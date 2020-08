Guild Wars 2 Sibaha finden Guide – Schweberochen Tauchen freischalten

Zum Start der Sammlung müsst ihr euch in eine der Hauptstädte begeben, dort erhaltet ihr einen Brief von Schweberochen-Trainerin Ardra. In dem Brief werdet ihr aufgefordert, sie wegen eines besonderen Anlasses zu besuchen. Zugleich startet euer Guild Wars 2 Erfolg „Sibaha finden“. Diesen müsst ihr abschließen, ehe ihr die Beherrschung „Über die Tiefen hinweg“ trainieren und freischalten könnt.

Mit der Fähigkeit „Sturzflug“ könnt ihr mit eurem Schweberochen auf Tauchgang gehen und die Unterwasserwelt des Spiels erkunden. Bisher konntet ihr den Schweberochen nur an Land und über Wasser verwenden.

Ardra findet ihr nahe der „Wegmarke Schweberochen-Hof“ [&BGcKAAA=].

Ardra gibt euch erste Hinweise zur Suche nach Sibaha und schickt euch zum Hafen von Amnoon. An den Docks findet ihr Hafenmeister Jonnik, der weitere Hinweise bereithält.

Den nächsten Hinweis gibt es an der Küste des Wüsten-Hochlands. Dafür begebt ihr euch zur „Wegmarke Hellwasser“ [&BJEKAAA=]. Unweit von dieser entfernt befindet sich die Gesuchte Charr Kali.

Nun zieht es euch nach Westen über das Meer, zu einem mächtigen Djinn. Zommoros in Löwenstein ist damit gemeint. Miyani kann euch näheres verraten. Ihr findet sie bei der „Wegmarke Händlerforum“ [&BBAEAAA=].

Von Löwenstein geht es weiter zu den Quaggan im Eisklamm-Sund. Bei der „Wegmarke Wehrhaft“ [&BH0CAAA=] befindet sich das gesuchte Dorf „Moshpoipoi“ Unterwasser. Dort redet ihr mit Wandill, der euch weiter zur Wärterin Laamaa schickt. Diese befindet sich im großen Unterschlupf am westlichen Ende des Dorfes. Allerdings weigert sie sich mit euch zu reden, ehe ihr nicht ihr Dorf verteidigt habt. Jetzt müsst ihr das Event „Helft den Dorfbewohnern, Moshpopo gegen die Eisbrut zu verteidigen.“ abschließen. Die Eisbrut beginnt ihren Angriff in der Nähe der Wegmarke an der Wasseroberfläche. Eine einfache Eventbeteiligung genügt. Nun begebt ihr euch zurück zu Laamaa. Wartet dort einen Moment, bevor ihr sie ansprecht, dann hat sie weitere Informationen für euch.

Weitere Informationen findet ihr in Malchor’s Sprung. In der Nähe der „Wegmarke Wisper“ [&BLECAAA=] befindet sich das „Kahloipoi-Dorf“. Die gesuchte Person hier ist die Largos Aaminah. Wenn ihr mit ihr redet, erfahrt ihr, dass auch diese Unterstützung benötigt. Diesmal nehmt ihr euch eines Untoten-Problems an. Schließt dafür das Event „Helft Aaminah, den Auferstandenen Krait-Priester hervorzulocken und zu bekämpfen.“ ab. Habt ihr den Champion Priester besiegt, sprecht ihr Aaaminah erneut an. Diese weiß, wo sich Sibaha befindet und schickt euch weiter.

Euer nächster Reiseabschnitt startet von der „Wegmarke Irwin-Insel“ [&BNICAAA=]. Von dort begebt ihr euch nach Norden zu der Krait-Festung. Auf der Mittleren Plattform der Festung, genau über der Sehenswürdigkeit „Ruhelose Tiefen“, findet ihr Sibaha in einem Käfig. Redet mit ihr, anschließend erhaltet ihr den Auftrag sie zu befreien. Hierfür müsst ihr den Champion Krait-Hypnoss auf der höchsten Plattform besiegen. Als Belohnung erhaltet ihr einen Schlüssel. Mit diesem befreit ihr Sibaha.

Im letzten Schritt müsst ihr Sibaha in Löwenstein aufsuchen. Ihr findet sie am Wasser unterhalb der „Wegmarke Gilden-Klippen“ [&BA0EAAA=]. Sie fordert euch zu einer letzten Tat auf. Nun liegt es an euch das geforderte Rennen in „Silber“ oder „Gold“ abzuschließen. Hierfür bieten sich Fähigkeiten an, die euch unter der Wasseroberfläche nach vorne preschen lassen und eure Bewegungsgeschwindigkeit Unterwasser erhöhen.

Nun habt ihr die Sammlung vollendet und könnt eure Beherrschung „Über die Tiefen hinweg“ trainieren. Erforderlich sind 2 Millionen Erfahrungspunkte. Am schnellsten erhaltet ihr diese beim Abschluss von Raids, den Greifenrennen und den Weltenboss-Zügen. Habt ihr die zwei Millionen erreicht, benötigt ihr nur noch 8 Beherrschungspunkte, ehe ihr euren Rochen auch Unterwasser einsetzen könnt.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus dem Spiel Guild Wars 2