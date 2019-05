Remnant: From the Ashes – Yaesha Trailer

Am 20. August erscheint Remnant: From the Ashes für PC, PlayStation 4 und Xbox One. In dem Surival-Action-Spiel strotzt ihr einem uralten Übel, welches einst aus einer anderen Dimension kam und die Erde ins Chaos gestürzt hat. Die Menschheit kämpft um ihr Überleben. Im Fokus steht dabei eine Technologie, die es ermöglicht, Portale in alternative Welten zu öffnen. Ihr begebt euch auf eine Reise durch die Portale, um die Herkunft des Bösen ausfindig zu machen. Auch das sammeln von Ressourcen wird eine entscheidende Rolle spielen.

In neuesten Remnant: From the Ashes Trailer könnt ihr einen Teil der Spielwelt sehen: Yaesha. Dort erwarten euch ein tödlicher Dschungel und die Pan. Eine flexible Spezies, die auf zwei Beinen läuft und von einer Priesterschaft regiert wird. Die Kultur setzt auf Gesellschaftsklassen. Während die einfachen Bürger die Arbeiterschaft bilden, gehören die Pan-Priester dem Adel an.

Quelle: Perfect World Entertainment

Bildquelle: Perfect World Entertainment