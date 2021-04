Genshin Impact 1.5: Details zu den Inhalten des kommenden Updates

Ab dem 28. April 2021 steht Genshin Impact 1.5 zur Verfügung. Das Update trägt den Namen „Im Schein der Jade“ und erscheint gleichzeitig mit der PlayStation 5-Version. Diese bietet unter anderem verbesserte Texturen, schnellere Ladezeiten und 4K Auflösung.

Mit Genshin Impact 1.5 erhält das Spiel zwei neue Figuren: Eula und Yanfei. Eula kommt aus Mondstadt und wird die Gischtritterin genannt. Im Kampf setzt sie einen Zweihänder und das Element Kryo ein. Sie ist eine 5-Sterne-Figur.

Yanfei ist halb Adeptin und stammt aus der Region Liyue. Sie setzt im Kampf die Kraft des Feuers und einen Katalysator ein. Yanfei ist eine 4-Sterne-Figur. Beide Charaktere werden in der Handlung von 1.5 eine Rolle spielen.

Auch mit Zhongli gibt es in Genshin Impact 1.5 ein Wiedersehen. Während ihr eure Abenteuer mit ihm fortsetzt, erfahrt ihr mehr über Kultur und geschichtlichen Hintergrund von Liyue. Geo-Drachenechsenkönig Azhdaha debütiert als neuer Boss. Ihr kennt ihn womöglich schon aus dem persönlichen Auftrag von Zhongli.

Im Drachengrat könnt ihr euch künftig ebenfalls einem neuen Boss stellen. Dort trefft ihr auf die Kryo-Hypostase, die euch mit ihrer Kälte empfängt. Als neuer Gegner erwartet euch im Spiel künftig der Abgrundsänger. Lila Blitze – so sein Name – begegnet euch in Kämpfen mit Fernkampf und den Kräften Elektro und Hydro. Besonders fies sind einige Angriffe, mit denen er euch Elementarenergie raubt.

Zu den Highlights von Genshin Impact 1.5 dürfte die Kanne der Vergänglichkeit gehören, die euch im Spiel vielleicht schon im Zusammenhang mit Madame Ping begegnet ist. Sie ist die Grundlage für das Housing im Spiel. In dieser Kanne könnt ihr euer eigenes Zuhause erbauen. Betretet ihr mit der Kanne zum ersten Mal euer Reich, dürft ihr aus einer Auswahl von Gestaltungsplänen wählen: Schwebende Felsen, Smaragdberg und Kühle Insel. Die Wahl entscheidet über den Stil der Gebäude, die stilistisch entweder an Mondstadt oder Liyue angelehnt sind.

Es gilt den Ort von innen nach außen zu renovieren. Unterstützung erfahrt ihr dabei von Kannengeist Knolle, der bei der Umgestaltung zur Hand geht. Bei euren Abenteuern in der Spielwelt könnt ihr Dekorationsbaupläne erbeuten. Durch zusätzliche Dekorationen steigert ihr das Vertrauen von Knolle. Mit steigender Vertrauensstufe bietet er mehr Hilfe, Ressourcen und schließlich sogar die Möglichkeit, den Gestaltungsplan zu verändern.

Dank Adeptenkraft erzeugt euer Reich stetig Kannentaler. Je mehr Dekorationen von euch platziert werden, desto mehr könnt ihr diese Kraft erhöhen. Kannentaler dienen als Währung. Ihr dürft damit bei Knolle in der Schatzkammer Dekorationen, Waren und Ressourcen ertauschen. Genshin Impact 1.5 legt die Grundlage für das neue Housing-Feature. Mit künftigen Updates sollen weitere Gameplay-Elemente und Funktionen dafür bereitgestellt werden.

Mit Version 1.5 dürft ihr euch zudem über einige Optimierungen, Verbesserungen und weitere neue Inhalte wie Items freuen. Wenn ihr mehr erfahren möchtet, könnt ihr euch unten die Aufzeichnung vom Stream ansehen. Dort ist zudem der Trailer zu 1.5 zu finden. Wie auch in vorherigen Streams wurden neue Promo Codes herausgegeben. Mit denen erhaltet ihr unter anderem 300 Urgestein. Die Codes findet ihr wie gewohnt auch in meinem Beitrag.

Quelle: miHoYo

Bildquelle: miHoYo