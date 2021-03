Aktuell gibt es in Forza Horizon 4 weit mehr als 600 Fahrzeuge. Für das neue Feature Horizon-Promo müsst ihr die alle fotografieren. Ihr habt es satt, euch dafür durch Menüs zu klicken, oder möchtet einfach eure Sammlung katalogisieren? Meine neu Forza Horizon 4 Liste aller Fahrzeuge könnt ihr als Alternative verwenden. Damit ihr euch diese personalisieren könnt, findet ihr hinten ein Feld mit Anmerkungen. Die zweite Spalte ermöglicht es euch abzuhaken, was ihr schon habt. Sei es in eurem Fuhrpark oder bei Horizon-Promo.

Die Liste könnt ihr entweder digital verwenden oder ihr druckt sie euch aus. In digitaler Form könnt ihr sie zum Beispiel auf einem mobilen Endgerät zu euch holen, wenn ihr gerade im Spiel unterwegs seid und seht die Fahrzeuge so auf zwei Bildschirmen. Dies vermeidet zum Beispiel bei Aufnahmen für Horizon-Promo erst in die Promo Übersicht zu gehen und dann aus dem Kopf heraus in euren Autos die passenden Wagen zu finden. Was ihr damit tut, ist letztlich euch überlassen.

Vielleicht möchtet ihr einfach katalogisieren, was ihr besitzt, weil ihr neu im Spiel seid und erst mit eurer Sammlung begonnen habt.

Forza Horizon 4 Liste aller Fahrzeuge (ausführlich)

Diese Variante umfasst alle Fahrzeuge samt folgender Angaben:

Fahrzeugname, LI, Wagengruppe, Fahrzeugmesse Preis, Freischaltoptionen, DLC

Fahrzeugliste ausführlich PDF

Fahrzeugliste ausführlich Excel

Forza Horizon 4 Liste aller Fahrzeuge (druck)

Diese Variante umfasst alle Fahrzeuge samt folgender Angaben:

Fahrzeugname, Checkbox, Anmerkungsfeld

Fahrzeugliste druck PDF

Fahrzeugliste druck Excel

Stand: 12. März 2021

Ganz schön viele Fahrzeuge, oder? 743 Autos bietet Forza Horizon 4 derzeit. Die Liste wird in Zukunft aktualisiert und in neuen Versionen zur Verfügung gestellt.

Anmerkung: Ihr könnt euch aussuchen, mit welchem Dateityp ihr lieber arbeitet. Die Tabellen stehen sowohl als Excel- als auch PDF-Datei zur Verfügung.

Forza Horizon 4 Liste aller Fahrzeuge (online)

Hier findet ihr die ausführliche Variante in einer Online-Version. Die Tabelle könnt ihr nach verschiedenen Kriterien filtern. Zum Beispiel nach Messepreisen auf- oder absteigend.

