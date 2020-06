New Pokémon Snap für Nintendo Switch angekündigt

The Pokémon Company hat das Spiel New Pokémon Snap für die Nintendo Switch angekündigt. Es wurde von Pokémon Snap inspiriert, welches vor über 20 Jahren für Nintendo 64 erschienen ist. Ihr schnappt euch eure Kamera und begebt euch auf ein neues Abenteuer. Erkundet Orte wie Strände und Dschungel, auf der Suche nach Taschenmonstern, die ihr fotografieren sollt. Während ihr an eurem Fotodex arbeitet, könnt ihr die Verhaltensweisen der Taschenmonster beobachten.

Den Ankündigungstrailer könnt ihr euch unten ansehen. Einen Erscheinungstermin gibt es für New Pokémon Snap bisher nicht. In Kürze sollen weitere Informationen zum Spiel bekannt gegeben werden.

Quelle: Nintendo

Bildquelle: Nintendo