Forza Horizon 4 Festival Spielliste KW 35 2021 – Aufgaben, Belohnungen und Voraussetzungen

Die Forza Horizon 4 Festival Spielliste KW 35 2021 ist die zweite Liste der 39. Serie im Spiel. Da die Listen inzwischen nur noch ein Best of sind gibt es bei den Fahrzeugen keine Neuzugänge mehr. Wie gewohnt hab ich für euch einen Blick in die Belohnungen geworfen und geschaut, was aktuell für relativ viel Geld gehandelt wird.

Für Spielplatz erhaltet ihr den Peugeot 205 Rallye, der bei ungefähr 1,6 Millionen Credits liegt. Bei Spielplatz genügt die Teilnahme, daher ein leicht verdientes Auto. In einer saisonalen Meisterschaft könnt ihr euch den Ferrari Enzo verdienen, der bei etwa 1,5 bis 2 Millionen Credits liegt.

Für 50 % erhaltet ihr einen Horizon-Backstage-Pass. Für 80 % den #23 Porsche 917. Für 50 % bei der Serie gibt es ebenfalls einen Backstage-Pass. 80 % belohnt euch mit dem Porsche 356 RSR.

Fotoherausforderung #pferdestärke

Veranstaltung: Fotoherausforderung

Fotoherausforderung Vorgaben: mit dem Fotomodus eine Aufnahme von einem Auto der Marke Ferrari anfertigen und dabei Uffington White Horse mit ablichten

mit dem Fotomodus eine Aufnahme von einem Auto der Marke Ferrari anfertigen und dabei Uffington White Horse mit ablichten Belohnungen: Super-Wheelspin, 1.000 Einfluss

Das Scharrbild ist auf der Karte mit „Uffington White Horse“ beschriftet und dadurch relativ einfach zu finden. Der Ort ist nördlich von Broadway. Den kleinen Ort findet ihr auf der Karte im Süden und dort relativ mittig.

Die Prüfung – Prüfungen und PS

Veranstaltung: Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 16,2 Kilometer, Koop-Meisterschaft, im Rennen gegen Drivatare (unschlagbar) den 1. Platz erreichen

Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 16,2 Kilometer, Koop-Meisterschaft, im Rennen gegen Drivatare (unschlagbar) den 1. Platz erreichen Vorgaben: S1 900, Fahrzeug der Marke Ferrari

S1 900, Fahrzeug der Marke Ferrari zu fahrende Strecken: „Ambleside, Dorf – Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Lake District, Sprint“, Etappenrennen; „Horizon-Festival, Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden

„Ambleside, Dorf – Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Lake District, Sprint“, Etappenrennen; „Horizon-Festival, Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden Belohnungen: Aston Martin One-77

Herbstspiele

Veranstaltung: Meisterschaft bestehend aus 5 Spielplatz-Partien

Meisterschaft bestehend aus 5 Spielplatz-Partien Vorgaben: A 800, Fahrzeug der Wagengruppe Super-Hot-Hatchs; Teilnahme genügt

A 800, Fahrzeug der Wagengruppe Super-Hot-Hatchs; Teilnahme genügt Austragungsort: Mortimer Gardens

Mortimer Gardens Belohnungen: Peugeot 205 R

Rannoch Shelf

Veranstaltung: Gefahrenschild Rannoch Shelf

Gefahrenschild Rannoch Shelf Vorgaben: 171 Meter

171 Meter Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko

Derwent-Staubecken

Veranstaltung: Blitzer Derwent-Staubecken

Blitzer Derwent-Staubecken Vorgaben: 305,8 km/h

305,8 km/h Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko

Toft

Veranstaltung: Blitzerzone Toft

Blitzerzone Toft Vorgaben: 217,3 km/h

217,3 km/h Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko

Entwickler-Herbstmeisterschaft

Veranstaltung: Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 49,8 Kilometer

Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 49,8 Kilometer Vorgaben: S1 900, Fahrzeug der Wagengruppe Moderne Supersportwagen