Forza Horizon 4 - vollständige Fahrzeugliste

Eine Liste aller Fahrzeuge von Forza Horizon 4. Stand 12. März 2021

Fahrzeug LI Wagengruppe / Fahrzeugtyp Automesse Preis Freischaltoptionen DLC 2017 Abarth 124 Spider C 577 Moderne Sportwagen 43.500 Automesse, Wheelspins 2016 Abarth 695 Biposto B 607 Hot Hatchs 48.000 Automesse, Wheelspins 1980 Abarth Fiat 131 D 449 Klassische Rallyeautos 38.000 Automesse, Wheelspins 1968 Abarth 595 Esseesse D 100 Kultautos 35.000 Automesse, Wheelspins 2017 Acura NSX S1 850 Moderne Supersportwagen 170.000 Automesse, Wheelspins 2002 Acura RSX Type-S C 588 Retro-Hot-Hatchs 25.000 Automesse, Wheelspins 2001 Acura Integra Type-R C 596 Retro-Hot-Hatchs 25.000 Automesse, Wheelspins 2018 Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio A 752 SUV-Helden 80.000 Automesse ja 2017 Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio A 795 Superlimousinen 120.000 Automesse, Wheelspins 2016 Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Forza Edition S1 812 Superlimousinen Wheelspins, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2014 Alfa Romeo 4C A 770 Moderne Sportwagen 74.000 Automesse, Wheelspins 2007 Alfa Romeo 8C Competizione Forza Edition S1 855 GT-Wagen Wheelspins, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2007 Alfa Romeo 8C Competizione A 777 GT-Wagen 300.000 Automesse, Wheelspins 1992 Alfa Romeo 155 Q4 C 541 Retro-Limousinen saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1968 Alfa Romeo 33 Stradale A 716 Klassische Rennwagen 10.000.000 Automesse, Wheelspins 1965 Alfa Romeo Giulia TZ2 B 639 Klassische Rennwagen 2.500.000 Automesse, Wheelspins 1965 Alfa Romeo Giulia Sprint GTA Stradale D 432 Seltene Klassiker 300.000 Automesse, Wheelspins 1935 Alfa Romeo P3 B 626 Rennwagen-Oldtimer Immobilie, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2017 Alpine A110 A 740 Moderne Sportwagen saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2015 Alumi Craft Class 10 Race Car Forza Edition B 679 Offroad-Buggys Wheelspins, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2015 Alumi Craft Class 10 Race Car B 673 Offroad-Buggys 100.000 Automesse, Wheelspins 1973 AMC Gremlin X D 394 Kultautos 35.000 Automesse, Wheelspins 1971 AMC Javelin AMX C 512 Klassische Muscle-Cars 35.000 Automesse, Wheelspins 1970 AMC Rebel "The Machine" C 541 Klassische Muscle-Cars saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2554 AMG Transport Dynamics M12S Warthog CST A 756 Extreme Offroader 850.000 Automesse, Wheelspins 2018 Apollo Intensa Emozione S2 984 Extreme Streckenspielzeuge saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2016 Ariel Nomad A 732 Offroad-Buggys 93.000 Automesse, Wheelspins 2013 Ariel Atom 500 V8 S2 970 Extreme Streckenspielzeuge Blitzerzonen-Held Karriere, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2012 Ascari KZ1R S1 866 Moderne Supersportwagen 240.000 Automesse, Wheelspins 2019 Aston Martin DBS Superleggera S1 853 Super-GT-Wagen saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2018 Aston Martin Vantage S1 822 Super-GT-Wagen 430.000 Automesse ja 2017 Aston Martin Vulcan AMR Pro S2 954 Extreme Streckenspielzeuge saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2017 Aston Martin DB11 Preorder Car S1 900 Super-GT-Wagen saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2017 Aston Martin Vanquish Zagato Coupe S1 824 Super-GT-Wagen saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2017 Aston Martin DB11 S1 810 Super-GT-Wagen 300.000 Automesse, Wheelspins 2016 Aston Martin Vulcan Forza Edition S2 955 Extreme Streckenspielzeuge Wheelspins, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2016 Aston Martin Vulcan S2 954 Extreme Streckenspielzeuge 1.500.000 Automesse, Wheelspins 2016 Aston Martin Vantage GT12 S1 846 Streckenspielzeuge 400.000 Automesse, Wheelspins 2013 Aston Martin V12 Vantage S S1 814 Super-GT-Wagen 240.000 Automesse, Wheelspins 2012 Aston Martin Vanquish S1 802 Super-GT-Wagen 348.000 Automesse, Wheelspins 2010 Aston Martin ONE-77 S1 863 Super-GT-Wagen 1.400.000 Automesse, Wheelspins 1964 Aston Martin DB5 C 534 Seltene Klassiker 800.000 Automesse, Wheelspins 1960 Aston Martin DB4 GT Zagato B 619 Klassische Sportwagen Scheunenfund 1958 Aston Martin DBR1 B 688 Klassische Rennwagen 10.000.000 Automesse, Wheelspins 2018 ATS GT S1 894 Moderne Supersportwagen saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2016 Audi R8 V10 Plus S1 856 Moderne Supersportwagen 242.000 Automesse, Wheelspins 2015 Audi RS 6 Avant A 778 Superlimousinen 150.000 Automesse, Wheelspins 2015 Audi TTS Coupé A 740 Moderne Sportwagen 52.000 Automesse, Wheelspins 2015 Audi S1 B 679 Hot Hatchs 35.000 Automesse, Wheelspins 2013 Audi R8 Coupé V10 Plus 5.2 FSI Quattro S1 824 Moderne Supersportwagen 290.000 Automesse, Wheelspins 2013 Audi RS 7 Sportback A 761 Superlimousinen 225.000 Automesse, Wheelspins 2013 Audi RS 4 Avant A 750 Superlimousinen 83.000 Automesse, Wheelspins 2011 Audi RS 5 Coupé A 750 Superlimousinen 88.000 Automesse, Wheelspins 2011 Audi RS 3 Sportback B 699 Super-Hot-Hatchs 42.000 Automesse, Wheelspins 2010 Audi TT RS Coupé A 722 Moderne Sportwagen Wheelspins, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2009 Audi RS 6 A 743 Superlimousinen 155.000 Automesse, Wheelspins 2006 Audi RS 4 A 729 Superlimousinen 53.000 Automesse, Wheelspins 2003 Audi RS 6 A 710 Retro-Limousinen 105.000 Automesse, Wheelspins 2001 Audi RS 4 Avant B 695 Retro-Limousinen 94.000 Automesse, Wheelspins 1995 Audi RS 2 Avant B 616 Retro-Limousinen 50.000 Automesse, Wheelspins 1986 Audi #2 Audi Sport Quattro S1 S1 850 Rallye-Monster 375.000 Automesse, Wheelspins 1983 Audi Sport Quattro B 621 Retro-Rallyeautos Scheunenfund 1964 Austin FX4 Taxi D 100 Kultautos Wheelspins, Ishas Taxi Karriere, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1924 Austin Seven D 100 Seltene Klassiker Horizon Super7, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1965 Austin-Healey 3000 MKIII D 326 Klassische Sportwagen 50.000 Automesse, Wheelspins 1958 Austin-Healey Sprite MKI D 100 Klassische Sportwagen 20.000 Automesse, Wheelspins 1939 Auto Union Type D B 692 Rennwagen-Oldtimer 10.000.000 Automesse, Wheelspins 2014 BAC Mono S1 900 Streckenspielzeuge 160.000 Automesse, Wheelspins 2017 Bentley Continental Supersports A 798 GT-Wagen 200.000 Automesse, Wheelspins 2016 Bentley Bentayga A 758 SUV-Helden 180.000 Automesse, Wheelspins 2013 Bentley Continental GT Speed Forza Edition S1 835 Streckenspielzeuge Wheelspins, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2013 Bentley Continental GT Speed A 774 GT-Wagen 242.000 Wheelspins, Upgrade-Helden Karriere, Automesse 1991 Bentley Turbo R C 546 Retro-Limousinen saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1931 Bentley 4-1/2 Liter Supercharged D 200 Rennwagen-Oldtimer Scheunenfund 1931 Bentley 8-Liter D 176 Seltene Klassiker 1.500.000 British Racing Green Karriere, Automesse, Wheelspin 2019 BMW Z4 Roadster A 772 Moderne Sportwagen saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2018 BMW M5 S1 806 Superlimousinen 105.000 Automesse ja 2018 BMW I8 Roadster A 776 Moderne Supersportwagen 150.000 Automesse ja 2016 BMW M4 GTS S1 841 Streckenspielzeuge 135.000 Automesse, Wheelspins 2016 BMW M2 Coupé A 737 Superlimousinen 69.000 Automesse, Wheelspins 2015 BMW I8 A 785 Moderne Supersportwagen 140.000 Automesse, Wheelspins 2015 BMW X6 M A 727 SUV-Helden 130.000 Automesse, Wheelspins 2014 BMW M4 Coupe A 800 Superlimousinen 92.000 Automesse, Wheelspins 2013 BMW M6 Coupe Forza Edition A 780 GT-Wagen Wheelspins, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2013 BMW M6 Coupe A 779 GT-Wagen 120.000 Automesse, Wheelspins 2012 BMW M5 A 790 Superlimousinen 112.000 Automesse, Wheelspins 2011 BMW 1 Series M Coupe A 731 Superlimousinen 55.000 Automesse, Wheelspins 2011 BMW Z4 SDRIVE35IS A 727 Moderne Sportwagen 58.000 Automesse, Wheelspins 2011 BMW X5 M A 708 SUV-Helden 100.000 Automesse, Wheelspins 2010 BMW M3 GTS S1 814 Streckenspielzeuge saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2009 BMW M5 A 758 Superlimousinen 90.000 Automesse, Wheelspins 2008 BMW M3 A 745 Superlimousinen 48.000 Automesse, Wheelspins 2008 BMW Z4 M Coupe A 710 Moderne Sportwagen 82.000 Automesse, Wheelspins 2005 BMW M3 A 706 Retro-Limousinen Drift-Fahrt Karriere, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2003 BMW M5 A 719 Retro-Limousinen 30.000 Automesse, Wheelspins 2002 BMW M3-GTR A 765 Streckenspielzeuge saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2002 BMW Z3 M Coupe A 713 Retro-Sportwagen 30.000 Automesse, Wheelspins 1997 BMW M3 B 694 Retro-Limousinen 35.000 Automesse, Wheelspins 1995 BMW M5 B 634 Retro-Limousinen 25.000 Automesse, Wheelspins 1995 BMW 850CSI B 612 Retro-Sportwagen saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1991 BMW M3 C 586 Retro-Limousinen 70.000 Automesse, Wheelspins 1988 BMW M5 Forza Edition B 601 Retro-Limousinen Wheelspins, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1988 BMW M5 C 594 Retro-Limousinen 54.000 Automesse, Wheelspins 1981 BMW M1 B 652 Retro-Supersportwagen 585.000 Automesse, Wheelspins 1973 BMW 2002 Turbo D 500 Klassische Sportwagen 26.000 Automesse, Wheelspins 1957 BMW Isetta 300 Export D 100 Kultautos 45.000 Automesse, Wheelspins 2012 Bowler EXR S A 760 Extreme Offroader 200.000 Automesse, Wheelspins 2019 Bugatti Divo S2 958 Extreme Streckenspielzeuge saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2018 Bugatti Chiron S2 938 Hypercars 2.400.000 Automesse, Wheelspins 2011 Bugatti Veyron Super Sport S2 922 Hypercars 2.200.000 Automesse, Wheelspins 1992 Bugatti EB110 