindet. Sie liebt die Natur und lebt in einem Zelt in den Bergen. Sie ist sehr positiv eingestellt und tut die Dinge auf ihre eigene Art.

Brandon ist ein genialer Künstler, der bei Gotz mietfrei untergekommen ist. Er denkt stets über seine Werke nach und macht sich keine Sorgen um Besitztümer. Brandon ist schweigsam und spricht kaum mit anderen. Er hat jedoch keine Abneigung gegen Menschen.

Im zweiten Story of Seasons: Friends of Mineral Town Trailer wird zudem ein Blick auf den Alltag im Spiel gewährt. Dieser beschäftigt euch unter anderem mit der Versorgung von Tieren und dem bestellen von Feldern. Darüber hinaus könnt ihr freundschaftliche Bande zu eurer Nachbarschaft knüpfen. Neben Jennifer und Brandon sind im Video auch andere Charaktere zu sehen.

Story of Seasons: Friends of Mineral Town erscheint am 17. Oktober in Japan für die Nintendo Switch. Es wurde bereits angekündigt, dass das Spiel auch in Europa veröffentlicht wird. Aktuell gibt es jedoch keinen Erscheinungstermin für unsere Region.

Quelle: Marvelous via Gematsu

Bildquelle: Marvelous