S1 900, Fahrzeug der Wagengruppe Moderne Supersportwagen zu fahrende Strecken: „Gotta Go Fast“, Rundstrecke, 2 Runden; „Absolute Downforce“, Rundstrecke, eine Runde; „Edinburgh Loop“, Rundstrecke, 2 Runden

„Gotta Go Fast“, Rundstrecke, 2 Runden; „Absolute Downforce“, Rundstrecke, eine Runde; „Edinburgh Loop“, Rundstrecke, 2 Runden Belohnungen: Ferrari Enzo (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Schwergewichtige Champions

Veranstaltung: Querfeldein-Serie, 3 Veranstaltungen, 30,2 Kilometer

Querfeldein-Serie, 3 Veranstaltungen, 30,2 Kilometer Vorgaben: A 800, Fahrzeug der Horizon-Gruppe Schweres Gerät (Fahrzeuge die mindestens 4400 Pfund wiegen; entspricht mit 1995,806 Kilogramm knapp zwei Tonnen Gewicht; Beispiele: 2554 AMG Transport Dynamics M12S Warthog CST, 2019 Hennessey Velociraptor 6×6, 2018 Jeep Grand Cherokee Trackhawk, 2016 Jeep Trailcat, 2013 Jeep Wrangler Unlimited DeBerti Design, 2015 Land Rover Range Rover Sport SVR, 2017 Maserati Levante S, 2017 Ram Rebel TRX Concept)

A 800, Fahrzeug der Horizon-Gruppe Schweres Gerät (Fahrzeuge die mindestens 4400 Pfund wiegen; entspricht mit 1995,806 Kilogramm knapp zwei Tonnen Gewicht; Beispiele: 2554 AMG Transport Dynamics M12S Warthog CST, 2019 Hennessey Velociraptor 6×6, 2018 Jeep Grand Cherokee Trackhawk, 2016 Jeep Trailcat, 2013 Jeep Wrangler Unlimited DeBerti Design, 2015 Land Rover Range Rover Sport SVR, 2017 Maserati Levante S, 2017 Ram Rebel TRX Concept) zu fahrende Strecken: „The Ridge, Querfeldeinrundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Aerodrome, Querfeldeinrundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Burg, Querfeldeinrundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden

„The Ridge, Querfeldeinrundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Aerodrome, Querfeldeinrundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Burg, Querfeldeinrundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden Belohnungen: Hummer H1 (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Retro-Rallye-Rumble

Veranstaltung: Dirt-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 22,3 Kilometer

Dirt-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 22,3 Kilometer Vorgaben: B 700, Fahrzeug der Wagengruppe Retro-Rallyeautos

B 700, Fahrzeug der Wagengruppe Retro-Rallyeautos zu fahrende Strecken: „Holyrood Park, Pfad“, Etappenrennen; „Moorhead, Rallyestrecke“, Etappenrennen; „Derwent, Staubecken – Pfad“, Etappenrennen

„Holyrood Park, Pfad“, Etappenrennen; „Moorhead, Rallyestrecke“, Etappenrennen; „Derwent, Staubecken – Pfad“, Etappenrennen Belohnungen: 1979 Chevy Camaro (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Monatsrivalen – Greendale Club Circuit

Veranstaltung: Rivalen-Rennen, 2,6 Kilometer

Rivalen-Rennen, 2,6 Kilometer Vorgaben: 2008 Maserati MC12 Corsa (wird vom Spiel gestellt), saubere Runde fahren

2008 Maserati MC12 Corsa (wird vom Spiel gestellt), saubere Runde fahren Belohnungen: Credits und Einfluss

Online-Abenteuer Serie 39

Veranstaltung: Online-Abenteuer Serie 39 (gewertetes Abenteuer)

Online-Abenteuer Serie 39 (gewertetes Abenteuer) Vorgaben: Qualifikation einmalig nötig, setzt online voraus

Qualifikation einmalig nötig, setzt online voraus Belohnungen: je nach erreichter Liga Fahrzeuge, Credits, Wheelspins, Kleidung, Schnellchat-Phrasen

Quelle: eigene Recherche

Bildquelle: Beitragsbild © Linat Power, eigene Screenshots aus Forza Horizon 4