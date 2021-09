Forza Horizon 5 Porsche Launch Lineup

Die nächste Forza Horizon 5 Fahrzeugliste ist da. Dieses Mal im Fokus: Porsche. Die Automarke aus dem baden-württembergischen Stuttgart ist mit einigen Neuzugängen Vertreten. Darunter das Elektroauto 2020 Porsche Taycan Turbo S. Ebenfalls neu dabei: 1989 Porsche #65 Rothsport Racing 911 `Desert Flyer´und 2018 Porsche Macan Rally Raid.

Porsche Taycan Turbo S

Porsche #65 Rothsport Racing 911 ´Desert Flyer`

In 2018, driver Cameron Healy won the Mexican 1000 rally race in a 1989 Porsche 964 dubbed the „Desert Flyer“, making it the first Porsche to ever win in Baja racing.

The Desert Flyer is #NewToForza. pic.twitter.com/RzqL2GBNAU

— Forza Horizon (@ForzaHorizon) September 2, 2021