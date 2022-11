Dead or Alive und Ninja Gaiden Reboots auf dem Weg

Im Rahmen der Korea G-Star gab es auch eine Keynote von Team Ninja. Am Ende der Veranstaltung hieß es, dass das Studio an Reboots der Serien Dead or Alive und Ninja Gaiden arbeitet. Details zu den Projekten wurden dabei nicht genannt.

Team Ninja ist ein Entwicklerstudio von Koei Temco. Bekannt wurde es zunächst mit der Reihe Dead or Alive, die in den 90er Jahren ihr Debüt gab. Später erlangte das Unternehmen auch mit Ninja Gaiden Bekanntheit. Protagonist des Actionspiels ist Ryu Hayabusa, der auch in Dead or Alive vertreten ist.

Quelle: Team Ninja Keynote via Noisy Pixel; abgerufen am 20. November 2022, 14:21 Uhr

Bildquelle: Koei Tecmo