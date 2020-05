The LEGO Ninjago Movie Video Game kostenlos für PC und Konsolen

Derzeit könnt ihr euch das Spiel The LEGO Ninjago Movie Video Game kostenlos für den PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One holen. Ihr findet das Spiel in den jeweiligen Shops digital. Die Aktion läuft bis zum 21. Mai 2020.

Lohnt sich das Game? Die LEGO-Spiele von TT Games erfreuen sich großer Beliebtheit, quer durch alle Altersklassen. Die Spiele punkten nicht zuletzt dank ihres teilweise schrägen Humors.

Ninjago ist eine Eigenmarke von LEGO, zu der es auch eine TV-Serie gibt. Im Fokus stehen sechs Ninja, die für das Gute kämpfen. Vor allem bei Kindern sind die Ninjago LEGO-Sets populär. Für kleine und große Fans lohnt sich das Spiel auf jeden Fall. Wenn ihr Ninjago nicht kennt, aber die LEGO-Spiele mögt oder ein solches kennenlernen möchtet, kann der Download durchaus lohnen. Da es kostenlos ist, könnt ihr einfach Mal reinzocken und sehen, ob es gefällt.

Ältere Spieler schätzen die LEGO-Spiele vor allem wegen Lizenzspielen zu populären Marken wie Star Wars, Harry Potter und Herr der Ringe. Daher mag The LEGO Ninjago Movie Video Game nicht für jeden interessant sein. Der fehlende Bezug zu einer Marke aus der Popkultur macht das Spiel sicher für einige uninteressant.

Jagt ihr gern Trophäen oder Erfolge, lohnt der Download ebenfalls. Die LEGO-Spiele bieten relativ leicht zu verdienende Erfolge und Trophäen.

