Genshin Impact Freizeitkleidung angekündigt

Seit einer Weile gibt es in Genshin Impact alternative Outfits. Nun haben die Entwickler außerdem Freizeitkleidung angekündigt. Dafür soll die Standard-Kleidung von Figuren teilweise neugestaltet werden. Als Beispiel hat miHoYo vier Entwürfe gezeigt, auf denen die Freizeitkleidung von Jean, Amber, Rosaria und Mona zu sehen ist. Die Bilder stellen lediglich eine Referenz dar und bilden nicht die finale Version ab.

Auch ist derzeit noch nicht bekannt, wann die Freizeitkleidung in Genshin Impact zu erwarten ist und wie wir an die Outfits kommen werden. Demnach ist auch nicht bekannt, ob sie kostenlos oder kostenpflichtig sein werden. In einem Punkt gibt es hingegen schon Klarheit. Die Standard-Kleidung der Figuren wird beibehalten. Dies könnte bedeuten das diese Outfits wie Skins verwendet werden oder sie wird von den Figuren außerhalb von Kämpfen getragen. Dies würde auch zur Bezeichnung Freizeitkleidung passen.

Übrigens: Die Freizeitkleidung mag auf den ersten Blick fast identisch wirken, im direkten Vergleich mit den Standard-Outfits fallen aber die Unterschiede auf. Die sind teilweise recht gering. Am ehesten stechen sie bei Mona hervor. Der unten eingebundene Tweet hilft euch, solltet ihr die Unterschiede nicht direkt erkennen:

