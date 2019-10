Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet – Waffle und Puff im Owner Shop

Nachdem Aroma und Bamboo Shoot vergangene Nacht den Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet Owner Shop verlassen haben, findet ihr dort in der Rubrik Specials nun für eine Woche die Sets Waffle und Puff. Bis zum 09. Oktober 2019 bleiben diese im Owner Shop verfügbar. Bedenkt dabei die Zeitverschiebung. Die Angebote verschwinden bereits in der Nacht, weshalb ihr Käufe idealerweise bis zum 08. Oktober erledigt.

Waffle ist mit einem Stückpreis von 200.000 Zack Dollar vergleichsweise günstig. Die meisten Swimsuits kosten deutlich mehr, egal ob im Owner oder Sports Shop. Mit Premium Tickets zahlt ihr je Swimsuit einen Preis von 4. Das komplette Set kostet 36 Tickets. Puff kostet pro Teil 800.000 Zack Dollar oder 16 Tickets. Der Setpreis liegt hier bei 144 Tickets.

Die Charaktere haben folgende Präferenzen:

Waffle

Waffle A: Hitomi „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Waffle B: Nyotengu „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Waffle C: Leifang und Kokoro „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Waffle D: Ayane „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Waffle E: Honoka „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Waffle F: Marie Rose „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Waffle G: Momiji „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Waffle H: Helena „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Waffle I: Kasumi „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Puff

Puff A: Nyotengu „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Puff B: Helena „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Puff C: Momiji „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Puff D: Marie Rose „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Puff E: Hitomi „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Puff F: Kasumi „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Puff G: Nyotengu und Kokoro „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Puff H: Honoka „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Puff I: Ayane „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Dislikes It“

Das Beitragsbild zeigt Kasumi in Waffle C. Unten seht ihr Momiji in Waffle G, Misaki in Waffle B, Marie Rose in Waffle F, Leifang in Puff H und Honoka in Waffle E.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus dem Spiel Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet