Forza Horizon 4 Series 23 Update: Bisher keine neuen Infos

Seit gestern hätte das Forza Horizon 4 Series 23 Update verfügbar sein sollen. Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir jedoch nicht viel darüber. Der Livestream Anfang der Woche wurde kurzfristig abgesagt als Reaktion auf die aktuelle Situation den USA. Über den Inhalt von Series 23 wissen wir daher faktisch fast nichts. Nicht einmal die vermuteten Fahrzeuge sind von offizieller Seite bestätigt. Mittlerweile wurde auch das Update verschoben. Einige von euch haben gefragt, warum sie ihr Spiel nicht updaten können. Weil es schlicht noch kein Update gibt.

Vor ziemlich genau 24 Stunden gab es ein Statement zum Forza Horizon 4 Series 23 Update. Darin heißt es, man habe ein Problem identifiziert, was zu einer Verschiebung geführt hat. Weitere Informationen, um die Spieler up to date zu halten, wurden angekündigt, blieben bisher allerdings aus. Aktuell wissen wir nicht, ob das Update rechtzeitig mit dem Ende der laufenden Series verfügbar sein wird, oder ob wir länger darauf warten müssen. Auch ist unklar, was im Falle einer Verspätung passiert.

Spätestens wenn heute Nachmittag Series 22 endet, haben wir wohl eine Antwort. Üblicherweise werden Updates in Wellen ausgerollt, weshalb die Series-Udpates in der Regel auch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch für die ersten Spieler verfügbar sind und nicht erst an Donnerstagen. Daher ist es durchaus denkbar, dass das verspätete Update heute nicht mehr zur Verfügung gestellt wird. Was könnte in diesem Fall passieren? Möglicherweise erwartet uns dann die Neuauflage einer älteren Series. Beim Weekly #Forzathon gibt es seit einigen Monaten vermehrt Wiederholungen. Ob das Problem überhaupt gelöst ist, ist derzeit nicht bekannt. Wir wissen also nicht, ob das Update Last Minute noch erscheinen könnte. Viele Spieler diskutieren derzeit, wie es heute Nachmittag wohl weitergehen mag. Sicher wissen wir nur, dass das Update noch nicht da ist und wegen Problemen verschoben wurden.

Quelle: Forza Support

Bildquelle: Eigener Screenshot aus dem Spiel Forza Horizon 4