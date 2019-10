In dieser Woche dreht sich beim Weekly #Forzathon alles um den 2016 Lamborghini Centenario LP 770-4. Der Coverstar von Forza Horizon 3. Bis heute ist der dritte Teil der beliebten Reihe für viele Spieler der bisherige Höhepunkt. Ist Horizon 3 auch euer Favorit, oder seht ihr es anders?

In diesem Artikel soll es allerdings um den aktuellen Teil gehen. Im Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 41 – Horizon-3-Jubiläum erfahrt ihr, welche Aufgaben dieses Mal zu bewältigen sind.

Kapitel 1 – Magnum Opus

Wie bereits erwähnt, ist der 2016 Lamborghini Centenario LP 770-4 gefragt. Falls euch der Wagen fehlt, könnt ihr ihn für 2.300.000 Credits bei der Automesse ersten – womit der Wagen alles andere als ein Schnäppchen ist.

Im Auktionshaus liegen die Preise noch höher. Nur mit Glück kommt ihr dort günstiger weg. Ist der Wagen für euch zu teuer, könnt ihr via Goliath Rennen ein paar Credits erfarmen. Inzwischen geht es dank Community Strecken sogar noch schneller. Dafür haltet ihr nach Easy Money Strecken (oder ähnliche Bezeichnungen) Ausschau. Das Prinzip dieser Variante ist einfach. Die Drivatare fahren die Strecke, die nur wenige Checkpoints aufweist. Ihr könnt daher massiv abkürzen und so innerhalb kurzer Zeit viele Credits verdienen. Ihr könnt bei dieser Variante problemlos auf höchstem Schwierigkeitsgrad und ohne Fahrhilfen fahren und so die Einnahmen erhöhen.

Kapitel 2 – Ein Jahrhundert Lamborghini

Ihr sollt 2 Straßenstreckenveranstaltungen gewinnen. Hier ist die Beschreibung sehr vage. Gemeint sind Rennen der Straßen-Rennserie, die in die Kategorie Rundstrecke fallen. Ich habe mir dafür bei „Holyrood Park, Rundstrecke“ eine Blaupause über eine Runde erstellt und dabei gleich die Jahreszeit gewechselt. Falls ihr die Blaupause nutzen möchtet, findet ihr sie unter „163 792 176“.

Kapitel 3 – Limitierte Edition

Es geht mit 5 Überholen-Fähigkeiten weiter. Dafür müsst ihr ebenfalls Rennen fahren – ihr seid jedoch frei in der Wahl des Rennens. Hier könnt ihr es euch einfach machen, überholt Gegner und bremst dann leicht ab, um diese wieder vor euch zu lassen. Verzichtet auf Vollbremsungen – ihr möchtet nur erneut überholen und nicht zuvor auf Aufholjagd gehen. So könnt ihr die Fähigkeiten schnell sammeln und gegebenenfalls das Rennen beenden.

Kapitel 4 – Wundertüte

Last but not least sind 12 Sterne bei beliebigen PR-Herausforderungen gefragt (Blitzer, Blitzerzonen, Gefahrenschilder, Dritf-Zonen). Hier bietet es sich an, direkt mit der Festival-Spielliste zu kombinieren. Alternativ könnt ihr natürlich jede beliebige andere PR-Herausforderung im Spiel nutzen und beispielsweise wählen, was euch leicht fällt. Es genügt, wenn ihr euch für eine PR-Herausforderung entscheidet und diese wiederholt, bis ihr 12 Sterne habt.

Eure Belohnung: 100 #Forzathon-Punkte (200 Punkte für Besitzer der Lake Lodge Immobilie)

Ihr möchtet zusätzliche #Forzathon-Punkte verdienen? Vergesst nicht, einen Blick auf die aktuellen Tagesherausforderungen und in den Forzathon #LIVE zu werfen.