Xbox Game Pass: Spiele für die erste Januarhälfte angekündigt

Neues Jahr, neue Spiele für den Xbox Game Pass. Mit Gorogoa, Olija und The Pedestrian sind bereits einige der Neuzugänge aus dem Januar spielbar. Was euch sonst noch in der ersten Monatshälfte erwartet, könnt ihr der Übersicht unten entnehmen.

Gorogoa (Cloud, Konsole und PC), verfügbar

(Cloud, Konsole und PC), verfügbar Olija (Cloud, Konsole und PC), verfügbar

(Cloud, Konsole und PC), verfügbar The Pedestrian (Cloud, Konsole und PC), verfügbar

(Cloud, Konsole und PC), verfügbar Embr (Cloud, Konsole und PC), ab 06. Januar 2022

(Cloud, Konsole und PC), ab 06. Januar 2022 Mass Effect Legendary Edition (Cloud und Konsole), ab 06. Januar 2022

(Cloud und Konsole), ab 06. Januar 2022 Outer Wilds (Cloud, Konsole und PC), ab 06. Januar 2022

(Cloud, Konsole und PC), ab 06. Januar 2022 Spelunky 2 (Konsole und PC), ab 13. Januar 2022

(Konsole und PC), ab 13. Januar 2022 The Anacrusis Game Preview (Konsole und PC), ab 13. Januar 2022

Am 15. Januar werden dafür die folgenden Spiele den Xbox Game Pass verlassen:

Desperados III (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) Ghost of a Tale (PC)

(PC) Kingdom Hearts III (Konsole)

(Konsole) Mount & Blade: Warband (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) Pandemic (Konsole und PC)

(Konsole und PC) Yiik: A Postmodern RPG (PC)

Das Spiel PUBG: Battlegrounds wird bereits am 10. Januar den Pass verlassen, ist allerdings ab dem 12. Januar kostenlos spielbar.

