Genshin Impact Drachenechsensuche Event startet am 05. März

Am morgigen Freitag startet das Genshin Impact Drachenechsensuche Event. Los geht es am 05. März 2021 um 04:00 Uhr. Was erwartet euch? Die Abenteuergilde hat Informationen über Geo-Drachenechsen erhalten, die häufig auftauchen. Katheryne ist auf der Suche nach Abenteurern, die diese Vorfälle untersuchen. An dieser Stelle kommt ihr ins Spiel. Entsendet eure Truppe und verdient euch Urgestein. Je nachdem, welche Figuren ihr wählt, sind zusätzliche Belohnungen wie Eines Helden Weisheit, Materialien zur Stärkung eurer Waffe, Verbesserung von Talenten und mehr drin.

Pro Tag wird es bei Katheryne 8 Entsendungsmissionen geben. Wählen könnt ihr davon maximal vier Stück. Angeboten werden 5 B-Missionen, 2 A-Missionen und eine S-Mission. Die Dauer der Missionen richtet sich nach der Klasse. Pro Mission müsst ihr mindestens zwei eurer Figuren entsenden. Diese könnt ihr von einer Figur eines Freundes begleiten lassen.

Das Genshin Impact Drachenechsensuche Event wird bis zum 15. März 2021 laufen. Teilnehmen könnt ihr ab Erreichen von Abenteuerstufe 20 und nach Abschluss des Auftrages „Drachenechsen und wo sie zu finden sind“.

Quelle: miHoYo

Bildquelle: miHoYo