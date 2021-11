Forza Horizon 5 Auszeichnungen verdienen leicht gemacht

Die Forza Horizon 5 Auszeichnungen spielen eine zentrale Rolle in der Kampagne des Spiels. Ihr benötigt jede Menge Auszeichnungspunkte, um neue Abschnitte der Kampagne freizuschalten und damit verbunden auch neue Inhalte. Es gibt allerdings ein paar Kniffe, mit denen ihr die Punkte leicht verdienen könnt.

Eines vorweg: Der Guide soll euch nur Anregungen liefern und keine Leitlinie sein, in welcher Reihenfolge ihr die Inhalte im Spiel erledigt. Bitte vergesst nicht bei aller Effektivität Spaß zu haben und macht, was euch Freude bereitet. Im Endeffekt bringen euch alle möglichen Aktivitäten Auszeichnungspunkte ein. Die einen effektiver, die anderen etwas langsamer, aber Fortschritt ist immer vorhanden.

Horizon Rush-Außenposten freischalten

Der Horizon Rush-Außenposten schaltet die PR-Stunts im Spiel frei. Daher solltet ihr diesem eine hohe Priorität einräumen. PR-Stunts sind vergleichsweise wenig zeitaufwendig und geben selbst bei nur einem Stern schon solide Mengen an Punkten. Bei vielen PR-Stunts müsst ihr bezüglich des Autos auch nicht sonderlich wählerisch sein. Es muss nicht der Ferrari 599 XX Evolution sein, der auch in Forza Horizon 5 noch ein heißer Kandidat für solche Aufgaben ist. Schaut einfach, was ihr im Fuhrpark habt und bastelt / ladet wenn nötig ein Tuning auf S2 und los geht´s. Ihr erhaltet je PR-Stunt für einen Stern 100 Punkte, für 2 Sterne 250 Punkte und für 3 Sterne 500 Punkte. Pro PR-Stunt also 850 Punkte.

Gut zu wissen: Habt ihr den 2020 Porsche Taycan Turbo S-„Willkommenspaket“ aus dem Willkommenspaket-DLC, habt ihr direkt ein gutes Auto für viele PR-Stunts am Start. Er schlägt sich gut bei Gefahrenschildern, Blitzern und Blitzerzonen. Auch bei Wegbereitern glänzt er.

Noch ein Tipp: PR-Stunts freizuschalten ist auch dann lohnend, wenn ihr die nicht gezielt erledigen möchtet aber gern erkundet. Ihr werdet immer mal wieder auch so durch Blitzer und Co. fahren und könnt die so nebenher mit erledigen.

Rennen gewinnen

Allein schon für den Abschluss von Rennen bekommt ihr in Forza Horizon 5 Auszeichnungen. Den Ertrag an Auszeichnungspunkten könnt ihr allerdings zusätzlich in die Höhe treiben, wenn ihr Rennen auch gewinnt. Positiver Nebeneffekt: Rennen bringen euch auch einige Credits und Erfahrungspunkte ein.

Also werft regelmäßig einen Blick auf die Karte und haltet nach Rennen mit dem Zusatz „Neu“ auf. Hier warten Punkte auf euch. 750 Auszeichnungspunkte bringt der Abschluss, 250 Punkte ein Sieg.

Ihr erhaltet zusätzliche Auszeichnungen, wenn ihr mit verschiedenen Fahrzeugklassen und bestimmten Fahrzeugen fahrt oder Fähigkeiten in Rennen ausführt.

Storymissionen erledigen

Die Kampagne spendiert euch großzügig Auszeichnungspunkte. 750 bis 1500 Punkte sind für den Abschluss drin – pro Storymission. Dazu kommen Bonus-Ziele, die euch nicht nur zusätzliche Punkte einbringen, sondern auch Forza Link-Nachrichten und Autos einbringen können.

Expeditionen

Die Expeditionen machen nicht nur spielerisch viel Spaß, sie bieten auch eine Reihe von Zielen, an denen jede Menge Auszeichnungen hängen. Vor allem, wenn ihr auch die optionalen Ziele erledigt. Das Verhältnis zwischen Zeitaufwand und Punkten ist hier gut. Ein toller Nebeneffekt: Ihr schaltet so auch direkt neue Inhalte frei.

Schaurennen und die finalen Rennen der Serien gewinnen

Hier warten Tausende Auszeichnungspunkte auf euch. Wenn ihr Der Goliath, Schaurennen und Co. erledigt und idealerweise auch gewinnt, klettert euer Punktezähler in die Höhe.

Weitere Möglichkeiten Forza Horizon 5 Auszeichnungen zu verdienen und Ergänzungen

Häuser besitzen (1.500 Punkte je Haus)

Fähigkeiten

Horizon Promo

kreative Inhalte erstellen und teilen

Erkundung der Spieltwelt

saisonale Inhalte erledigen

Mehrspieleraktivitäten (Horizon Arcade, Horizon Tour, Horizon Open, The Eliminator, Rivalen)

Ihr könnt sämtliche Forza Horizon 5 Auszeichnungen im Spiel ansehen, indem ihr im Menü in den Reiter „Kampagne“ geht und dort „Auszeichnungen“ aufruft. Dort habt ihr – sortiert nach Kategorien – einen Einblick in sämtliche Auszeichnungen. Hier könnt ihr auch Belohnungen abholen, solltet ihr dies nicht direkt bei Erhalt getan haben. Ob euch Belohnungen zur Verfügung stehen, seht ihr an den folgenden Symbolen. Für den Erhalt der Belohnung geht ihr in die jeweilige Kategorie und zur Auszeichnung.

Ihr könnt euch Auszeichnungen auch anpinnen und habt so immer einen Blick auf eine bestimmte Auszeichnung. Dies ist vor allem für spezifische Auszeichnungen eine gute Gedankenstütze. Manche sind sehr speziell.

Gut zu wissen: Zieht ihr in die Ruhmeshalle ein, schaltet ihr neue Forza Horizon 5 Auszeichnungen frei.

Manche haben zudem mehrere Stufen. So etwa die für die Höhe von Fähigkeitsketten. Erst wenn ihr eine Stufe geschafft habt, wird in solchen Fällen die folgende Stufe freigeschaltet.

Du suchst weitere Guides für Forza Horizon 5? Hier geht es zur Übersicht.

Quelle: eigene Recherche

Bildquelle: eigene Screenshots aus dem Spiel Forza Horizon 5