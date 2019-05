Erstmals gibt es beim Weekly #Forzathon in Forza Horizon 4 eine Wiederholung. Das aktuelle Event gab es in fast identischer Form schon einmal im letzten Jahr. Der Vollständigkeit halber habe ich mich dennoch für einen Guide entschieden, da zumindest kleine Details wie der Shop anders sind. Im Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 19 – Old-School und cool erfahrt ihr, was euch in den nächsten Tagen abverlangt wird.

Kapitel 1 – Der ganze Stolz von Worcestershire

Ihr benötigt den 2014 Morgan 3 Wheeler. Sofern ihr die älteren Events gespielt habt, solltet ihr das Fahrzeug bereits besitzen. Ansonsten ist es für 50.000 Credits ein echtes Schnäppchen.

Ungefährer Zeitaufwand: zwei Minuten, ohne Anfahrtszeit und Tuning

Kapitel 2 – Dreiecksbeziehung

Sitzt ihr im Morgan, sollt ihr zunächst 6 Sterne in Driftzonen sammeln. Dafür reicht es in der Theorie, wenn ihr jedes Mal nur einen Stern holt. Ihr müsst also nicht gut in Drifts sein. Eine kurze und ausgesprochen einfache Zone ist zum Beispiel „Horizon-Donut“ beim Festival. Wenn ihr nicht gut driften könnt, empfehlen sich generell vor allem die kurzen Zonen, da die ein niedriges Ziel für einen Stern haben und es in der Regel reicht, eine Kurve ordentlich zu driften.

Zieht die Handbremse, lasst euer Fahrzeug in die Querlage ausbrechen und haltet euer Fahrzeug in dieser Position. Da ihr beim Drift Tempo verliert, solltet ihr vorher etwas Geschwindigkeit aufbauen, damit euch nicht sofort die Puste ausgeht. Fahrhilfen, die Drifts erschweren, solltet ihr deaktivieren. Vor allem Dinge wie Stabilitätskontrolle und Bremshilfe, falls ihr diese nutzt.

Ungefährer Zeitaufwand: fünf Minuten (ohne Anfahrt)

Kapitel 3 – Medienwirksam

Auf die Driftzone folgt eine Angeber-Fähigkeit. Auch hier ist wieder ein Drift gefragt. Dieses Mal jedoch in Kombination mit einer Überholen-Fähigkeit. Daher müsst ihr ein beliebiges Rennen fahren. Nur in Rennen ist Überholen als Fähigkeit möglich. Euer Fahrzeug solltet konkurrenzfähig sein, damit euch Angeber gelingt. Als Gelegenheit eignen sich vor allem Kurven. Driftet wenn möglich innen an einem Konkurrenten vorbei, um die Aufgabe zu meistern. Da euch ein Drift etwas Tempo kostet, solltet ihr nicht zu früh ansetzen, sondern erst, wenn ihr wirklich nah am Gegner fahrt.

Ungefährer Zeitaufwand: 5Minuten (ohne Anfahrt)

Kapitel 4 – Ist es ein Motorrad? Ist es ein Auto?

Als Abschluss sind 5 Durchs-Nadelöhr-Fähigkeiten gefragt. Die gehen zum Beispiel auf der Autobahn gut – da ihr für die Fähigkeit zwischen zwei Fahrzeugen hindurchfahren müsst. Diese müssen sich auf etwa gleicher Höhe befinden. Eine kleine Abweichung ist kein Problem. Dichter Verkehr erleichtert die Aufgabe ungemein.

Stellt euch die Aufgabe vor Probleme, könnt ihr euch eines Tricks bedienen, auch wenn der nicht sehr elegant ist. Fahrt dafür zum Strandparkplatz bei Bamburgh Castle. Dort müssen mindestens zwei Fahrzeuge stehen. Schiebt sie wenn nötig durch rammen nah aneinander und nutzt diese dann für die Fähigkeiten. Ihr müsst die Autos auch günstig positionieren, da ihr etwas Tempo braucht. Sonst gibt es keine Fähigkeit. Direkt hinter Dünen ist also eher schlecht.

Lädt das Spiel, verändert sich die Situationen auf dem Parkplatz. Ihr müsst also bei dieser Methode wirklich mit dem Morgan schieben, was relativ mühsam ist. Diese Tatsache hilft euch jedoch, wenn die Situation so gar nicht geeignet ist. Neuladen und es sieht mit Glück besser aus.

Eine weitere simple Variante wäre es, absichtlich an geeigneten Orten Unfälle mit der KI zu verursachen – zum Beispiel im Stadtverkehr oder einem Kreisel. Dadurch bleiben oft Autos einfach stehen. Wenn diese passend positioniert sind, könnt ihr auch solch ein Szenario verwenden. Hier ist aber auch etwas Glück gefragt.

Geübte Spieler dürften im normalen Verkehr nicht mehr Zeit brauchen, da es etwas dauert, zwei Autos zusammen zu bekommen oder einen passenden Unfall zu inszenieren. Die beiden Varianten eignen sich also vor allem dann, wenn euch der Skill einfach nicht liegt.

Ungefährer Zeitaufwand: fünf Minuten (ohne Anfahrt)

Ungefährer Zeitaufwand gesamt: 17Minuten (ohne Anfahrt und Tuning)

Eure Belohnung: 100 #Forzathon-Punkte (200 Punkte für Besitzer der Lake Lodge Immobilie)

Ihr möchtet zusätzliche #Forzathon-Punkte verdienen? Vergesst nicht, einen Blick auf die aktuellen Tagesherausforderungen und in den Forzathon #LIVE zu werfen.

Ihr dürft euch darüber hinaus im Sommer über weitere Aktivitäten freuen.

Wenn ihr Lust auf andere Herausforderungen habt, könnt ihr an der totallygamergirl Community Challenge teilnehmen. Davon gibt es seit diesem Monat auch eine kreative Variante. Schaut Mal vorbei, wenn ihr möchtet.