Gran Turismo 7: 25th Anniversary Update kommt diese Woche

Kazunori Yamauchi hat über seinen Twitter-Kanal angekündigt, dass das 25th Anniversary Update für Gran Turismo 7 in dieser Woche verfügbar sein wird. Wie üblich hat er den Tweet mit einem Bild versehen, welches die Silhouetten von Autos zeigt, die mit dem Update kommen werden. Zu sehen sind ein Ford Sierra RS Cosworth, ein Nissan Silvia K´s und ein BMW M2 Competition.

Ob mit dem Jubiläums-Update weitere Inhalte wie neue Strecken oder Funktionen kommen, ist nicht bekannt. Auch einen konkreten Termin gibt es noch nicht für das kommende Gran Turismo 7 Update.

25周年記念アップデート、今週来ます。

A 25th anniversary update will be coming this week.#GT7 pic.twitter.com/TiNTDepQ12

— 山内 一典 (@Kaz_Yamauchi) November 20, 2022