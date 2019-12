Need for Speed Heat Geld schnell und einfach verdienen (Spielbeginn)

Ihr braucht in Need for Speed Heat Geld für neue Autos, ein paar Upgrades und optisches Tuning? Schon nach kurzer Spielzeit eröffnet sich eine einfache und schnelle Methode, mit der ihr in circa einer Minute 9.450 Dollar verdienen könnt.

Voraussetzungen

Ihr müsst zunächst ein bisschen Spielzeit investieren, um den sogenannten Weitsprung freizuschalten. Dies passiert jedoch innerhalb kürzester Zeit, wenn ihr euch auf euren Fortschritt konzentriert und strickt einige Rennen durchzieht, um euer Rep-Level zu erhöhen und ein paar Dollar zu verdienen.

Ihr braucht außerdem ein halbwegs solides Fahrzeug. Hier genügt es, wenn ihr ein paar Upgrades in eurem ersten Fahrzeug verbaut.

Vorgehen

Dank dem Weitsprung „Rostiger Abflug“ könnt ihr in Need for Speed Heat Geld unkompliziert und kinderleicht verdienen. Ihr findet den Weitsprung beim Palm City Raceway, südlich von Downtown Palm City.

Der Weitsprung liegt direkt auf dem Raceway und die Sprungrichtung erlaubt es euch, stetig im Kreis zu fahren. Nach dem Sprung fahrt ihr einfach weiter. Eine Runde dauert mit einem etwas aufgemotztem Fahrzeug ohne nennenswerte Leistung etwa 30 Sekunden. Ihr solltet 2 Sterne erreichen können und so je Sprung 4.725 Credits verdienen. Reicht die Leistung eures Autos nur für einen Stern, sind die Einnahmen immer noch hoch genug, um nach wenigen Minuten genug Kohle für Upgrades zu besitzen.

Die Methode ist anspruchslos und bringt auch keine Schwierigkeiten wie Cops mit sich. Auf Dauer wird es natürlich langweilig, ständig nur im Kreis zu fahren. Es genügen allerdings schon einige Minuten, um neue Upgrades oder ein Fahrzeug zu finanzieren.

Habt ihr schon Zugang zu besseren Autos und Upgrades, könnt ihr mit der Methode sogar noch schneller in Need for Speed Heat Geld farmen. Für drei Sterne gibt es leicht verdiente 6.000 Credits.

Beachten müsst ihr im Grunde genommen nur zwei Dinge. Vorsicht, wenn ihr eventuell Teile für Drifts verbaut habt und euer Fahrzeug leicht in den Drift geht. In der Kurve vor dem Weitsprung passiert dies leicht. Ein Drift raubt euch Tempo und ihr schafft so möglicherweise nur einen Stern. Außerdem müsst ihr mit dem Nitro aufpassen. Ich habe euch ein Video hochgeladen und unten eingebunden. Dort seht ihr, dass das Nitro von mir immer schon deutlich vor der Rampe gezündet wird. Aus gutem Grund. Zündet ihr das Nitro erst auf der Rampe oder unmittelbar beim Absprung, tun sich manche Fahrzeuge schwer. Das Spiel zählt dann nur 3 Meter und es gibt kein Geld. Der von mir im Video verwendete BMW hat dieses Problem nicht. Verwende ich das Nitro erst auf der Rampe, schafft er 90 Meter. Ganz anders mein Ford Mustang, den ich mir zu Spielbeginn ausgesucht habe. Probiert hier am besten mit eurem Fahrzeug aus, was funktioniert.

Ob ihr den Raceway außen oder innen fahrt ist übrigens egal. Entscheidend ist nur, auf den geraden Abschnitten viel Tempo rauszuholen, sprich nicht durch ständiges Lenken mit dem Stick zu viel zu schlingern. Wo wir wieder bei Drift-Teilen sind. Mein BMW ist normalerweise für Drifts ausgelegt und ein wenig unruhig. Unabhängig von Fahrzeug und Upgrades werdet ihr bei der Freischaltung von Weitsprung wahrscheinlich noch kein Fahrzeug im Fuhrpark haben, welches die drei Sterne schafft – auch nicht wenn ihr noch sauberer anfahrt als ich im Video und das Nitro perfekt einsetzt. Bessere Fahrzeuge und Upgrades sind hinter höheren Rep-Leveln verschlossen.

Im späteren Spielverlauf gibt es zweifelsohne bessere und spannendere Varianten, um schnell an Geld zu kommen und Rep rückt ohnehin in den Vordergrund. Für ein bisschen Startkapital ist diese Variante hier aber gut geeignet. Gerade in den ersten Spielstunden werdet ihr immer wieder blank sein. Warum also nicht fix die Kasse aufbessern? Ich habe die Methode verwendet, um in den ersten Spielstunden in Need for Speed Heat Geld für neue Autos und Upgrades zu verdienen. So war es möglich innerhalb kurzer Zeit einen kleinen Fuhrpark zusammen zu bekommen und eine Reihe von Fahrzeugen zu testen. Ein bisschen Kohle für optische Spielereien bleibt so auch übrig. Ohne die Farmerei ist Geld am Anfang nämlich relativ knapp.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus dem Spiel Need for Speed Heat