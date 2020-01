Dieses Mal ist der Weekly #Forzathon eine Wiederholung. Das Event gab es schon einmal 2019, in Kalenderwoche 41. Es war der dritte #Forzathon im Spiel und für so manchen Spieler wohl einer der lästigsten. Zum Glück haben die Entwickler Kapitel 4 überarbeitet. Im Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 03 – Carte Blanche erfahrt ihr, was für den Abschluss der vier Kapitel zu tun ist.

Verzeichnis

Kapitel 1 – Vorfahrt

Ihr habt beim Fahrzeug die Wahl – solange ihr die Gruppe beachtet. Gefragt ist ein „Offroader“. Eine gute Option ist hier zum Beispiel der 1972 Land Rover Series III Forza Edition. Bedenkt bei eurer Auswahl Kapitel 2. Ihr müsst drei Rennen gewinnen und solltet bei Bedarf ein Tuning in Betracht ziehen.

Kapitel 2 – Bahn dir deinen Weg

Habt ihr euch für ein passendes Auto entschieden, gilt es damit 3 Querfeldeinserien-Veranstaltungen zu gewinnen. Möchtet ihr die Aufgabe schnell erledigen, könnt ihr die Kurzstrecke „992 539 613“ verwenden. Dafür begebt ihr euch zu einem beliebigen Rennen – Straßenszene ausgenommen. Geht dort auf „Solo“ > „Eigene Veranstaltungen“ > „Suchen“ und wählt dann in der Suchmaske den vorletzten Punkt aus „Freigabe-Code“. Dort könnt ihr den Code eingeben – ohne die Leerzeichen.

Möchtet ihr keine Kurzstrecke fahren, könnt ihr trotzdem Zeit sparen. Entweder indem ihr Sprintrennen fahrt – die Länge seht ihr, wenn ihr auf der Karte ein Rennen auswählt – oder indem ihr eine Blaupause erstellt und ein Rundstreckenrennen mit einer Runde erstellt. Auch hier könnt ihr euch auf der Karte zunächst die Länge der Rennen ansehen. Am besten filtert ihr vorher auf der Karte und lasst ausschließlich Querfeldein-Rennen anzeigen, um einen besseren Überblick zu haben. Blaupausen sind zudem nützlich, wenn ihr bei einem Rennen mit eurem Wagen nicht antreten könnt. Via Blaupause umgeht ihr so etwas.

Kapitel 3 – Kollateralschaden

Für Kapitel 3 sollt ihr eine Abrissbirne-Fähigkeit machen. Dafür müsst ihr reichlich Zeug zerstören – dünne Bäume, Zäune, Verkehrsschilder, Absperrungen, Briefkästen, Mülleimer … Solltet ihr die Kurzstrecke verwendet haben, könnt ihr in der Nähe die Drift-Zone verwenden. Wendet in diesem Fall und fahrt die paar Meter zurück. Zerstört dort die Fähnchen der Zone, die Verkehrsschilder und Co. und die Aufgabe ist erledigt. Ansonsten könnt ihr natürlich jeden beliebigen anderen Spot nutzen, der viele zerstörbare Objekte an einem Fleck bietet. Zum Beispiel den Greendale Airstrip, südlich von Edinburgh.

Kapitel 4 – Alle Hebel in Bewegung

Kapitel 4 haben die Entwickler glücklicherweise überarbeitet. Beim letzten Mal wurden satte 7 Millionen Fähigkeitspunkte verlangt. Stattdessen sind es nun nur noch 750.000 Punkte. Eine Übersicht der Fähigkeiten im Spiel gibt es in diesem Beitrag. Ihr könnt zum Beispiel für hohe Kombos und viele Punkte die Dünen am Strand nutzen und Sprünge mit Zerstörung kombinieren. Fähigkeiten wie Drifts und Seitenstreifer lassen sich ebenfalls einbauen. Die Autobahn ist super für eine Kombination aus Geschwindigkeit, Beinahetreffer, Drifts, Seitenstreifer und Zerstörung – driftet dafür immer wieder durch die zerstörbaren Objekte in der Mitte und wechselt die Autobahnseite.

Schnell punkten könnt ihr auch in Rennen – vor allem bei Querfeldein. Beim Start lassen sich viele Fähigkeiten wie Überholen und Windschatten zu hohen Kombos verbinden. Die Drivatare können hier aber zum Problem werden. Falls ihr am Anfang in Rennen öfter mit der KI zusammenstoßt, ist diese Variante nicht optimal.

Ihr könnt mit Fähigkeitspunkten Perks freischalten und euch die Sache etwas vereinfachen und mit Extraleben ein Auffangnetz schaffen. Dieses Mal müssen die Punkte nicht in einer Sitzung gesammelt werden. Beim letzten Mal war dies noch der Fall.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 4