Forza Horizon 4 Series 23 Updatenotes; kostenloser Pagani

Das verspätete Forza Horizon 4 Series 23 Update wird für diese Woche erwartet. Inzwischen stehen auch die Updatenotes zur Verfügung, die ihr unten einsehen könnt. Schon jetzt haben die Entwickler eine Kleinigkeit für Spieler. Im Postfach findet ihr ein Geschenk der Entwickler. Ihr erhaltet den 2012 Pagani Huayra, der ein besonders Design mitbringt. Das Auto könnt ihr aus dem Ingame-Postfach herunterladen.

Was hat es mit der sogenannten Giving Campaign auf sich? Diese läuft über Micorosoft Rewards. Dort könnt ihr seit dem 01. Juni eine Punktekarte aktivieren. Dieser Vorgang ist kostenlos und mit wenigen Klicks erledigt. Ihr müsst nur in der Rewards-App auf der Xbox One nach der Punktekarte Ausschau halten und interagieren. Habt ihr dies getan, sammelt ihr in Forza Horizon 4, Forza Motorsport 7 oder Forza Street drei Erfolge.

Erfolge, die ihr vor Aktivierung der Punktekarte freigeschaltet habt, werden nicht gezählt. Habt ihr die Erfolge, kehrt ihr zurück in die App, um die Karte abzuschließen. Eure erspielten Punkte könnt ihr spenden. Unterstützt werden damit diverse Charity Organisationen.

Selbst wenn ihr alle Erfolge in Forza Horizon 4 freigeschaltet habt, könnt ihr das Spiel für die Aktion nutzen, da es die folgenden neuen Erfolge gibt:

Forza Horizon 4 Series 23 Updatenotes

Version Number:

Xbox: 1.421.937.0

1.421.937.0 PC: 1.421.937.2

NEW FEATURES

NEW ACHIEVEMENTS

This update includes 7 new Achievements worth 200GS as a part of Microsoft’s giving campaign.

In the month of June, players will get the chance to Play, Earn and Donate with Forza Horizon 4, Forza Motorsport 7, and Forza Street.

Beginning June 1st, visit the Xbox One Rewards app to activate your Forza bonus punch card. Then, jump into FH4, FM7, or Forza Street to score bonus Microsoft reward points when you unlock up to three achievements.

Once you’ve unlocked three achievements, return to the Rewards punch card, and donate those points to your choice of several charities. Microsoft will match donations all month long.* (US ONLY)

Visit http://aka.ms/forzatogether for more details.

SHOWCASE REMIX – MORNING RUSH

Crowded, noisy stations. Cold winds and bad coffee. Grumpy commuters packed into a standing-room-only metal tube for HOURS on end. With all of this, why would you take the train anywhere? Instead, give Isha’s Taxis a call. We’ll come right to your door, and we’ll get you where you need to go faster than ANY train. Don’t believe us? We’ll prove it!

CROSS-PLATFORM FIXES

Fixed an issue with the 2019 McLaren 720s Spider where the brake lights were not moving along with the rear wing

Fixed an inconsistency in the behavior of an aftermarker hood on the Bentley Continental GT Speed Forza Edition and Standard Edition

Fixed a minor graphical error on the Ultima Evolution Coupe 1020

Fixed an issue with the tail light illumination on the Toyota Supra 2.0 GT

Various Stability Improvements

