Ghost of Tsushima The Ghost Trailer, Release im Sommer 2020

Während der diesjährigen The Game Awards wurde ein neuer Ghost of Tsushima Trailer präsentiert, der den Namen „The Ghost“ trägt. Ihr könnt euch das Video wie gewohnt unter dieser Meldung ansehen.

Das Spiel Ghost of Tsushima wird von Sucker Punch entwickelt und erscheint im Sommer 2020 für PlayStation 4. Der neue Trailer gewährt einen Blick in die offene Welt des Spiels. Dieses spielt im feudalen Japan und im Jahr 1274. Die Mongolen sind in Japan eingefallen. Sie bringen Krieg und Chaos über das Land. Ihr schlüpft in die Rolle des Samurai Jin, der den Pfad der Rache beschreitet.

