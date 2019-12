Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet – Norimaki und Macchiato im Owner Shop

Wie jeden Mittwoch hat sich das Angebot im Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet Owner Shop geändert. Von der üblichen Rotation weicht Scarlet dabei nach wie vor ab. Nachdem wir in der Vorwoche bei Welle 1 und 22 waren, sind wir dieses Mal bei Welle 5 gelandet. Erhältlich sind also die beiden Sets Norimaki und Macchiato. Während PlayStation 4-Spieler in der Vorwoche auf ein Set verzichten mussten, dürfen sich diese in der neuen Woche wieder über zwei Sets freuen.

Norimaki hat einen Preis von 1.000.000 Zack Dollar oder 20 Premium Tickets je Swimsuit. Das komplette Set liegt bei 180 Tickets. Ein Macchiato Swimsuit ist für 600.000 Zack Dollar oder 12 Tickets zu haben. Das komplette Set kostet hier 108 Tickets. Die aktuellen Specials stehen euch bis zum 11. Dezember zur Verfügung.

Da das Spiel seit Wochen nicht mehr an der üblichen Rotation festhält, erwarten uns in den Folgewochen vielleicht Santa Claus und Biscuit. Beide Sets sind weihnachtlich und würden daher gut passen. Was denkt ihr?

Die Charaktere haben folgende Präferenzen:

Norimaki

Norimaki A: Ayane „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Hates it“

Norimaki B: Helena „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Hates it“

Norimaki C: Hitomi „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Hates it“

Norimaki D: Momiji „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Hates it“

Norimaki E: Kasumi „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Hates it“

Norimaki F: Kokoro „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Hates it“

Norimaki G: Nyotengu „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Hates it“

Norimaki H: Marie Rose „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Hates it“

Norimaki I: Honoka „Indifferent“, alle anderen Charaktere „Hates it“

Macchiato

Macchiato A: Helena „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Macchiato B: Honoka „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Macchiato C: Honoka „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Macchiato D: Ayane „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Macchiato E: Hitomi „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Macchiato F: Kasumi und Kokoro „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Macchiato G: Momiji „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Macchiato H: Nyotengu „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Macchiato I: Marie Rose „Likes it“, alle anderen Charaktere „Indifferent“

Das Beitragsbild zeigt Honoka in Macchiato B und unten findet ihr eine Aufnahme von Kasumi in Norimaki E.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Koei Tecmo