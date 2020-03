In dieser Woche geht es beim Weekly #Forzathon zurück zu den Anfängen. Wir dürfen das erste #Forzathon Event wiederholen, welches es im Spiel gab. Zunächst stand dieses nur den Ultimate Edition Besitzern zur Verfügung, da die das Spiel einige Tage vorab spielen durften. Der Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 11 – Retrokiste frischt die Erinnerungen auf.

Verzeichnis

Kapitel 1 – Klassisch kompakt

Ihr dürft euch beim Fahrzeug etwas innerhalb der Wagengruppe Retro-Hot-Hatch aussuchen. Wie auch beim letzten Mal, habe ich mich für den 2001 Acura Integra Type-R entschieden. Euch stehen zahlreiche Fahrzeuge von Honda und Volkswagen zur Verfügung. Preislich sind die Fahrzeuge fast alle sehr günstig. Mein Fahrzeug habe ich mit S2 Tuning verwendet, da dies bei den Folgekapiteln hilfreich ist. S1 funktioniert auch, wenn Geschwindigkeit und Beschleunigung passen.

Kapitel 2 – Vorsicht, heiß

Mit eurem Retro-Hot-Hatch müsst ihr 25 ultimative Geschwindigkeitsfähigkeiten machen. Die gehen auf der Autobahn gut. Ihr erhaltet eine solche Fähigkeit bei etwa 330 km/h. Fahrt die Autobahn so lange auf und ab, bis ihr die 25 zusammen habt. Online ist der Verkehr weniger dicht und die Aufgabe dadurch einfacher. Haltet wenn möglich das Tempo, dann bekommt ihr alle paar Sekunden die Fähigkeit und die Aufgabe ist relativ zügig erledigt.

Kapitel 3 – Klein, aber oho

Weiter geht es mit 3 Siegen bei Rennen der Straßenszene (dunkelblaues Symbol mit zwei Autos). Es können keine Straßenszene-Rennen von Spielern erstellt werden, weshalb ihr nehmen müsst, was das Spiel zur Verfügung stellt. Straßenszene gilt als vergleichsweise schwer und bereitet Gelegenheitsspielern teilweise Probleme. Euch steht es jedoch frei, Fahrhilfen und einen einfachen Schwierigkeitsgrad zu verwenden. Das Rennen „Edinburgh, New Town“ (zu finden in der Stadt) ist meiner Meinung nach vergleichsweise leicht zu gewinnen. Spätestens in der zweiten Hälfte vom Rennen tut sich die KI auf der Strecke relativ schwer. Kurz ist es ebenfalls.

Kapitel 4 – Kompaktsportwagen

Zum Abschluss sind drei Sterne in Blitzerzonen gefragt. Die müsst ihr nicht in einem Aufwasch erledigen – es genügt auch drei Mal ein Stern. Eine leichte und früh zur Verfügung stehende Zone ist „Forest Green“.

Tägliche Herausforderungen

Krawallfahrer: 2 Lackschaden-Fähigkeiten; Fahrzeuge vorsichtig streifen; ohne dabei eine Kollision zu verursachen

2 Lackschaden-Fähigkeiten; Fahrzeuge vorsichtig streifen; ohne dabei eine Kollision zu verursachen Konkurrenz von oben: 3 Überholen in der Luft Fähigkeiten; nur in Rennen möglich; Kombination aus Sprung und überholen; gut in Querfeldeinrennen machbar; funktioniert zum Beispiel gut beim Burg-Rennen

#Forzathon Shop

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus dem Spiel Forza Horizon 4