Forza Horizon 4 Series 23 Update Erfolge

Mit dem Forza Horizon 4 Series 23 Update hat das Rennspiel einige neue Erfolge spendiert bekommen. Hintergrund dürfte eine einmonatige Microsoft Rewards Aktion sein. Im Juni gibt es eine Forza Punktekarte. Schließt ihr diese ab, könnt ihr anschließend die Punkte spenden und damit eine Organisation unterstützen.

Bleib zu Hause, 15 Gamerscore

Kauft das Haus Sunflower Meadows. Das Haus gehört zu den günstigsten im Spiel und ist für 200.000 Credits zu haben. Ihr findet es in Ambleside, südlich von Derwent Water.

Zum aktuellen Zeitpunkt funktioniert der Erfolg nicht wie vorgesehen. Die Entwickler kennen das Problem und untersuchen es. Vermutlich erhaltet ihr diesen Erfolg automatisch, wenn ihr das Haus schon besitzt und das Problem behoben wurde.

Erste Promo-tion, 15 Gamerscore

Ihr sollt euer erstes Bild für Horizon-Promo schießen. Ihr müsst also ein beliebiges Auto ablichten. Öffnet den Fotomodus mit Steuerkreuz oben. Nun könnt ihr mit RB ein Foto mit kurzen Ladezeiten schießen, oder ihr schießt mit A ein Foto. Dieses wird dann erst entwickelt, weshalb diese Variante mehr Zeit in Anspruch nimmt.

Habt ihr bereits Aufnahmen für Horizon-Promo angefertigt, erhaltet ihr diesen Erfolg automatisch.

Perfekt getroffen, 50 Gamerscore

Hierfür müsst ihr 200 Fotos von verschiedenen Autos für Horizon-Promo schießen. Wenn ihr es nicht über die Einstellungen deaktiviert, seht ihr über Fahrzeugen, die ihr noch nicht aufgenommen habt, ein Symbol mit einer Kamera. Öffnet den Fotomodus, wenn ihr ein solches Auto seht. Leider wird das Symbol oft erst angezeigt, wenn ihr euch wirklich in der Nähe eines noch nicht fotografierten Autos befindet.

Gute Fotogelegenheiten bieten Rennen, da ihr dort einfach das Fahrerfeld ablichten könnt. So erwischt ihr mit einem Foto oft mehrere fehlende Autos. Vor allem dann, wenn ihr ein wenig mit Automarken, Wagengruppen und Co. rumprobiert.

Spielt ihr gern online, solltet ihr zur vollen Stunde beim #Forzathon LIVE vorbeischauen. Reist ruhig ein paar Minuten eher an. Oft finden sich dabei auch einige neue Fahrzeuge für Promo. Manchmal wechseln Spieler dafür auch durch ihren Fuhrpark und ihr erwischt viele Autos innerhalb kurzer Zeit.

Habt ihr Freunde die ebenfalls Forza Horizon 4 spielen, könnt ihr euch jederzeit verabreden und euch absprechen.

Einen ausführlichen Guide für Promo findet ihr hier.

Den Erfolg erhaltet ihr automatisch, wenn ihr die 200 Autos schon im Vorfeld abgelichtet habt.

Über Stock und Stein, 30 Gamerscore

Diese Fähigkeit wird falsch beschrieben. Ihr sollt 40 Sprungfähigkeiten machen, was soweit korrekt ist. Offroader ist allerdings nicht korrekt. Stattdessen müsst ihr einen Wagen aus der Gruppe Offroad-Buggys verwenden. Zum Beispiel den 2015 Alumi Craft Class 10 Race Car (Forza Edition), den 2016 Ariel Nomad oder den 2015 Polaris RZR XP 1000 EPS. Welches Auto der Gruppe ihr nehmt, bleibt euch überlassen.

Möchtet ihr einfach fix den Erfolg machen, könnt ihr die Dünen bei Bamburgh Castle nutzen. Dort lassen sich schnell viele Sprünge machen. Eine Alternative bietet die Wüste im LEGO-DLC, falls ihr diesen zur Verfügung habt.

Ist euch dies zu langweilig, könnt ihr stattdessen zum Beispiel Querfeldein-Rennen fahren. Dabei sammelt ihr auch einige Sprünge und nebenbei etwas Credits und Einfluss. Der Zeitaufwand ist dabei deutlich höher.

Das Herz Britanniens, 30 Gamerscore

Mit dem 2011 Ford Transit Supersportvan sollt ihr beim „M68 Blitzer“ 306 km/h erreichen. Den Blitzer findet ihr auf der Autobahn.