Super Sport S1 829 Retro-Supersportwagen 1.700.000 Automesse, Wheelspins 1926 Bugatti Type 35 C D 374 Rennwagen-Oldtimer 10.000.000 Automesse, Wheelspins 1987 Buick Regal GNX C 567 Retro-Muscle-Cars 130.000 Automesse, Wheelspins 1970 Buick GSX C 572 Klassische Muscle-Cars saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2016 Cadillac CTS-V Sedan A 785 Moderne Muscle-Cars 80.000 Automesse, Wheelspins 2016 Cadillac ATS-V A 737 Moderne Muscle-Cars 65.000 Automesse, Wheelspins 2013 Cadillac XTS Limousine C 534 Superlimousinen Wheelspins, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2012 Cadillac Escalade ESV C 564 SUV-Helden saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1959 Cadillac Eldorado Biarritz Convertible D 400 Hotrods und Customs 60.000 Automesse ja 2018 Can-Am Maverick X RS Tubo R B 692 Offroad-Buggys 25.000 Automesse 2013 Caterham Superlight R500 Forza Edition S1 804 Streckenspielzeuge Wheelspins, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2013 Caterham Superlight R500 S1 804 Streckenspielzeuge 82.000 Automesse, Wheelspins 2020 Chevrolet Corvette Stingray Coupe S1 830 Moderne Supersportwagen saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2019 Chevrolet Corvette ZR1 S1 895 Streckenspielzeuge 255.000 Automesse ja 2018 Chevrolet Camaro ZL1 1 LE S1 849 Streckenspielzeuge 105.000 Automesse ja 2018 Chevrolet Silverado 1500 Deberti Design Drift Truck S1 849 Extreme Streckenspielzeuge 300.000 Automesse ja 2017 Chevrolet Camaro ZL1 Preorder Car S1 900 Moderne Muscle-Cars saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2017 Chevrolet Camaro ZL1 S1 848 Moderne Muscle-Cars 60.000 Automesse, Wheelspins 2017 Chevrolet Colorado ZR2 C 598 Offroader saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2015 Chevrolet Corvette Z06 S1 871 Moderne Muscle-Cars 110.000 Automesse, Wheelspins 2015 Chevrolet Camaro Z/28 S1 818 Streckenspielzeuge 86.000 Automesse, Wheelspins 2009 Chevrolet Corvette ZR1 S1 824 Moderne Muscle-Cars 125.000 Automesse, Wheelspins 2002 Chevrolet Corvette Z06 A 748 Retro-Muscle-Cars 35.000 Automesse, Wheelspins 1996 Chevrolet Impala Super Sport C 510 Retro-Muscle-Cars saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1995 Chevrolet Corvette ZR-1 A 741 Retro-Muscle-Cars 45.000 Automesse, Wheelspins 1990 Chevrolet IROC-Z C 512 Retro-Muscle-Cars saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1988 Chevrolet Monte Carlo Super Sport D 415 Retro-Muscle-Cars La Racer Karriere, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1979 Chevrolet Camaro Z28 D 460 Klassische Muscle-Cars Wheelspins, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1970 Chevrolet Chevelle Super Sport Barrett-Jackson Edition A 757 Klassische Muscle-Cars 105.000 Automesse ja 1970 Chevrolet Corvette ZR-1 B 605 Klassische Muscle-Cars 310.000 Automesse, Wheelspins 1970 Chevrolet El Camino Super Sport 454 C 556 Vans und Pick-Ups 65.000 Upgrade-Helden Karriere, Wheelspins, Automesse 1970 Chevrolet Camaro Z28 C 547 Klassische Muscle-Cars 53.000 Automesse, Wheelspins 1970 Chevrolet Chevelle Super Sport 454 C 542 Klassische Muscle-Cars 80.000 Automesse, Wheelspins 1969 Chevrolet Nova Super Sport 396 Forza Edition B 657 Klassische Muscle-Cars Wheelspins, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1969 Chevrolet Camaro Super Sport Coupe C 566 Klassische Muscle-Cars 110.000 Automesse, Wheelspins 1969 Chevrolet Nova Super Sport 396 C 552 Klassische Muscle-Cars 47.000 Automesse, Wheelspins 1967 Chevrolet Corvette Stingray 427 B 621 Klassische Muscle-Cars 150.000 Automesse, Wheelspins 1967 Chevrolet Chevelle Super Sport 396 C 561 Klassische Muscle-Cars saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1966 Chevrolet Nova Super Sport C 582 Klassische Muscle-Cars 70.000 Automesse, Wheelspins 1964 Chevrolet Impala Super Sport 409 C 527 Hotrods und Customs 46.000 Automesse, Wheelspins 1960 Chevrolet Corvette C 521 Klassische Sportwagen 150.000 Automesse, Wheelspins 1957 Chevrolet Bel Air D 444 Hotrods und Customs 130.000 Upgrade-Helden Karriere, Wheelspins, Automesse 1955 Chevrolet 150 Utility Sedan D 286 Hotrods und Customs 35.000 Automesse, Wheelspins 1953 Chevrolet Corvette D 347 Klassische Sportwagen 135.000 Automesse, Wheelspins 1972 Chrysler VH Valiant Charger R/T E49 C 557 Klassische Muscle-Cars 60.000 Automesse, Wheelspins 1970 Datsun 510 D 209 Kultautos 25.000 Upgrade-Helden Karriere, Wheelspins, Automesse 2018 Dodge Challenger SRT Demon S1 823 Moderne Muscle-Cars Stuntfahrer-Karriere, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2018 Dodge Durango SRT A 709 SUV-Helden 70.000 Automesse, Wheelspins 2016 Dodge Viper ACR S1 893 Streckenspielzeuge 150.000 Automesse, Wheelspins 2015 Dodge Charger SRT Hellcat A 785 Moderne Muscle-Cars 80.000 Automesse, Wheelspins 2015 Dodge Challenger SRT Hellcat A 776 Moderne Muscle-Cars 75.000 Automesse, Wheelspins 2013 Dodge SRT Viper GTS S1 831 Moderne Muscle-Cars 95.000 Automesse, Wheelspins 2008 Dodge Viper SRT10 ACR S1 866 Streckenspielzeuge 90.000 Automesse, Wheelspins 1999 Dodge Viper GTS ACR A 732 Retro-Muscle-Cars 75.000 Automesse, Wheelspins 1970 Dodge Challenger R/T C 562 Klassische Muscle-Cars 210.000 Automesse, Wheelspins 1969 Dodge Charger Daytona Hemi C 595 Klassische Muscle-Cars 900.000 Automesse, Wheelspins 1969 Dodge Charger R/T C 558 Klassische Muscle-Cars 103.000 Automesse, Wheelspins 1968 Dodge Dart Hemi Super Stock B 626 Klassische Muscle-Cars 125.000 Automesse, Wheelspins 2013 Donkervoort D8 GTO S1 827 Streckenspielzeuge 175.000 Automesse, Wheelspins 2011 DS Automobiles DS 3 Racing B 624 Hot Hatchs saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2012 Eagle Speedster A 740 Moderne Sportwagen 550.000 Automesse, Wheelspins 2018 Exomotive Exocet Off-Road A 729 Offroad-Buggys 50.000 Automesse ja 2019 Ferrari 488 Pista S2 912 Streckenspielzeuge saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2018 Ferrari Portofino S1 834 Super-GT-Wagen Horizon-Promo, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2017 Ferrari 812 Superfast S1 897 Super-GT-Wagen Sterne-Karte, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2017 Ferrari GTC4Lusso S1 840 Super-GT-Wagen 430.000 Automesse ja 2015 Ferrari F12TDF S2 901 Hypercars 500.000 Automesse, Wheelspins 2015 Ferrari 488 GTB S1 883 Moderne Supersportwagen 290.000 Automesse, Wheelspins 2014 Ferrari FXX K S2 989 Extreme Streckenspielzeuge 2.700.000 Automesse, Wheelspins 2014 Ferrari California T S1 804 Super-GT-Wagen 240.000 Automesse, Wheelspins 2013 Ferrari LaFerrari S2 966 Hypercars 1.500.000 Automesse, Wheelspins 2013 Ferrari 458 Speciale S1 885 Moderne Supersportwagen 340.000 Automesse, Wheelspins 2012 Ferrari 599XX Evolution S2 979 Extreme Streckenspielzeuge saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2012 Ferrari F12berlinetta S1 868 Super-GT-Wagen 380.000 Automesse, Wheelspins 2011 Ferrari FF S1 815 Moderne Supersportwagen 255.000 Automesse, Wheelspins 2010 Ferrari 599XX S2 937 Extreme Streckenspielzeuge 1.000.000 Automesse, Wheelspins 2010 Ferrari 599 GTO S1 861 Super-GT-Wagen 690.000 Automesse, Wheelspins 2009 Ferrari 458 Italia S1 846 Moderne Supersportwagen 225.000 Automesse, Wheelspins 2007 Ferrari 430 Scuderia S1 834 Moderne Supersportwagen 300.000 Automesse, Wheelspins 2005 Ferrari FXX S2 961 Extreme Streckenspielzeuge 2.500.000 Automesse ja 2003 Ferrari 360 Challenge Stradale A 792 Retro-Supersportwagen 200.000 Automesse, Wheelspins 2002 Ferrari Enzo Ferrari S1 874 Retro-Supersportwagen 2.800.000 Automesse, Wheelspins 2002 Ferrari 575M Maranello A 772 Retro-Supersportwagen 140.000 Automesse, Wheelspins 1996 Ferrari F50 GT-"Willkommenspaket" S2 998 Extreme Streckenspielzeuge 1.200.000 Automesse ja 1996 Ferrari F50 GT S2 992 Extreme Streckenspielzeuge 1.200.000 Automesse, Wheelspins 1995 Ferrari F50 S1 815 Retro-Supersportwagen 2.000.000 Automesse, Wheelspins 1994 Ferrari F355 Berlinetta A 737 Retro-Supersportwagen 190.000 Automesse, Wheelspins 1992 Ferrari 512 TR A 754 Retro-Supersportwagen 270.000 Automesse, Wheelspins 1989 Ferrari F40 Competizione S2 961 Extreme Streckenspielzeuge 3.000.000 Automesse, Wheelspins 1987 Ferrari F40 S1 807 Retro-Supersportwagen 1.200.000 Automesse, Wheelspins 1984 Ferrari 288 GTO A 768 Retro-Supersportwagen 3.100.000 Automesse, Wheelspins 1970 Ferrari 512 S S1 872 Klassische Rennwagen saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1969 Ferrari Dino 246 GT C 512 Seltene Klassiker 425.000 Automesse, Wheelspins 1968 Ferrari 365 GTB/4 B 641 Seltene Klassiker 600.000 Automesse, Wheelspins 1967 Ferrari #24 Ferrari Spa 330 P4 A 799 Klassische Rennwagen 10.000.000 Automesse, Wheelspins 1963 Ferrari 250LM A 732 Klassische Rennwagen 10.000.000 Automesse, Wheelspins 1962 Ferrari 250 GTO B 679 Klassische Rennwagen 10.000.000 Automesse, Wheelspins 1962 Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso C 568 Seltene Klassiker 2.600.000 Automesse, Wheelspins 1957 Ferrari 250 Testa Rossa A 704 Klassische Rennwagen 10.000.000 Automesse, Wheelspins 1957 Ferrari 250 California C 540 Seltene Klassiker 8.000.000 Automesse, Wheelspins 1953 Ferrari 500 Mondial C 544 Klassische Rennwagen 1.000.000 Automesse, Wheelspins 1948 Ferrari 166MM Barchetta C 554 Klassische Rennwagen 6.500.000 Automesse, Wheelspins 1980 Fiat 124 Sport Spider D 244 Klassische Sportwagen 25.000 Automesse, Wheelspins 1975 Fiat X1/9 D 127 Klassische Sportwagen saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1969 Fiat Dino 2.4 Coupe D 468 Klassische Sportwagen saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2020 Ford Mustang Shelby GT500 S1 863 Moderne Muscle-Cars saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2019 Ford Ranger Raptor D 498 Offroader 58.000 Automesse 2018 Ford #25 Mustang RTR S1 871 Extreme Streckenspielzeuge Drift-Abenteuer Karriere, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon Shop 2018 Ford #88 Mustang RTR S1 871 Extreme Streckenspielzeuge saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2018 Ford Mustang GT DeBerti Design S1 835 Moderne Muscle-Cars 500.000 Automesse ja 2018 Ford Mustang RTR Spec 5 A 780 Moderne Muscle-Cars saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2018 Ford Mustang GT A 778 Moderne Muscle-Cars 40.000 Automesse, Wheelspins 2018 Ford F-150 Prerunner DeBerti Design Truck A 750 Extreme Offroader Eliminator-Karriere, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2017 Ford GT-"Willkommenspaket" S2 998 Moderne Supersportwagen 400.000 Automesse ja 2017 Ford GT S1 900 Moderne Supersportwagen 400.000 Automesse, Wheelspins 2017 Ford #14 Rahal Letterman Lanigan Racing GRC Fiesta S1 880 Rallye-Monster 500.000 Automesse, Wheelspins 2017 Ford M-Sport Fiesta RS S1 819 Rallye-Monster 500.000 Automesse, Wheelspins 2017 Ford Focus RS Preorder Car A 800 Super-Hot-Hatchs saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2017 Ford Focus RS A 718 Super-Hot-Hatchs 59.000 Automesse, Wheelspins 2017 Ford F-150 Raptor B 627 Offroader 63.000 Automesse, Wheelspins 2016 Ford Shelby GT350R S1 840 Streckenspielzeuge 75.000 Automesse, Wheelspins 2015 Ford Falcon GT F 351 A 739 Moderne Muscle-Cars 60.000 Automesse, Wheelspins 2014 Ford #11 Rockstar F-150 Trophy Truck A 785 Extreme Offroader 500.000 Automesse, Wheelspins 2014 Ford FPV Limited Edition Pursuit UTE A 710 Vans und Pick-Ups 50.000 Automesse, Wheelspins 2014 Ford Ranger T6 Rally Raid A 703 Extreme Offroader 500.000 Automesse, Wheelspins 2014 Ford Fiesta ST B 621 Hot Hatchs 25.000 Automesse, Wheelspins 2013 Ford Shelby GT500 A 774 Moderne Muscle-Cars 115.000 Automesse, Wheelspins 2011 Ford Transit Supersportvan Forza Edition B 695 Vans und Pick-Ups VIP-Mitgliedschaft 2011 Ford F-150 SVT Raptor C 564 Offroader Wheelspins, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2011 Ford Transit Supersportvan D 416 Vans und Pick-Ups 50.000 Express-Lieferservice Karriere, Wheelspins, Automesse 2010 Ford Crown Victoria Police Interceptor D 521 Retro-Muscle-Cars Wheelspins, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2009 Ford Focus RS B 696 Super-Hot-Hatchs 25.000 Automesse, Wheelspins 2005 Ford GT S1 810 Retro-Supersportwagen 300.000 Automesse, Wheelspins 2003 Ford Focus RS B 649 Moderne Rallyeautos 30.000 Automesse, Wheelspins 2000 Ford SVT Cobra R B 682 Retro-Muscle-Cars 55.000 Automesse, Wheelspins 1999 Ford Racing Puma C 549 Retro-Rallyeautos saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1994 Ford Supervan 3 S1 828 Streckenspielzeuge saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1993 Ford SVT Cobra R C 533 Retro-Muscle-Cars Wheelspins, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1992 Ford Escort RS Coworth C 566 Retro-Rallyeautos 66.000 Automesse, Wheelspins 1987 Ford Sierra Cosworth RS500 B 608 Retro-Limousinen 66.000 Automesse, Wheelspins 1986 Ford Escort RS Turbo C 506 Retro-Hot-Hatchs Scheunenfund 1985 Ford RS200 Evolution S1 839 Rallye-Monster Dirt-Rennserie, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1981 Ford Fiesta XR2 D 324 Retro-Hot-Hatchs 25.000 Automesse, Wheelspins 1977 Ford #5 Escort RS1800 MKII A 729 Klassische Rallyeautos saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1977 Ford Escort RS1800 D 311 Klassische Rallyeautos 88.000 Automesse, Wheelspins 1975 Ford Bronco Barrett-Jackson Edition B 630 Offroader 105.000 Automesse ja 1975 Ford Bronco D 379 Offroader 38.000 Automesse, Wheelspins 1973 Ford Capri RS3100 Forza Edition B 613 Rallye-Monster Sterne-Karte 1973 Ford XB Falcon GT C 529 Klassische Muscle-Cars Wheelspins, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1973 Ford Capri RS3100 D 478 Klassische Sportwagen 55.000 Automesse, Wheelspins 1973 Ford Escort RS1600 D 440 Klassische Rallyeautos 73.000 Automesse, Wheelspins 1972 Ford Falcon XA GT-HO Forza Edition S1 811 Klassische Muscle-Cars Wheelspins, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1972 Ford Falcon XA GT-HO B 608 Klassische Muscle-Cars 80.000 Automesse, Wheelspins 1971 Ford Mustang Mach 1 C 561 Klassische Muscle-Cars 45.000 Automesse, Wheelspins 1970 Ford GT70 B 694 Klassische Rallyeautos saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1969 Ford Mustang Boss 302 C 564 Klassische Muscle-Cars Drift Club Karriere, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1968 Ford Mustang GT 2+2 Fastback C 505 Klassische Muscle-Cars 50.000 Automesse ja 1966 Ford #2 GT40 MK II Le Mans A 795 Klassische Rennwagen 10.000.000 Automesse, Wheelspins 1966 Ford Lotus Cortina D 379 Klassische Rennwagen 50.000 Automesse, Wheelspins 1965 Ford Mustang GT Coupe C 507 Klassische Muscle-Cars 46.000 Automesse, Wheelspins 1965 Ford Transit D 100 Vans und Pick-Ups 25.000 Automesse ja 1964 Ford GT40 MK I A 772 Klassische Rennwagen Scheunenfund 1959 Ford Anglia 105E D 100 Kultautos 20.000 Automesse, Wheelspins 1956 Ford F-100 D 221 Hotrods und Customs 36.000 Automesse, Wheelspins 1946 Ford Super Deluxe Station Wagon D 100 Hotrods und Customs 75.000 Automesse, Wheelspins 1940 Ford De Luxe Coupe D 100 Hotrods und Customs 44.000 Upgrade-Helden Karriere, Wheelspins, Automesse 1932 Ford Custom "Double Down" S2 927 Hotrods und Customs 105.000 Automesse ja 1932 Ford Roadster "Hula Girl C 590 Hotrods und Customs 105.000 Automesse ja 1932 Ford De Luxe Five-Window Coupe D 100 Hotrods und Customs 35.000 Automesse, Wheelspins 2018 Formula Drift #64 Nissan 370Z S1 884 Extreme Streckenspielzeuge saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2016 Fomula Drift #530 HSV Maloo Gen-F S1 836 Extreme Streckenspielzeuge 300.000 Automesse ja 2015 Fomula Drift #13 Ford Mustang S1 852 Extreme Streckenspielzeuge 300.000 Automesse ja 2013 Fomula Drift #777 Chevrolet Corvette S1 885 Extreme Streckenspielzeuge saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2007 Fomula Drift #117 599 GTB Fiorano S1 896 Extreme Streckenspielzeuge saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2006 Fomula Drift #43 Dodge Viper SRT10 S1 859 Extreme Streckenspielzeuge 300.000 Automesse ja 1997 Fomula Drift #777 Nissan 240SX S1 861 Extreme Streckenspielzeuge 300.000 Automesse ja 1996 Fomula Drift #232 Nissan 240SX S1 859 Extreme Streckenspielzeuge 300.000 Automesse ja 1995 Fomula Drift #118 Nissan 240SX S1 860 Extreme Streckenspielzeuge 300.000 Automesse ja 1989 Formula Drift #98 BMW 325I S1 837 Extreme Streckenspielzeuge 300.000 Automesse ja 2018 Funco Motorsports F9 S1 860 Offroad-Buggys 500.000 Automesse ja 1992 GMC Typhoon C 510 Vans und Pick-Ups saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1991 GMC Syclone C 545 Vans und Pick-Ups saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1983 GMC Vandura G-1500 D 151 Vans und Pick-Ups 25.000 Express-Lieferservice Karriere, Wheelspins, Automesse 1985 HDT VK Commodore Group A D 545 Retro-Muscle-Cars 28.000 Automesse 2019 Hennessey Velociraptor 6X6 A 705 Offroader saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2012 Hennessey Venom GT S2 930 Hypercars 1.200.000 Automesse, Wheelspins 1966 Hillman IMP D 100 Kultautos 25.000 Automesse ja 1988 Holden VL Commodore Group A SV C 578 Retro-Muscle-Cars saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1977 Holden Torana A9X C 507 Klassische Muscle-Cars 130.000 Automesse, Wheelspins 1974 Holden Sandman HQ Panel Van D 500 Vans und Pick-Ups 55.000 Automesse, Wheelspins 1973 Holden HQ Monaro GTS 350 C 524 Klassische Muscle-Cars 75.000 Automesse, Wheelspins 2018 Honda Civic Type R A 745 Super-Hot-Hatchs saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2016 Honda Civic Coupe GRC S1 878 Rallye-Monster 155.000 Automesse ja 2015 Honda Ridgeline Baja Trophy Truck A 751 Extreme Offroader 500.000 Automesse, Wheelspins 2015 Honda Civic Type R A 714 Super-Hot-Hatchs 38.000 Automesse, Wheelspins 2009 Honda S2000 CR B 647 Moderne Sportwagen 25.000 Automesse, Wheelspins 2007 Honda Civic Type-R C 576 Hot Hatchs 20.000 Automesse, Wheelspins 2005 Honda NSX-R GT A 744 Retro-Sportwagen 500.000 Automesse ja 2005 Honda NSX-R A 714 Retro-Sportwagen Wheelspins, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2004 Honda Civic Type-R B 610 Retro-Hot-Hatchs Wheelspins, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2003 Honda S2000 B 618 Moderne Sportwagen 25.000 Automesse ja 1997 Honda Civic Type R C 551 Retro-Hot-Hatchs 25.000 Automesse, Wheelspins 1994 Honda Prelude SI D 500 Retro-Hot-Hatchs saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1992 Honda NSX-R A 707 Retro-Sportwagen 90.000 Automesse, Wheelspins 1991 Honda CR-X SIR C 504 Retro-Hot-Hatchs 20.000 Automesse, Wheelspins 1984 Honda Civic CRX Mugen D 492 Retro-Hot-Hatchs saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1974 Honda Civic RS D 320 Retro-Hot-Hatchs 25.000 Automesse ja 1970 Honda S800 D 193 Kultautos saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2017 Hoonigan Gymkhana 10 Ford Fiesta ST S1 828 Rallye-Monster saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2016 Hoonigan Gymkhana 9 Ford Focus RS RX-"Willkommenspaket" S1 900 Rallye-Monster 500.000 Automesse ja 2016 Hoonigan Gymkhana 9 Ford Focus RS R S1 886 Rallye-Monster 500.000 Automesse, Wheelspins 2016 Hoonigan Gymkhana 10 Ford Focus RS RX S1 886 Rallye-Monster Fähigkeitsserie Karriere, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2015 Hoonigan Gymkhana 8 Ford