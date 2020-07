Auch dieser Weekly #Forzathon ist eine Wiederholung. Nicht unbedingt eine der freudigen Art. Das Event dürfte einigen Spielern negativ in Erinnerung geblieben sein. Während Kapitel 4 mit etwas Geduld noch gut machbar ist, sind Kapitel 2 und 3 nicht ganz ohne. Der Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 31 – Über die Straße frischt eure Erinnerungen auf.

Die Kapitel müssen in Reihenfolge erledigt werden. Sprich erst Kapitel 1, 2 …

Kapitel 1 – Schwergewicht

Das Fahrzeug ist in dieser Woche wieder strikt vorgegeben. Ihr benötigt für den Abschluss der vier Weekly #Forzathon Kapitel den 2015 Mercedes-Benz #24 Tankpool24 Racing Truck. Für 500.000 Credits könnt ihr den Truck bei der Automesse kaufen, falls er euch im Fuhrpark fehlt. Wie gewohnt habe ich im Vorfeld für euch einen Blick in das Auktionshaus geworfen. Dort gibt es einige Möglichkeiten, günstiger an den Truck zu kommen. Da durch das Event die Nachfrage steigt, kann sich dies jedoch kurzfristig ändern.

Mit Blick auf Kapitel 3 bietet sich ein S1 oder A Tuning an. Für Kapitel 2 lohnt es unter Umständen, zunächst auf S1 zu verzichten.

Kapitel 2 – Zugkraft

Kapitel 2 glänzt leider nicht mit einer brauchbaren Beschreibung. Das Spiel verlangt von euch drei Siege in Rennen der Kategorie Straßenszene. Die Straßen-Rennserie zählt nicht! Der Truck ist nicht unbedingt die optimale Wahl für derlei Rennen, aber punktet dafür mit seiner Größe. Eine solide Option bietet die Strecke „Edinburgh, New Town“. Sie startet in der Stadt und führt dann aus dieser raus. Die KI tut sich hier relativ schwer. Sollte es euch trotzdem nicht leicht fallen zu gewinnen, könnt ihr den Schwierigkeitsgrad auf ein Minimum senken, was euch bereits bei der Startposition einen Vorteil verschaft. Je höher der KI-Schwierigkeitsgrad, desto weiter hinten beginnt ihr ein Rennen.

Es dauert eventuell eine Weile, bis ihr euch an die Spitze setzen könnt. Habt Geduld und vertraut auf Fehler bei der KI. Habt ihr euch vor das gegnerische Feld gesetzt könnt ihr eventuell aufholende Gegner dank der Größe eures Fahrzeugs in Schach halten. Bremst bei Bedarf Gegner aus und versperrt ihn mit eurem wuchtigen Gefährt die Vorbeifahrt.

Liegt euch die Strecke nicht, empfiehlt sich weiter südlich „Küstensturm“. Diese ist ebenfalls relativ gut machbar und nicht sehr kurvig. Dies kann allerdings auch nachteilig sein, da euch die KI schnell entkommen kann. Achtet bei der Streckenauswahl darauf, keine zu spitzen Kurven drin zu haben, da ihr in denen einfach den Kürzeren zieht. Zu viele gerade Abschnitte spielen euch allerdings auch nicht in die Hände.

Unter Umständen hilft es euch auch, hier ein anderes Tuning als in Kapitel 3 zu verwenden. Wenn ihr ein Tuning mit niedrigerem LI nimmt, passt sich die KI an. Der Truck wird damit kein wendiges Wunderfahrzeug, aber ist für euch eventuell angenehmer zu fahren.