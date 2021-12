Genshin Impact 2.4: Details aus dem Livestream

Die Veröffentlichung von Genshin Impact 2.4 steht vor der Tür. Am 05. Januar 2022 erscheint „Flüchtige Farben im Flug“ – so der Name des Updates. Was euch mit der kommenden Spielversion erwartet, haben die Entwickler im jüngsten Livestream verraten. Wie gewohnt, gab es auch drei neue Promo-Codes, die ihr wie üblich in meiner Tabelle findet. Vergesst nicht, diese direkt einzulösen, da diese in Kürze ungültig werden.

In der Region Liyue stehen die größten Feierlichkeiten des Jahres bevor. Beim Laternenritual erwarten euch neue festliche Aktivitäten und die Möglichkeit ein eigenes Feuerwerk zu gestalten. Wenn ihr gern Rätsel löst, dürften die Laternenrätsel euer Ding sein. Neben den Feierlichkeiten soll auch das Jadegemach wiederaufgebaut werden. Bei diesem Vorhaben könnt ihr euch einbringen, indem ihr verlorene Gegenstände bergt. Für einige benötigt ihr den Wellenreiter, andere findet ihr bei Schatzräubern an Land.

Mit Genshin Impact 2.4 kommen nach längerer Zeit auch wieder neue Skins für Figuren. Seit Sommer war es diesbezüglich ruhig. Angekündigt sind die Outfits „Orchideen-Abendkleid“ für Ningguang und „Üppige Pracht“ für Keqing. Das Outfit für Ningguang könnt ihr ihm Rahmen des Laternenrituals-Events kostenlos freischalten.

Neue Figuren wurden ebenfalls angekündigt. Mit Shenhe kommt eine weitere 5-Sterne-Figur ins Spiel. Sie stammt aus einer Familie von Exorzisten, wurde allerdings von der Fürstin der stehenden Wolken und des stillen Windes aufgezogen. Sie nutzt die Kryo-Kraft und eine Stangenwaffe. Eine neue 4-Sterne-Figur ist Yun Jin. Sie nutzt ebenfalls eine Stangenwaffe, allerdings als Element Geo. Beide Figuren werden im ersten Figuren-Aktionsgebet verfügbar sein. Zeitgleich habt ihr erneut die Chance auf Xiao, der in einem anderen Aktionsgebet zurückkehren wird. Auf diese Banner folgen Aktionsgebete mit Zhongli und Ganyu. Während des Laternenrituals könnt ihr auch im kommenden Jahr zudem wieder eine 4-Sterne-Figur aus Liyue als Belohnung erhalten. Zur Auswahl werden Charaktere aus Liyue stehen, darunter die neue Figur Yun Jin.

Ein neues Unterwasserreich wartet ab Genshin Impact 2.4 darauf, von euch erkundet zu werden. Dieses trägt den Namen Enkanomiya. Das Reich treibt unter der Meeresoberfläche von Inazuma und es wird nicht vom Sonnenlicht erreicht. Eine verlorene Zivilisation erleuchtete das Reich mit einer künstlichen Sonne, die dank fortgeschrittener Technik entwickelt wurde. Die Überreste der verlorenen Zivilisation begegnen euch bei der Erkundung in einer verlassenen Bibliothek, dem Labor und einer alten Stadt – beziehungsweise dem, was davon noch übrig ist. Bei der Erkundung erwarten euch einige gefährliche Gegner wie die Tiefsee-Drachenechsen und der Abgrundsänger – Abgrundflammen.

Quelle: Genshin Impact 2.4 Livestream vom 26. Dezember 2021

Bildquelle: miHoYo