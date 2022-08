Genshin Impact The Shimmering Voyage Vol. 2 Soundtrack und Sumeru Performance

HoYoverse hat eine Reihe neuer Gedenkalben zu Genshin Impact veröffentlicht. Neu verfügbar sind drei Alben mit original Musikstücken aus „The Shimmering Voyage Vol. 2“ (Genshin Impact Version 2.0). „A Vagrant Breeze“, „Fantasia of the Isles“ und „A Turbulent Peregrination“ umfassen insgesamt 57 Musikstücke, die von der Musikgruppe HOYO-MiX komponiert wurden.

Anhören könnt ihr sie über YouTube, Spotify und Apple Music.

A Vagrant Breeze

Fantasia of the Isles

A Turbulent Peregrination

In Kürze startet bereits Genshin Impact 3.0. Die neue Version führt uns in die Region Sumeru und bietet ebenfalls einen eigenen Soundtrack. Einen Vorgeschmack darauf bieten die bieden Stücke „Sumeru“ und „Swirls of Shamshir“, welche im Alexandra Palace Theatre vom London Symphony Orchestra aufgeführt wurden. Komponist der Stücke ist Yu-Peng Chen von HOYO-MiX. Musikproduzenten Robert Ziegler und Kuljit Bhamra.