Die Forza Edition vom Supersportvan funktioniert ebenfalls. Ich habe die normale Variante genommen. Ein passendes Tuning findet ihr zum Beispiel von TggR Mitglied „Linat Power“. Es heißt „350+“. Damit kommt der Wagen auf S1. Ihr könnt natürlich auch ein anderes Tuning nutzen oder ein eigenes Tuning erstellen.

Ich habe meine Anfahrt im Süden begonnen und bin in der Kurve gestartet. Ihr habt in dem Fall 2 Kilometer für die Anfahrt. Aufpassen müsst ihr bei der Abfahrt, da die KI hier manchmal merkwürdige Aktionen bringt und euch einfach den Weg abschneidet. Bei Bedarf könnt ihr zurückspulen. Es genügt aber meist, wenn ihr euch rechts haltet. Fahrt ihr online, ist der Verkehr weniger dicht. Dies kann auch hilfreich sein, wenn es euch schwerfällt, bei dem hohem Tempo dem Verkehr auszuweichen.

Die normale Version des Autos könnt ihr für 50.000 Credits jederzeit bei der Automesse kaufen. Die Forza Edition erhaltet ihr manchmal als Belohnung. Wenn dies gerade nicht möglich ist und ihr sie sucht, könnt ihr sie im Auktionshaus von einem anderen Spieler erwerben.

Tunnelblick, 30 Gamerscore

Ihr benötigt für den Erfolg ein beliebiges Auto mit der Klasse S2. Ein passendes Auto findet ihr in eurem Fuhrpark über den Filter S2. Sollte euch ein Auto fehlen, könnt ihr eines via Tuning auf S2 bringen. Mit eurem S2-Fahrzeug sollt ihr 100 Beinahetreffer ausführen.

Beinahetreffer gehen vor allem im Stadtverkehr und auf der Autobahn gut. Ihr müsst nah an anderen Fahrzeugen vorbeifahren, dürft sie aber nicht berühren. Außerdem dürft ihr nicht zu langsam fahren, da es die Fähigkeit erst ab ca. 100 km/h gibt.

Fällt euch dies schwer, habt ihr einige Möglichkeiten, die Sache etwas zu vereinfachen. Zunächst die Autowahl. Es muss kein modernes Hypercar oder ein anderes sehr schnelles Fahrzeug sein. Nehmt ein S2 mit eher geringer Beschleunigung und nicht so tollem Wert bei Geschwindigkeit.

Ihr könnt außerdem gelegentlich etwas vom Gas gehen oder auch leicht bremsen, um mit etwas weniger Tempo unterwegs zu sein. Nutzt ihr die Autobahn, könnt ihr einfach mit dem Verkehr fahren, statt Geisterfahrer zu spielen. Dies kann die KI zu merkwürdigen Ausweichmanövern motivieren, die in einen Unfall resultieren.

Auch könnt ihr statt Autobahn und Stadtverkehr beliebig anderweitig in der Welt herumfahren. Dann habt ihr deutlich weniger Verkehr. Es dauert dann zwar länger, macht es aber leichter. Nehmt euch die Zeit, die ihr benötigt. Online ist der Verkehr weniger dicht.

Bleib gesund, 30 Gamerscore

Ihr sollt in einem A-Klasse Fahrzeug 25 Sauberes Rennen Fähigkeiten machen. Die erhaltet ihr nur in Rennen. Ein passendes Fahrzeug findet ihr in eurem Fuhrpark über den Filter A. Ihr könnt Rennen eurer Wahl fahren und müsst diese auch nicht gewinnen. Möchtet ihr dabei ein bisschen Einfluss und Credits sammeln, solltet ihr auf ein konkurrenzfähiges Tuning achten.

Ich persönlich habe mich für eine Runde Goliath entschieden und den Erfolg kurz vor der Stadt bekommen. Für eine Sauberes Rennen Fähigkeit müsst ihr sauber fahren. Was bedeutet dies? Kein Crash, keine Unfälle … Was ist erlaubt? Ein Fahrzeug streifen ist kein Problem, es darf nur nicht richtig krachen. Es ist auch okay, wenn ihr im Rennen zerstörbare Objekte wie Büsche und Zäune zerstört. Auch hier gilt, Zusammenstöße zu vermeiden. Kracht ihr in eine Hauswand, eine nicht zerstörbare Mauer und Co., gibt es kein Sauberes Rennen.

Die Fähigkeit erhaltet ihr immer dann, wenn ihr einen Abschnitt in einem Rennen sauber fahrt. Ein sauber gefahrenes längeres Rennen genügt für die 25 Fähigkeiten. Ihr müsst sie nicht in einem Rennen sammeln. Ihr könnt auch mehrere kurze Rennen fahren.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 4