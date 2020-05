Persona 5 Royal Romanzen (Mein engster Partner) Guide

In Persona 5 Royal könnt ihr nicht nur die Verbindung zu euren Vertrauten stärken, ihr dürft auch eine Beziehung führen. Möchtet ihr die Platintrophäe, ist dies sogar Pflicht, um die Persona 5 Royal Trophäe „Mein engster Partner“ freizuschalten. Diese erhaltet ihr, wenn ihr eine Romanze beginnt. Haben könnt ihr sogar mehrere.

Ihr könnt mit den folgenden Charakteren eine Beziehung führen:

Makoto Niijima

Haru Okumura

Ann Takami

Futaba Sakura

Chihaya Mifune

Tae Takemi

Sadayo Kawakami

Ichiko Ohya

Hifumi Togo

Kasumi Yoshizawa

Ihr könnt also eine Beziehung mit fast allen weiblichen Vertrauten führen. Justine und Caroline sind keine Option. Auch Lavenza nicht. Gleichgeschlechtliche Beziehungen gibt es nicht in Persona 5 Royal.

Wie lässt sich eine Persona 5 Royal Romanze starten?

Bevor ihr eine Beziehung mit eurer Auserwählten beginnen könnt, müsst ihr das Band der Freundschaft stärken. Die Grundvoraussetzung ist also, den entsprechenden Charakter als Vertrauten freigeschaltet zu haben. Sollte euch eure Herzdame noch fehlen, könnt ihr einen Blick in diesen Guide werfen, der euch verrät, wie und wann ihr alle Vertrauten erhaltet.

Nun gilt es, die Freundschaft zu vertiefen, indem ihr den Vertrauten-Rang steigert. Mit der Zeit wird sich euch eine einmalige Chance bieten, eine Beziehung zu beginnen. Zwar handelt es sich um Schlüsselmomente, die können aber durchaus leicht verpasst werden. Damit euch dies nicht passiert, zeige ich euch, worauf ihr achten müsst. Als Beispiel sehen wir uns Makoto an.

Erhöht ihr mit ihr den Vertrauten-Rang, werdet ihr schließlich zu der folgenden Szene kommen:

Der Satz „Ich sollte meine Worte sorgfältig abwägen.“ ist ein Hinweis darauf, dass das eine wichtige Entscheidung ist.

Ihr erhaltet nun zwei Gesprächsoptionen:

Entscheidet ihr euch für „Du findest irgendwann jemanden.“, verspielt ihr die Chance auf eine Romanze mit Makoto. Entscheidet ihr euch für „Ich bin gerne dein Lernpartner.“, sind Makoto und der Protagonist von nun an ein Paar. Das Spiel weist euch darauf mit dieser Meldung hin:

Nach diesem Schema funktionieren sämtliche Beziehungen im Spiel. Ihr könnt jede der zehn möglichen Beziehungen in einem Spieldurchgang starten. Dies wird im späteren Verlauf euren Partnerinnen allerdings nicht gefallen. Die meisten Beziehungen lassen sich bei Rang 9 starten, einige wenige bereits davor.

Entscheidet ihr euch für Kasumi, müsst ihr mit ihr bis 12/18 Rang 5 erreicht haben. Ansonsten könnt ihr im späteren Spielverlauf ihren Rang nicht mehr erhöhen und damit auch keine Beziehung mit ihr führen.

Habt ihr eine Persona 5 Royal Romanze begonnen, bleibt diese bestehen. Es gibt keine Möglichkeit, eine Beziehung zu beenden. Möchtet ihr nur eine Beziehung, solltet ihr euch also im Vorfeld Gedanken darüber machen, wer eure Auserwählte sein soll.

Verpasst ihr eine solche Chance, könnt ihr eure Entscheidung nicht mehr rückgängig machen, außer ihr beginnt im New Game + neu oder ladet einen älteren Spielstand. Daher lässt sich sogar die „Mein engster Partner“ Trophäe verpassen.

Habt ihr eine Beziehung im Spiel, dürft ihr euch über kurze zusätzliche Szenen freuen. So gibt es etwa einige Stellen im Spiel, deren Ablauf davon abhängt, ob ihr in einer Beziehung seid oder nicht. Auch ändern sich einige Dialoge etwas, wenn ihr euch für eine Beziehung entscheidet.

Lohnt sich eine Persona 5 Royal Romanze? Wenn ihr einen Charakter gernhabt, solltet ihr diese Option mitnehmen. Erwartet allerdings nicht zu viel von den Romanzen im Spiel. Wie auch in älteren Serienablegern, wird das Feature vom Spiel sehr vernachlässigt. Zwar gibt es romantische Beziehungen, aber die spielen keine sehr große oder gar tragende Rolle. Sie sind nicht mehr als ein nice to have.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus dem Spiel Persona 5 Royal