Honkai: Star Rail March 7th Trailer „Let´s Take a Photo!“

Entwickler miHoYo hat einen neuen Honkai Star Rail Trailer veröffentlicht. Das Video trägt den Namen „Let´s Take a Photo“ und ist der Figur March 7th gewidmet. Was aussieht wie eine englische Datumsangabe, ist der Name der Figur. March 7th macht Bilder von allen Dingen, die für sie neu sind, um sie nicht zu vergessen.

Honkai: Star Rail wird derzeit von miHoYo entwickelt und soll ein rundenbasiertes Strategie-Rollenspiel werden. Es spielt im Honkai-Universum und soll für Android, iOS und PC erscheinen. Ein Erscheinungstermin ist aktuell nicht bekannt.

Quelle: Honkai: Star Rail YouTube Account, abgerufen am 21. April 2022

Bildquelle: miHoYo