Fiesta ST RX43 S1 885 Rallye-Monster 500.000 Automesse ja 1992 Hoonigan Mazda RX-7 Twerkstallion S1 838 Retro-Sportwagen 50.000 Automesse, Wheelspins 1991 Hoonigan Gymkhana 10 Ford Escort Cosworth Group A S1 880 Rallye-Monster 500.000 Automesse ja 1991 Hoonigan Rauh-Welt Begriff Porsche 911 Turbo S1 850 Retro-Supersportwagen Straßenszene Karriere, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1986 Hoonigan Ford RS200 Evolution S2 932 Rallye-Monster saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1978 Hoonigan Ford Escort RS1800 S1 828 Rallye-Monster 300.000 Automesse, Wheelspins 1977 Hoonigan Gymkhana 10 Ford F-150 'Hoonitruck' S2 916 Extreme Streckenspielzeuge 500.000 Automesse ja 1974 Hoonigan Ford Bronco A 721 Offroader saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1972 Hoonigan Chevrolet Napalm Nova A 765 Klassische Muscle-Cars Wheelspins, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1965 Hoonigan Gymkhana 10 Ford Hoonicorn Mustang S2 985 Extreme Streckenspielzeuge saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1965 Hoonigan Ford "Hoonicorn" Mustang S2 985 Extreme Streckenspielzeuge 500.000 Automesse, Wheelspins 1955 Hoonigan Chevrolet Bel Air C 571 Hotrods und Customs 76.000 Automesse, Wheelspins 2018 Hot Wheels 2Jetz S1 889 Hotrods und Customs 100.000 Automesse ja 2012 Hot Wheels Rip Rod A 747 Offroad-Buggys Sterne-Karte, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2011 Hot Wheels Bone Shake A 795 Hotrods und Customs saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2005 Hot Wheels Ford Mustang S1 841 Streckenspielzeuge saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1972 Hot Wheels Chevrolet LUV B 663 Hotrods und Customs 100.000 Automesse ja 1969 Hot Wheels Twin Mill S1 821 Hotrods und Customs saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1969 Hot Wheels International-Harvester Loadster C0-1600 C 563 Hotrods und Customs 100.000 Automesse ja 1957 Hot Wheels Studebaker Golden Hawk 'Dream Roadster' A 701 Hotrods und Customs 100.000 Automesse ja 1957 Hot Wheels Nash Metropolitan Custom C 559 Hotrods und Customs 100.000 Automesse ja 1949 Hot Wheels Ford F-5 Dually Custom Hot Rod B 634 Hotrods und Customs 100.000 Automesse ja 2014 HSV Limited Edition Gen-F GTS Maloo A 764 Vans und Pick-Ups 62.000 Automesse, Wheelspins 2014 HSV Gen-F GTS A 747 Moderne Muscle-Cars 75.000 Automesse, Wheelspins 2011 HSV GTS A 713 Moderne Muscle-Cars saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1996 HSV GTSR B 669 Retro-Muscle-Cars saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1952 Hudson Hornet D 305 Hotrods und Customs saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2006 Hummer H1 Alpha D 391 Offroader Wheelspins, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2006 Hummer H1 Alpha Open Top D 382 Offroader saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2019 Hyundai Veloster N B 657 Super-Hot-Hatchs 30.000 Automesse, Wheelspins 2015 Infiniti Q60 Concept A 757 Superlimousinen 50.000 Automesse, Wheelspins 2014 Infiniti Q50 Eau Rouge A 783 Superlimousinen 100.000 Automesse, Wheelspins 1970 International Scout 800A D 334 Offroader 40.000 Automesse, Wheelspins 2018 Italdesign Zerouno S1 893 Hypercars saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2018 Jaguar I-Pace A 706 SUV-Helden saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2017 Jaguar F-Pace S B 698 SUV-Helden 55.000 Automesse, Wheelspins 2016 Jaguar F-Type Project 7 S1 805 Streckenspielzeuge 190.000 Automesse, Wheelspins 2015 Jaguar XKR-S GT A 798 Streckenspielzeuge Straßen-Rennserie Karriere, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2015 Jaguar F-Type R Coupé A 795 GT-Wagen 110.000 Automesse, Wheelspins 2015 Jaguar XFR-S A 755 Superlimousinen 110.000 Automesse, Wheelspins 2015 Jaguar XE-S B 660 Superlimousinen 57.000 Automesse, Wheelspins 2012 Jaguar XKR-S A 782 GT-Wagen 100.000 Automesse, Wheelspins 1993 Jaguar XJ220 S1 811 Retro-Supersportwagen Scheunenfund 1990 Jaguar XJ-S C 557 Kultautos 25.000 Automesse, Wheelspins 1964 Jaguar Lightweight E-Type A 707 Seltene Klassiker 10.000.000 Automesse, Wheelspins 1961 Jaguar E-Type S1 C 539 Seltene Klassiker Scheunenfund 1959 Jaguar MK II 3.8 D 414 Klassische Rennwagen 80.000 Automesse, Wheelspins 1956 Jaguar D-Type D 513 Klassische Rennwagen 10.000.000 Automesse, Wheelspins 1954 Jaguar XK120 SE D 469 Seltene Klassiker 120.000 Automesse, Wheelspins 1953 Jaguar C-Type D 495 Klassische Rennwagen 5.000.000 Automesse ja 2015 James Bond Edition Aston Martin DB10 S1 814 Moderne Supersportwagen 220.000 Automesse ja 2010 James Bond Edition Jaguar C-X75 S1 900 Moderne Supersportwagen 1.500.000 Automesse ja 2008 James Bond Edition Aston Martin DBS A 779 GT-Wagen 325.000 Automesse ja 1999 James Bond Edition BMW Z8 A 720 Retro-Sportwagen 150.000 Automesse ja 1987 James Bond Edition Aston Martin V8 B 620 Retro-Sportwagen 200.000 Automesse ja 1981 James Bond Edition Citroën 2CV6 D 100 Kultautos 80.000 Automesse ja 1977 James Bond Edition Lotus Espirt S1 C 541 Retro-Supersportwagen 550.000 Automesse ja 1974 James Bond Edition AMC Hornet X Hatchback D 414 Klassische Muscle-Cars 35.000 Automesse ja 1969 James Bond Edition Aston Martin DBS B 612 Seltene Klassiker 650.000 Automesse ja 1964 James Bond EditionAston Martin DB5 B 618 Seltene Klassiker 650.000 Automesse ja 2018 Jeep Grand Cherokee Trackhawk A 780 SUV-Helden Querfeldein-Serie Karriere, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2016 Jeep Trailcat A 790 Extreme Offroader Querfeldein-Serie Karriere, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2014 Jeep Grand Cherokee SRT A 711 SUV-Helden Wheelspins, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2013 Jeep Wrangler Unlimited DeBerti Design A 796 Extreme Offroader saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2012 Jeep Wrangler Rubicon D 488 Offroader 50.000 Automesse, Wheelspins 1976 Jeep CJ5 Renegade-"Willkommenspaket" B 700 Offroader 60.000 Automesse ja 1976 Jeep CJ5 Renegade D 417 Offroader 60.000 Automesse, Wheelspins 2018 Kia Stinger A 715 Superlimousinen 46.000 Automesse, Wheelspins 2020 Koenigsegg Jesko S2 998 Extreme Streckenspielzeuge saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2017 Koenigsegg Agera RS S2 996 Hypercars 2.000.000 Automesse ja 2016 Koenigsegg Regera S2 972 Hypercars 1.900.000 Automesse, Wheelspins 2015 Koenigsegg One:1 S2 993 Hypercars 2.850.000 Automesse, Wheelspins 2011 Koenigsegg Agera S2 920 Hypercars 1.500.000 Upgrade-Helden Karriere, Wheelspins, Automesse 2008 Koenigsegg CCGT S2 986 Extreme Streckenspielzeuge saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2006 Koenigsegg CCX S1 881 Hypercars saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2002 Koenigsegg CC8S S1 883 Hypercars Fortune Island ja 2018 KTM X-Bow GT4 S1 861 Extreme Streckenspielzeuge saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2013 KTM X-Bow R S1 819 Streckenspielzeuge 105.000 Automesse, Wheelspins 2019 Lamborghini Urus A 795 SUV-Helden Fortune Island ja 2018 Lamborghini Huracán Performante S1 900 Streckenspielzeuge saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2016 Lamborghini Centenario LP 770-4 S2 918 Hypercars 2.300.000 Wheelspins, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop, Automesse 2016 Lamborghini Aventador Superveloce S2 906 Hypercars Wheelspins, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2014 Lamborghini Huracán LP 610-4 S1 866 Moderne Supersportwagen Straßen-Rennserie Karriere, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2014 Lamborghini Urus Concept A 774 SUV-Helden 230.000 Automesse, Wheelspins 2013 Lamborghini Veneno S2 943 Hypercars 4.500.000 Automesse, Wheelspins 2012 Lamborghini Aventador LP700-4-"Willkommenspaket" S1 900 Hypercars 310.000 Automesse ja 2012 Lamborghini Aventador LP700-4 S1 882 Hypercars 310.000 Automesse, Wheelspins 2012 Lamborghini Aventador LP700-4 Forza Edition S1 879 Hypercars Wheelspins, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2012 Lamborghini Aventador J S1 871 Hypercars Fortune Island ja 2012 Lamborghini Gallardo LP570-4 Spyder Performante S1 814 Moderne Supersportwagen 280.000 Automesse ja 2011 Lamborghini Sesto Elemento S2 948 Extreme Streckenspielzeuge 2.500.000 Automesse, Wheelspins 2011 Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera S1 833 Moderne Supersportwagen 180.000 Automesse, Wheelspins 2010 Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV S1 840 Moderne Supersportwagen 500.000 Automesse, Wheelspins 2008 Lamborghini Reventón Forza Edition S1 847 Moderne Supersportwagen Automeisterung, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2008 Lamborghini Reventón S1 841 Moderne Supersportwagen 1.375.000 Automesse, Wheelspins 1999 Lamborghini Diablo GTR S2 915 Extreme Streckenspielzeuge saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1997 Lamborghini Diablo SV A 787 Retro-Supersportwagen 174.000 Automesse, Wheelspins 1988 Lamborghini Countach LP5000 QV A 759 Retro-Supersportwagen 220.000 Automesse, Wheelspins 1986 Lamborghini LM 002 C 553 Offroader 180.000 Automesse, Wheelspins 1972 Lamborghini Jarama S C 559 Retro-Supersportwagen 150.000 Automesse ja 1967 Lamborghini Miura P400 B 619 Seltene Klassiker 1.000.000 Automesse, Wheelspins 1992 Lancia Delta HF Integrale Evo C 532 Retro-Rallyeautos Wheelspins, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1986 Lancia Delta S4 B 638 Retro-Rallyeautos 146.000 Automesse, Wheelspins 1982 Lancia 037 Stradale C 590 Retro-Rallyeautos 95.000 Automesse, Wheelspins 1974 Lancia Stratos HF Stradale C 544 Klassische Rallyeautos 550.000 