Halo: 4K-Update, Abwärtskompatibilität und mehr

Halo-Fans dürfen sich auf aufregende Wochen und Monate freuen. Microsoft verwöhnt uns derzeit gleich mit einer ganzen Flut an Meldungen. Doch der Reihe nach … Die Spiele Halo 3, Halo 3: ODST, Halo 4 und Halo: CE Anniversary werden noch in diesem Jahr die Abwärtskompatibilität unterstützen. Obendrauf gibt es für all diese Spiele LAN-Support zwischen Xbox 360 und Xbox One. Sobald die Spiele abwärtskompatibel sind, können alle erhältlichen Map-Packs kostenlos heruntergeladen werden. Auch dies betrifft alle genannten Spiele.

Im Herbst erscheint die Halo Wars 2 Erweiterung „Awakening the Nightmare“. Ihr schlüpft in dieser in die Rolle von Banished und stellt euch der Bedrohung durch die hochgefährlichen Flood. Ihr dürft zwei neue Helden der Banished spielen. Außerdem wird die Erweiterung durch den Multiplayer-Modus Terminus Firefight abgerundet.

Wartet ihr schon sehnsüchtig auf die Xbox One X? Dann dürft ihr euch auf das 4K-Update für Halo 5 Guardians freuen. Dieses ist ab Release der Xbox One X verfügbar. Wenn ihr Lust habt das Team von 343 Industries zu sehen, solltet ihr die diesjährige gamescom besuchen. Dort ist das Team nämlich vor Ort. Wer ein Stück Halo im realen Leben haben mag, wird ebenfalls bedient. Es sollen neue Comics, Romane und Action-Figuren erscheinen. Weitere Details findet ihr bei Halo Waypoint.

