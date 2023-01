Genshin Impact: Laternen im Traum Trailer

In Genshin Impact findet derzeit das Laternenritual statt. Das Event trägt den Namen „Nacht des kristallklaren Saitenklangs“ und wird in Liyue gefeiert. Es ist eines der umfangreichsten Events im Spiel und eines der jährlichen Highlights in Liyue. Auf YouTube hat HoYoverse nun ein Video zu den Festlichkeiten veröffentlicht.

Dort könnt ihr euch auch die Zwischensequenz aus der diesjährigen Event-Version anschauen. Beachtet, dass das Video Spoiler beinhaltet und auch im Spiel zu sehen ist, wenn ihr das Event spielt.

Quelle: HoYoverse 1, 2; abgerufen am 23. Januar 2023, 10:41 Uhr

Bildquelle: HoYoverse