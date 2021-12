Minecraft Dungeons Cloudy Climb Update bringt Turm und Saison 1

Das Minecraft Dungeons Cloudy Climb Update erweitert das Spiel um mehrere neue Inhalte. Mit dem jüngsten Update ist Saison 1 „Wolkiger Aufstieg“ gestartet. In der Abenteuerzentrale könnt ihr einen Blick in die Saison werfen. Wie funktioniert es? Es gibt insgesamt 50 Ränge. Für das Erreichen einiger Ränge erhaltet ihr Belohnungen. Darunter kosmetische Gegenstände wie Skins, Umhänge, Emotes, Haustiere und Flairs. Insgesamt gibt es 35 Belohnungen. Optional könnt ihr euch für 3,99 Euro den Wolkiger Aufstieg Abenteuerpass holen, mit dem ihr 50 zusätzliche Belohnungen freischalten könnt. Den Rang erhöht ihr durch Spielen und indem ihr wöchentliche Herausforderungen abschließt. Der Rang ist accountweit und nicht an einen einzelnen Charakter gebunden.

Mit dem Minecraft Dungeons Cloudy Climb Update ist zudem der neue Inhalt „Der Turm“ verfügbar. Dieses neue Einzelspieler-Areal bietet neue Herausforderungen für euch. Ihr spielt einen Avatar, der zunächst ohne Ausrüstung startet. Während ihr im Turm Fortschritte erzielt, sammelt ihr Ausrüstung für euren Avatar. Der Turm hat insgesamt 30 Stockwerke und euer Ziel ist es, möglichst weit nach oben zu gelangen. Dabei begegnet ihr bekannten und neuen Gegnern, aber auch einigen Verbündeten. Das Layout des Turms ändert sich alle paar Wochen.

Quelle: Minecraft.net, abgerufen am 15. Dezember 2021, 00:36 Uhr

Bildquelle: Mojang Studios