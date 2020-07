Der Name des aktuellen Events liefert bereits einen Hinweis, was uns beim aktuellen Weekly #Forzathon erwartet. Im Fokus steht ein Fahrzeug der Marke Audi, die seit Jahren mit dem bekannten Slogan „Vorsprung durch Technik“ verbunden wird. Gefahren wird der 2015 Audi S1. Ein Kleinwagen mit reichlich Power unter der Motorhaube. Was ihr mit der anstellen sollt, erfahrt ihr im Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 29 – Fortschritt durch Technik .

Kapitel 1 – Hot Hatch

Ihr benötigt den 2015 Audi S1. Sollte euch das Auto in der Sammlung fehlen, könnt ihr es für 35.000 Credits direkt bei der Automesse erwerben. Im Auktionshaus lag der Preis bereits vor Eventbeginn deutlich höher, weshalb sich der Blick hier kaum bis gar nicht lohnt. Mit Blick auf folgende Kapitel bietet sich ein Tuning an, um den Wagen zu optimieren. Ein Tuning auf B700 genügt, darüber geht natürlich auch.

Kapitel 2 – Über Neuntausend

Ihr sollt zwei Rennen der Kategorie Straßenszene gewinnen. Kurzstrecken sind keine Option, da Straßenszene nicht die Möglichkeit bietet, eigene Rennen zu erstellen. Straßenszene empfinden viele Spieler als die schwerste Kategorie, da bei Nacht und mit Verkehr gefahren wird. Ein relativ einfach zu gewinnendes Rennen ist in der Stadt zu finden: „Edinburgh, New Town“. Selbst wenn ihr nicht sofort in Führung geht, solltet ihr hier gewinnen können. Die KI tut sich in der Stadt relativ schwer. Bei Problemen könnt ihr auf Fahrhilfen und / oder einen leichten KI-Schwierigkeitsgrad zurückgreifen. Ihr könnt das Rennen mehrfach fahren, um das Kapitel zu erledigen. Es müssen nicht verschiedene Rennen sein.

Praktischerweise erledigt ihr dabei gleich die erste tägliche Herausforderung der aktuellen Spielliste.