Automesse, Wheelspins 1968 Lancia Fulvia Coupé Rallye 1.6 HF D 490 Klassische Rallyeautos 60.000 Automesse, Wheelspins 2018 Land Rover Range Rover Velar First Edition B 658 SUV-Helden saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2015 Land Rover Range Rover Sport SVR A 752 SUV-Helden 133.000 Automesse, Wheelspins 1997 Land Rover Defender 90 D 357 Offroader 30.000 Upgrade-Helden Karriere, Wheelspins, Automesse 1973 Land Rover Range Rove D 235 Offroader Scheunenfund 1972 Land Rover Series III Forza Edition D 126 Offroader Wheelspins, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1972 Land Rover Series III D 100 Offroader 20.000 Automesse, Wheelspins 2019 LEGO Speed Champions McLaren Senna S2 978 Hypercars LEGO Speed Champions ja 2019 LEGO Speed Champions Bugatti Chiron S2 937 Hypercars LEGO Speed Champions ja 1987 LEGO Speed Champions Ferrari F40 Competizione S2 973 Extreme Streckenspielzeuge LEGO Speed Champions ja 1974 LEGO Speed Champions Porsche 911 Turbo 3.0 S1 898 Extreme Streckenspielzeuge LEGO Speed Champions ja 1967 LEGO Speed Champions Mini Cooper S Rally S1 831 Rallye-Monster LEGO Speed Champions ja 2015 Lexus RC F A 761 Superlimousinen saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2010 Lexus LFA S1 826 Moderne Supersportwagen saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2009 Lexus IS F A 737 Superlimousinen saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2014 Local Motors Rally Fighter A 760 Extreme Offroader 100.000 Automesse, Wheelspins 1969 Lola #6 Penske Sunoco T70 MKIIIB S1 828 Klassische Rennwagen 850.000 Automesse, Wheelspins 2016 Lotus 3-Eleven S1 870 Streckenspielzeuge 150.000 Automesse, Wheelspins 2012 Lotus Exige S A 772 Moderne Sportwagen 85.000 Automesse, Wheelspins 2011 Lotus Evora S A 748 Moderne Sportwagen 43.000 Automesse, Wheelspins 2009 Lotus 2-Eleven S1 813 Streckenspielzeuge Wheelspins, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2005 Lotus Elise 111S B 650 Retro-Sportwagen Wheelspins, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2002 Lotus Esprit V8 A 756 Retro-Supersportwagen 42.000 Automesse, Wheelspins 2000 Lotus 340R A 706 Retro-Sportwagen 40.000 Automesse, Wheelspins 1999 Lotus Elise Series 1 Sport 190 A 728 Retro-Sportwagen saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1997 Lotus Elise GT1 S1 815 Streckenspielzeuge Scheunenfund 1971 Lotus Elan Sprint D 456 Klassische Sportwagen 57.000 Automesse, Wheelspins 1956 Lotus Eleven C 553 Klassische Rennwagen 140.000 Automesse, Wheelspins 2017 Maserati Levante S A 723 SUV-Helden saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2014 Maserati Ghibli S Q4 A 737 Superlimousinen saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2010 Maserati Gran Turismo S A 727 GT-Wagen 156.000 Automesse, Wheelspins 2008 Maserati MC12 Versione Corsa S2 993 Extreme Streckenspielzeuge saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2004 Maserati MC12 Forza Edition S2 945 Extreme Streckenspielzeuge saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2004 Maserati MC12 S1 861 Retro-Supersportwagen 1.000.000 Automesse, Wheelspins 1961 Maserati Tipo 61 Birdcage A 747 Klassische Rennwagen 2.400.000 Automesse, Wheelspins 1957 Maserati 300 S B 668 Klassische Rennwagen 6.000.000 Automesse, Wheelspins 1953 Maserati A6GCS/53 Pininfarina Berlinetta D 486 Seltene Klassiker 2.000.000 Automesse, Wheelspins 1939 Maserati 8CTF B 648 Rennwagen-Oldtimer 10.000.000 Automesse, Wheelspins 2016 Mazda MX-5 B 625 Moderne Sportwagen 35.000 Automesse, Wheelspins 2013 Mazda MX-5 C 525 Moderne Sportwagen 26.000 Automesse, Wheelspins 2011 Mazda RX-8 R3 B 638 Moderne Sportwagen 27.000 Automesse, Wheelspins 2005 Mazda Mazdaspeed MX-5 B 605 Retro-Sportwagen 25.000 Automesse, Wheelspins 2002 Mazda RX-7 Spirit R Type-A A 711 Retro-Sportwagen 30.000 Automesse ja 1997 Mazda RX-7 B 681 Retro-Sportwagen 35.000 Upgrade-Helden Karriere, Wheelspins, Automesse 1994 Mazda MX-5 Miata D 428 Retro-Sportwagen 25.000 Automesse, Wheelspins 1990 Mazda Savanna RX-7 C 561 Retro-Sportwagen 25.000 Automesse, Wheelspins 1985 Mazda RX-7 GSL-SE D 427 Retro-Sportwagen saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2019 McLaren Speedtail S2 940 Hypercars saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2019 McLaren 720S Spider S2 914 Moderne Supersportwagen saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2018 McLaren 720S Coupé Preorder Car S2 998 Moderne Supersportwagen saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2018 McLaren Senna S2 977 Hypercars 1.000.000 Wheelspins, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop, Automesse 2018 McLaren 720S Coupé S2 929 Moderne Supersportwagen 340.000 Automesse, Wheelspins 2018 McLaren 600LT Coupé S1 890 Streckenspielzeuge saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2015 McLaren 650S Coupé S1 877 Moderne Supersportwagen 420.000 Automesse, Wheelspins 2015 McLaren 570S Coupé S1 848 Moderne Supersportwagen 224.000 Automesse, Wheelspins 2014 McLaren 650S Spider S1 873 Moderne Supersportwagen 420.000 Automesse ja 2013 McLaren P1 S2 962 Hypercars 1.350.000 Automesse, Wheelspins 2011 McLaren 12C Coupé S1 854 Moderne Supersportwagen saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1997 McLaren F1 GT S1 888 Retro-Supersportwagen 5.200.000 Automesse, Wheelspins 1993 McLaren F1 S1 826 Retro-Supersportwagen 2.000.000 Automesse, Wheelspins 2018 Mercedes-AMG E 63 S S1 805 Superlimousinen saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2018 Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé A 797 Superlimousinen saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2017 Mercedes-AMG GTR Preorder Car S1 900 Super-GT-Wagen saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2017 Mercedes-AMG GT R S1 858 Super-GT-Wagen 295.000 Automesse, Wheelspins 2016 Mercedes-AMG C 63 S Coupé A 777 Superlimousinen 90.000 Automesse, Wheelspins 2015 Mercedes-AMG GT S S1 820 Super-GT-Wagen 157.000 Automesse, Wheelspins 2018 Mercedes-Benz X-Class D 417 Offroader saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2017 Mercedes-Benz E 350 D 4Matic All-Terrain "Project E-AT" C 578 Offroader Top Gear Karriere, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2015 Mercedes-Benz #24 Tankpool24 Racing Truck B 682 Trucks 500.000 Automesse, Wheelspins 2014 Mercedes-Benz G 63 AMG 6X6 B 674 Offroader Top Gear Karriere, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2014 Mercedes-Benz Unimog U5023 D 163 Trucks 100.000 Automesse, Wheelspins 2013 Mercedes-Benz E 63 AMG A 777 Superlimousinen Wheelspins, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2013 Mercedes-Benz A 45 AMG A 722 Super-Hot-Hatchs 65.000 Automesse, Wheelspins 2013 Mercedes-Benz G 65 AMG A 712 Offroader 261.000 Automesse, Wheelspins 2012 Mercedes-Benz C 63 AMG Coupé Black Series A 792 Superlimousinen 143.000 Automesse, Wheelspins 2012 Mercedes-Benz SLK 55 AMG A 766 Moderne Sportwagen 78.000 Automesse, Wheelspins 2011 Mercedes-Benz SLS AMG S1 822 Super-GT-Wagen 200.000 Automesse, Wheelspins 2009 Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series Forza Edition S1 820 Super-GT-Wagen Automeisterung, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2009 Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series S1 820 Super-GT-Wagen 210.000 Automesse, Wheelspins 1998 Mercedes-Benz AMG CLK GTR S1 848 Retro-Supersportwagen 2.000.000 Automesse, Wheelspins 1990 Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II C 579 Retro-Limousinen 150.000 Automesse, Wheelspins 1987 Mercedes-Benz AMG Hammer Coupé A 701 Retro-Limousinen saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1967 Mercedes-Benz 280 SL D 448 Seltene Klassiker saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1955 Mercedes-Benz 300 SLR A 708 Klassische Rennwagen 8.000.000 Automesse, Wheelspins 1954 Mercedes-Benz 300 SL Coupé D 476 Seltene Klassiker 1.200.000 Automesse, Wheelspins 1939 Mercedes-Benz W154 B 676 Rennwagen-Oldtimer 10.000.000 Automesse, Wheelspins 1929 Mercedes-Benz Super Sport Kurz Barker Roadster D 229 Seltene Klassiker 5.000.000 Automesse ja 1970 Mercury Cougar Eliminator C 548 Klassische Muscle-Cars Eliminator-Karriere, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1949 Mercury Coupe D 158 Hotrods und Customs 45.000 Automesse, Wheelspins 1971 Meyers Manx D 218 Kultautos 35.000 Automesse, Wheelspins 1986 MG Metro 6R4 S1 852 Rallye-Monster 125.000 Automesse, Wheelspins 1966 MG MGB GT D 316 Klassische Sportwagen Scheunenfund 1958 MG MGA Twin-Cam D 222 Klassische Sportwagen 40.000 Automesse, Wheelspins 1938 MG TA Midget D 100 Klassische Sportwagen 50.000 Automesse ja 2018 Mini X-Raid John Cooper Works Buggy B 674 Offroad-Buggys saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2018 Mini John Cooper Works Convertible B 639 Hot Hatchs saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2018 Mini John Cooper Works Countryman All4 C 580 Offroader saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2013 Mini X-Raid All4 Racing Countryman B 682 Extreme Offroader 500.000 Automesse, Wheelspins 2012 Mini John Cooper Works GP B 642 Hot Hatchs Wheelspins, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2009 Mini John Cooper Works B 639 Hot Hatchs 25.000 Automesse, Wheelspins 1965 Mini Cooper S D 205 Klassische Rallyeautos Scheunenfund 2008 Mitsubishi Lancer Evolution X GSR B 678 Moderne Rallyeautos 43.000 Automesse ja 2006 Mitsubishi Lancer Evolution IX MR B 649 Moderne Rallyeautos 27.000 Automesse ja 2004 Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR B 689 Moderne Rallyeautos 31.000 Automesse ja 1999 Mitsubishi Lancer