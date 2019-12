Ghost of Tsushima State of Play Teaser

Während der heutigen State of Play Ausgabe wurde ein Ghost of Tsushima Teaser präsentiert, den ihr euch wie gewohnt unten ansehen könnt. Das bildgewaltige Video zeigt einige neue Szenen aus dem mit Spannung erwarteten Spiel. Falls die bei euch Anklang finden, dürft ihr euch schon bald über eine Zugabe freuen. Das Video von heute ist nur ein kurzer Vorgeschmack. Im Rahmen der The Game Awards 2019 folgt ein Trailer. Die Game Awards werden in zwei Tagen verliehen. Das Event dient nicht nur der Auszeichnung bereits veröffentlichter Spiele, sondern bringt auch reichlich Neuigkeiten und Ankündigungen mit sich.

Ghost of Tsushima spielt im Jahr 1274, im feudalen Japan. Krieg und Chaos beherrschen das Land, nachdem die Mongolen eingefallen sind. Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle eines Samurai und beschreitet den Pfad der Rache.

Quelle: State of Play vom 10. Dezember 2019

Bildquelle: Sucker Punch, Sony