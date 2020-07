Minecraft Dungeons Jungle Awakens DLC Bonus-Mission Panda-Hochebene freischalten

Mit dem Minecraft Dungeons Jungle Awakens DLC erhaltet ihr Zugang zur neuen Bonus-Mission „Panda-Hochebene“. Bevor ihr diese spielen könnt, müsst ihr sie freischalten. Dies ist in der ersten DLC-Mission „Düsterdschungel“ möglich. Damit ihr diese spielen könnt, müsst ihr das Hauptspiel abgeschlossen haben.

Die Mission Düsterdschungel ist ziemlich umfangreich und ihr müsst weit spielen, um die Jungle Awakens Bonus-Mission freizuschalten. Ihr könnt dafür im Schwierigkeitsgrad Standard spielen und solltet diese Möglichkeit auch in Betracht ziehen, falls ihr noch nicht hoch im Level seid oder eure Ausrüstung nicht gut ist.

Beginnt „Düsterdschungel“ und öffnet die Karte. Achtet darauf, dass dort „Gefundene Geheimnisse 0/0“ unten links steht. Im Hauptspiel zählt die Freischaltung von Bonus-Missionen als Geheimnis. Im DLC nicht, weshalb ihr unter Umständen viel Zeit verliert, wenn ihr auf dieses Detail nicht achtet. Startet die Mission so oft neu, bis kein Geheimnis in der Mission ist.

Nun müsst ihr diese fast bis zum Ende spielen. Habt ihr das Labyrinth hinter euch gelassen, sollt ihr den Canyon überqueren. Nachdem ihr eine Brücke aus Baumstammblöcken überquert habt, solltet ihr eine Holzbrücke finden. Lauft über die Brücke. Ihr werdet kurz dahinter eine Säule mit Creeper-Gesicht finden. Vorsicht, wenn ihr mit ihr interagiert. Damit startet ihr ein Event. Dutzende Creeper werden euch in Wellen angreifen. Fühlt ihr euch dem gewachsen, könnt ihr das Event mitnehmen. Nötig ist es nicht. Geht weiter, um den Eingang zu einem Mini-Dungeon zu finden. Spielt ihr die Mission mit einem Geheimnis, würdet ihr stattdessen eine Obsidiantruhe finden.

Der Bereich dahinter ist sehr klein. Achtet auf die Lava! Ihr findet im hinteren Bereich drei Schalter. Rechts, links und in der Mitte – aktiviert sie. Damit löst ihr ein Event aus. In der Mitte des Raumes startet ein Arenakampf. An der Seite öffnet sich der Zugang zu einem kleinen Seitenbereich. Dort findet ihr eine Schriftrolle, die ihr aufnehmen müsst. Damit schaltet ihr die Minecraft Dungeons Jungle Awakens DLC Bonus-Mission Panda-Hochebene frei.

Ihr könnt den Großteil der Mission skippen, wenn ihr ein höheres Level habt. Spielt im Schwierigkeitsgrad Standard. Idealerweise habt ihr das Artefakt „Stiefel der Geschwindigkeit“. Damit könnt ihr kurzzeitig schneller laufen. Nützlich ist außerdem das Artefakt „Liebesmedaillon“. Als drittes Artefakt könnt ihr einen zweiten Stiefel oder ein zweites Medaillon nutzen. Manche Rüstungen und die Verzauberung „Geschwindigkeitssynergie“ machen euch ebenfalls schneller. Rennt durch das Level und spielt nur die Abschnitte, in denen ihr Wellen von Gegnern besiegen müsst, um Tore zu öffnen. Die übrigen Abschnitte überspringt ihr mit dem Stiefel. Kommen euch viele Gegner nahe, macht ihr einige von ihnen mit dem Medaillon zu Verbündeten. Euch werden zudem gelegentlich Ranken den Weg versperren. Zerstört sie mit der Nahkampfwaffe. So könnt ihr binnen weniger Minuten durch das Level flitzen.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus dem Spiel Minecraft Dungeons