Evolution VI GSR B 675 Retro-Rallyeautos 28.000 Automesse ja 1997 Mitsubishi GTO B 602 Retro-Sportwagen 20.000 Automesse ja 1995 Mitsubishi Eclipse GSX C 543 Retro-Sportwagen 25.000 Automesse ja 1992 Mitsubishi Galant VR-4 C 532 Retro-Rallyeautos 25.000 Automesse ja 1988 Mitsubishi Starion ESI-R C 555 Retro-Sportwagen saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2018 Morgan Aero GT S1 811 Streckenspielzeuge 150.000 Automesse ja 2014 Morgan 3 Wheeler D 450 Kultautos 50.000 Automesse, Wheelspins 2010 Morgan Aero Supersports A 766 Moderne Sportwagen 160.000 Automesse, Wheelspins 1965 Morris Mini-Traveller D 100 Vans und Pick-Ups Express-Lieferservice Karriere, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1958 Morris Minor 1000 D 100 Kultautos 20.000 Automesse, Wheelspins 1953 Morris Minor Series II Traveler D 100 Kultautos 25.000 Automesse ja 2010 Mosler MT900S S2 957 Extreme Streckenspielzeuge saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1933 Napier Napier-Railton B 628 Rennwagen-Oldtimer saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2018 Nissan Sentra Nismo C 588 Superlimousinen 24.000 Automesse ja 2017 Nissan GT-R Preorder Car S1 900 Moderne Supersportwagen saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2017 Nissan GT-R S1 836 Moderne Supersportwagen 132.000 Automesse, Wheelspins 2016 Nissan Titan Warrior Concept Forza Edition C 583 Extreme Offroader VIP-Mitgliedschaft ja 2016 Nissan Titan Warrior Concept D 491 Offroader 50.000 Automesse, Wheelspins 2012 Nissan GT-R Black Edition S1 820 Moderne Supersportwagen 105.000 Automesse, Wheelspins 2010 Nissan 370Z A 716 Moderne Sportwagen 40.000 Automesse, Wheelspins 2003 Nissan Fairlady Z B 671 Retro-Sportwagen 35.000 Automesse, Wheelspins 2002 Nissan Skyline GT-R V-Spec II B 691 Retro-Sportwagen Straßenszene Karriere, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2000 Nissan Silvia Spec-R B 643 Retro-Sportwagen 35.000 Automesse, Wheelspins 1998 Nissan R390 S1 877 Retro-Supersportwagen 730.000 Automesse, Wheelspins 1998 Nissan Silvia K's Aero C 593 Retro-Sportwagen 25.000 Automesse, Wheelspins 1997 Nissan Skyline GT-R V-Spec B 663 Retro-Sportwagen 37.000 Automesse, Wheelspins 1995 Nissan Nismo GT-R LM Forza Edition S1 886 Extreme Streckenspielzeuge Automeisterung, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1995 Nissan Nismo GT-R LM B 685 Retro-Sportwagen Wheelspins, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1994 Nissan Fairlady Z Version S Twin Turbo B 655 Retro-Sportwagen saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1994 Nissan Silvia K's C 600 Retro-Sportwagen 25.000 Automesse, Wheelspins 1993 Nissan Skyline GT-R V-Spec B 620 Retro-Sportwagen 85.000 Automesse, Wheelspins 1993 Nissan 240SX SE D 449 Retro-Sportwagen 25.000 Automesse, Wheelspins 1992 Nissan Silvia Club K's C 525 Retro-Sportwagen 25.000 Automesse, Wheelspins 1990 Nissan Pulsar GTI-R C 598 Retro-Rallyeautos saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1987 Nissan Skyline GTS-R (R31) C 538 Retro-Sportwagen 100.000 Automesse, Wheelspins 1973 Nissan Skyline H/T 2000GT-R D 494 Klassische Sportwagen 170.000 Automesse, Wheelspins 1971 Nissan Skyline 2000GT-R D 455 Klassische Sportwagen 60.000 Automesse, Wheelspins 1969 Nissan Fairlady Z 432 D 439 Klassische Sportwagen 150.000 Automesse, Wheelspins 2010 Noble M600 S1 900 Hypercars Blitzer-Held Karriere, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1969 Oldsmobile Hurst/Olds 442 C 520 Klassische Muscle-Cars 65.000 Automesse, Wheelspins 1984 Opel Manta 400 A 740 Rallye-Monster 100.000 Automesse, Wheelspins 1964 Opel Kadett A D 100 Kultautos 25.000 Automesse ja 2016 Pagani Huayra BC S2 961 Hypercars 1.500.000 Automesse, Wheelspins 2012 Pagani Huayra S1 900 Hypercars 1.300.000 Automesse, Wheelspins 2010 Pagani Zonda R Forza Edition S2 986 Extreme Streckenspielzeuge VIP-Mitgliedschaft ja 2010 Pagani Zonda R S2 966 Extreme Streckenspielzeuge 1.700.000 Automesse, Wheelspins 2009 Pagani Zonda Cinque Roadster S2 908 Hypercars 2.100.000 Automesse, Wheelspins 1965 Peel Trident D 100 Kultautos 25.000 Automesse ja 1962 Peel P50 D 100 Kultautos Scheunenfund 2011 Penhall The Cholla B 646 Offroad-Buggys Querfeldein-Serie Karriere, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2007 Peugeot 207 Super 2000 A 774 Rallye-Monster saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1991 Peugeot 205 Rallye C 504 Retro-Hot-Hatchs saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1984 Peugeot 205 Turbo 16 Forza Edition A 703 Rallye-Monster Wheelspins, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1984 Peugeot 205 T16 C 597 Retro-Rallyeautos 200.000 Upgrade-Helden Karriere, Wheelspins, Automesse 1971 Plymouth Cuda 426 Hemi C 560 Klassische Muscle-Cars 160.000 Automesse, Wheelspins 1970 Plymouth Hemi Cuda Convertible Barret-Jackson Edition B 689 Klassische Muscle-Cars 55.000 Automesse ja 1959 Plymouth Atomic Punk Bubbletop A 717 Hotrods und Customs 105.000 Automesse ja 1958 Plymouth Fury C 518 Hotrods und Customs saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2015 Polaris RZR XP 1000 EPS D 464 Offroad-Buggys 25.000 Automesse, Wheelspins 1987 Pontiac Firebird Trans AM GTA C 505 Retro-Muscle-Cars 25.000 Automesse, Wheelspins 1977 Pontiac Firebird Trans AM D 431 Klassische Muscle-Cars 45.000 Automesse, Wheelspins 1973 Pontiac Firebird Trans AM SD-455 C 536 Klassische Muscle-Cars Wheelspins, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1969 Pontiac GTO Judge C 514 Klassische Muscle-Cars 90.000 Automesse, Wheelspins 1965 Pontiac GTO C 514 Klassische Muscle-Cars saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2019 Porsche 911 GT3 RS S2 915 Streckenspielzeuge saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2019 Porsche 911 Carrera S S1 840 Moderne Sportwagen 105.000 Automesse ja 2019 Porsche Macan Turbo A 720 SUV-Helden saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2018 Porsche 911 GT2 RS S2 910 Streckenspielzeuge 315.000 Automesse, Wheelspins 2018 Porsche 718 Cayman GTS S1 809 Moderne Sportwagen saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2018 Porsche Cayenne Turbo A 769 SUV-Helden Wheelspins, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2017 Porsche Panamera Turbo A 789 Superlimousinen 150.000 Automesse, Wheelspins 2016 Porsche 911 GT3 RS Preorder Car S2 998 Streckenspielzeuge Eliminator-Karriere, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2016 Porsche 911 GT3 RS S2 904 Streckenspielzeuge 235.000 Automesse, Wheelspins 2016 Porsche Cayman GT 4 S1 840 Streckenspielzeuge 85.000 Automesse, Wheelspins 2015 Porsche Cayman GTS A 791 Moderne Sportwagen Straßen-Rennserie Karriere, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2015 Porsche Macan Turbo A 708 SUV-Helden 105.000 Automesse, Wheelspins 2014 Porsche 918 Spyder S2 942 Hypercars 850.000 Automesse, Wheelspins 2014 Porsche 911 Turbo S S1 827 Moderne Supersportwagen 150.000 Automesse, Wheelspins 2012 Porsche 911 GT2 RS S1 882 Streckenspielzeuge 240.000 Automesse, Wheelspins 2012 Porsche 911 GT3 RS 4.0 S1 847 Streckenspielzeuge 200.000 Automesse, Wheelspins 2012 Porsche Cayenne Turbo A 740 SUV-Helden 110.000 Automesse, Wheelspins 2004 Porsche 911 GT3 S1 803 Retro-Supersportwagen 65.000 Automesse, Wheelspins 2003 Porsche Carrera GT S1 866 Retro-Supersportwagen 400.000 Automesse, Wheelspins 1998 Porsche 911 GT1 Strassenversion S1 850 Retro-Supersportwagen 2.500.000 Automesse, Wheelspins 1995 Porsche 911 Carrera 2 by Gunther Werks S1 823 Moderne Sportwagen Horizon-Promo, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1995 Porsche 911 GT2 A 774 Retro-Supersportwagen 550.000 Automesse, Wheelspins 1993 Porsche 968 Turbo S A 716 Retro-Sportwagen 140.000 Automesse ja 1990 Porsche 911 neu interpretiert von Singer - DLS S1 855 Streckenspielzeuge saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1989 Porsche 944 Turbo B 659 Retro-Sportwagen 35.000 Automesse, Wheelspins 1987 Porsche 959 A 784 Retro-Supersportwagen 400.000 Automesse, Wheelspins 1985 Porsche #185 959 Prodrive Rally Raid A 779 Rallye-Monster 205.000 Automesse ja 1982 Porsche 911 Turbo 3.3 B 688 Retro-Supersportwagen 150.000 Automesse, Wheelspins 1973 Porsche 911 Carrera RS B 631 Seltene Klassiker 200.000 Automesse, Wheelspins 1971 Porsche #23 917/20 S1 861 Klassische Rennwagen 10.000.000 Automesse, Wheelspins 1970 Porsche #3 917 LH S1 868 Klassische Rennwagen saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1970 Porsche 914/6 D 408 Klassische Sportwagen saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1966 Porsche 906 Carrera 6 A 748 Klassische Rennwagen saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1964 Porsche 356 C Cabriolet Emory Special B 687 Klassische Sportwagen saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1960 Porsche 718 RS 60-"Willkommenspaket" A 800 Klassische Rennwagen 1.000.000 Automesse ja 1960 Porsche 718 RS 60 A 716 Klassische Rennwagen 1.000.000 Automesse, Wheelspins 1959 Porsche 356 A 1600 Super D 180 Seltene Klassiker 240.000 Automesse ja 1957 Porsche 356A Speedster D 185 Seltene Klassiker 300.000 Automesse, Wheelspins 1955 Porsche 550A Spyder D 387 Klassische Rennwagen 600.000 Automesse, Wheelspins 1951 Porsche #46 356 SL Gmünd Coupe D 199 Klassische Rennwagen saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2058 Quadra Turbo-R V-Tech S1 890 Moderne Supersportwagen _:NIGHTCITY.EXE:_ Rennbelohnung 723 Quartz Regalia B 675 GT-Wagen saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 723 Quartz Regalia Type-D C 597 Extreme Offroader Automeisterung, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2015 