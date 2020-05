Forza Horizon 4: 200 Super-Wheelspins von den Entwicklern

Wer in Forza Horizon 4 heute einen Blick in seine Nachrichten geworfen hat, dürfte ziemlich verwundert gewesen sein. Dort schlummert unter Geschenke ein Brief der Entwickler, der 200 Super-Wheelspins bringt. Warum wir die bekommen, ist ungewiss. Sicher scheint hingegen, dass das Verschicken dieser Nachricht gewollt war. Auf Twitter gibt es einen Post, der ins Bild passt. Die Entwickler fragen dort, ob ihr schon in eure Nachrichten geschaut habt. Da es dort sonst keine Besonderheiten gibt, bezieht sich dies wohl auf die 200 Super-Wheelspins. In anderen Spielen der Reihe findet sich nichts in den Nachrichten, um den Tweet zu erklären.

Hope you’re having a blast at the festival this weekend! Have you checked your Message Center today? 👀👀 — Forza Horizon (@ForzaHorizon) May 16, 2020

Holt ihr die Spins ab, müsst ihr die natürlich nicht an einem Stück drehen. Ihr könnt einfach euer Geschenk aus den Nachrichten abholen und dann nach einem Dreh euren Preis abholen. Die restlichen Spins werden dann für euch hinterlegt.

Warum schenkt uns Forza Horizon 4 die 200 Super-Wheelspins? Darüber kann derzeit nur spekuliert werden. Viele Spieler vermuten dahinter eine Art Abschiedsgeschenk. Auch die Absicht Auktionshauspreise nach unten zu drücken wurde geäußert. Beides könnte sogar in einem Zusammenhang stehen. Ist dies realistisch? Durchaus. Forza Horizon 4 ist nicht mehr jung. Vermutlich arbeitet schon lange nur noch ein relativ kleines Team am Spiel, welches uns monatlich mit neuem Content versorgt.

Gab es in den Monaten nach Release noch einige sehr umfangreiche Updates, inklusive diverser Features und Inhalte, sieht es seit Sommer 2019 anders aus. Noch immer kommen neue Features und Inhalte, aber die Entwickler haben deutlich Tempo rausgenommen. Auch die wöchentlichen Events sind nur noch selten neu.

Schon mit Forza Horizon 3 waren die Entwickler in der Zeit vor Ende des Supports bemüht, die Auktionshauspreise nach unten zu treiben. Gleichzeitig wurden viele seltene Autos noch einmal ins Spiel gebracht, um Spielern die Möglichkeit zu geben, ihren Fuhrpark günstig zu erweitern. Ein ähnlicher Hintergedanke könnte uns die Super-Wheelspins beschert haben. Da die Entwickler selbst nicht weiter darauf eingehen, bleibt dies aber spekulativ.

Vielleicht ist es einfach nur eine nette Geste oder soll die Spieler motivieren, etwas Zeit im Spiel zu verbringen, um zuhause zu bleiben.

Quelle: Offizieller Forza Horizon Twitter Kanal

Bildquelle: Eigener Screenshot aus Forza Horizon 4