Radical RXC Turbo S2 958 Extreme Streckenspielzeuge 330.000 Automesse, Wheelspins 2019 RAESR Tachyon Speed S2 969 Hypercars saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2017 RAM Rebel TRX Concept A 716 Offroader 100.000 Automesse ja 2017 RAM 2500 Power Wagon C 518 Offroader Dirt-Rennserie, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1972 Reliant Supervan III D 100 Kultautos 35.000 Automesse, Wheelspins 2018 Renault Megane R.S. A 702 Super-Hot-Hatchs saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2016 Renault Clio R.S. 16 Concept A 731 Super-Hot-Hatchs saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2013 Renault Clio R.S. 200 EDC B 606 Hot Hatchs 29.000 Automesse, Wheelspins 2010 Renault Clio R.S. Forza Edition A 701 Streckenspielzeuge Wheelspins, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2010 Renault Megane R.S. 250 B 666 Super-Hot-Hatchs 30.000 Automesse, Wheelspins 2010 Renault Clio R.S. C 598 Hot Hatchs 25.000 Automesse, Wheelspins 2008 Renault Mégane R26.R A 704 Super-Hot-Hatchs Eliminator-Karriere, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2007 Renault Clio RS 197 C 592 Hot Hatchs saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2003 Renault Sport Clio V6 B 627 Hot Hatchs saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1993 Renault Clio Williams C 502 Retro-Hot-Hatchs Straßenszene Karriere, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1980 Renault 5 Turbo Forza Edition B 675 Rallye-Monster Wheelspins, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1980 Renault 5 Turbo C 512 Retro-Rallyeautos 120.000 Automesse, Wheelspins 1973 Renault Alpine A110 1600S C 522 Klassische Rallyeautos Dirt-Rennserie, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2019 Rimac Concept Two S2 994 Hypercars saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2016 RJ Anderson #37 Polaris RZR-Rockstar Energy Pro 2 Truck S1 815 Extreme Offroader 500.000 Automesse, Wheelspins 2010 Rossion Q1 S1 855 Moderne Supersportwagen saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1984 Rover SD1 Vitesse D 498 Retro-Limousinen saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2010 Saleen S5S Raptor S1 873 Moderne Supersportwagen Fortune Island ja 2004 Saleen S7 S1 879 Retro-Supersportwagen 388.000 Automesse, Wheelspins 2012 Shelby 1000 A 782 Moderne Muscle-Cars saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1965 Shelby Cobra 427 S/C B 700 Seltene Klassiker 2.100.000 Automesse, Wheelspins 1965 Shelby Cobra Daytona Coupe B 645 Klassische Rennwagen 8.000.000 Automesse, Wheelspins 1963 Shelby Monaco King Cobra S1 837 Klassische Rennwagen 550.000 Automesse ja 2016 Spania GTA GTA Spano S2 931 Moderne Supersportwagen 800.000 Automesse 2016 Subaru #199 WRX STI VT15R Rally Car-"Willkommenspaket" A 800 Rallye-Monster 300.000 Automesse ja 2016 Subaru #199 WRX STI VT15R Rally Car A 762 Rallye-Monster 300.000 Automesse, Wheelspins 2015 Subaru WRX STI B 693 Moderne Rallyeautos 42.000 Automesse, Wheelspins 2013 Subaru BRZ C 562 Moderne Sportwagen 32.000 Automesse, Wheelspins 2011 Subaru WRX STI B 682 Moderne Rallyeautos 33.000 Automesse, Wheelspins 2008 Subaru Impreza WRX STI B 681 Moderne Rallyeautos 31.000 Automesse, Wheelspins 2005 Subaru Impreza WRX STI B 694 Moderne Rallyeautos 51.000 Automesse, Wheelspins 2004 Subaru Impreza WRX STI B 670 Moderne Rallyeautos Wheelspins, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1998 Subaru Impreza 22B STI B 650 Retro-Rallyeautos Scheunenfund 1990 Subaru Legacy RS C 503 Retro-Rallyeautos 25.000 Automesse, Wheelspins 1967 Sunbeam Tiger D 500 Klassische Sportwagen 65.000 Automesse ja 1979 Talbot Sunbeam Lotus D 469 Klassische Rallyeautos 25.000 Automesse ja 2017 Tamo Racemo C 577 Moderne Sportwagen 600.000 Automesse, Wheelspins 2014 Terradyne Gurkha LAPV D 223 Offroader 450.000 Automesse 2018 Top Gear Track-Tor C 577 Extreme Offroader Top Gear Karriere, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2016 Toyota Land Cruiser Arctic Trucks AT37 D 444 Extreme Offroader 83.000 Automesse, Wheelspins 2013 Toyota GT86 C 562 Moderne Sportwagen saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2007 Toyota Hilux Arctic Trucks AT38 C 516 Extreme Offroader 55.000 Automesse, Wheelspins 1998 Toyota Supra RZ B 693 Retro-Sportwagen 250.000 Eliminator-Karriere, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop, Automesse 1995 Toyota MR2 GT B 621 Retro-Sportwagen saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1994 Toyota Celica GT-Four ST205 C 595 Retro-Rallyeautos saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1993 Toyota #1 T100 Baja Truck-"Willkommenspaket" A 800 Extreme Offroader 500.000 Automesse ja 1993 Toyota #1 T100 Baja Truck A 732 Extreme Offroader 500.000 Automesse, Wheelspins 1992 Toyota Celica GT-Four RC ST185 C 577 Retro-Rallyeautos saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1992 Toyota Supra 2.0 GT C 543 Retro-Sportwagen saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1989 Toyota MR2 SC D 481 Retro-Sportwagen saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex D 444 Retro-Sportwagen saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1974 Toyota Celica GT D 312 Klassische Sportwagen saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1974 Toyota Corolla SR5 D 290 Kultautos saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1969 Toyota 2000GT D 447 Klassische Sportwagen saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1979 Triumph TR7 Roadster D 245 Klassische Sportwagen Horizon Super7, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1970 Triumph TR6 PI D 419 Klassische Sportwagen 25.000 Automesse ja 1962 Triumph TR3B D 243 Klassische Sportwagen 25.000 Automesse ja 1962 Triumph Spitfire D 203 Klassische Sportwagen Scheunenfund 2018 TVR Griffith S1 844 Moderne Sportwagen 105.000 Automesse ja 2005 TVR Sagaris Forza Edition S2 902 Retro-Sportwagen Automeisterung, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2005 TVR Sagaris A 797 Retro-Sportwagen 86.000 Automesse, Wheelspins 2001 TVR Tuscan S A 747 Retro-Supersportwagen saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1998 TVR Cerbera Speed 12 S1 874 Extreme Streckenspielzeuge Scheunenfund 2015 Ultima Evolution Coupe 1020 S2 998 Extreme Streckenspielzeuge Beschleunigungsstrecke Karriere, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2016 Vauxhall Corsa VXR B 610 Hot Hatchs 28.000 Automesse, Wheelspins 2012 Vauxhall Astra VXR B 684 Super-Hot-Hatchs 25.000 Automesse, Wheelspins 2010 Vauxhall Insignia VXR B 676 Superlimousinen 42.000 Automesse ja 2009 Vauxhall Corsa VXR C 600 Hot Hatchs saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2005 Vauxhall Monaro VXR A 716 Moderne Muscle-Cars 25.000 Automesse, Wheelspins 2004 Vauxhall VX220 Turbo A 717 Moderne Sportwagen 20.000 Automesse ja 1990 Vauxhall Lotus Carlton B 665 Retro-Limousinen 70.000 Automesse, Wheelspins 2018 Volkswagen #94 Volkswagen Motorsport I.D. R Pikes Peak S2 998 Extreme Streckenspielzeuge saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2017 Volkswagen #34 Volkswagen Andretti Rallycross Beetle S1 869 Rallye-Monster 500.000 Automesse, Wheelspins 2014 Volkswagen Global Rallycross Beetle S1 846 Rallye-Monster saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2014 Volkswagen Golf R B 672 Super-Hot-Hatchs 50.000 Automesse, Wheelspins 2011 Volkswagen Scirocco R B 678 Hot Hatchs 45.000 Automesse, Wheelspins 2010 Volkswagen Golf R B 661 Super-Hot-Hatchs Wheelspins, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2008 Volkswagen Touareg R50 B 631 SUV-Helden 48.000 Automesse, Wheelspins 2003 Volkswagen Golf R32 B 630 Hot Hatchs 20.000 Automesse, Wheelspins 1998 Volkswagen GTI VR6 MK3 C 512 Retro-Hot-Hatchs 25.000 Automesse, Wheelspins 1995 Volkswagen Corrado VR6 C 535 Retro-Hot-Hatchs 20.000 Automesse, Wheelspins 1992 Volkswagen Golf GTI 16V MK2 D 454 Retro-Hot-Hatchs 20.000 Automesse, Wheelspins 1983 Volkswagen Golf GTI D 408 Retro-Hot-Hatchs 20.000 Automesse, Wheelspins 1981 Volkswagen Scirocco S D 264 Retro-Hot-Hatchs 20.000 Automesse, Wheelspins 1970 Volkswagen #1107 Desert Dingo Racing Stock Bug D 438 Offroad-Buggys 25.000 Automesse, Wheelspins 1969 Volkswagen Class 5/1600 Baja Bug D 407 Offroad-Buggys 60.000 Automesse, Wheelspins 1967 Volkswagen Type 3 1600 L D 153 Kultautos saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1967 Volkswagen Karmann Ghia D 100 Kultautos saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 1966 Volkswagen Double Cab Pick-Up D 100 Vans und Pick-Ups 50.000 Automesse ja 1963 Volkswagen Beetle D 100 Kultautos 20.000 Automesse, Wheelspins 1963 Volkswagen Type 2 De Luxe D 100 Kultautos 40.000 Automesse, Wheelspins 1963 Volkswagen Type 2 De Luxe Forza Edition D 100 Kultautos Wheelspins, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2016 Volvo Iron Knight A 797 Trucks 800.000 Automesse, Wheelspins 2015 Volvo V60 Polestar B 652 Superlimousinen 62.000 Automesse, Wheelspins 1997 Volvo 850 R C 544 Retro-Limousinen 25.000 Automesse, Wheelspins 1983 Volvo 242 Turbo Evolution C 512 Klassische Rallyeautos 45.000 Automesse, Wheelspins 2016 W Motors Lykan Hypersport S2 907 Hypercars 3.400.000 Automesse, Wheelspins 1945 Willys MB Jeep D 100 Offroader 40.000 Automesse, Wheelspins 2019 Zenvo TSR-S S2 972 Hypercars saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop 2016 Zenvo ST1 S1 900 Hypercars Die Welt-Schnellsten Karriere, saisonale Veranstaltungen, Festival-Spiellisten, Forzathon-Shop

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigener Screenshot aus Forza Horizon 4